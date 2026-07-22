Fiscalización a portacontenedores en puerto de San Vicente busca reforzar seguridad en la cadena logística del Biobío

La inspección de carácter aleatorio, forma parte de las definiciones establecidas por la Mesa de Crimen Organizado para pesquisar oportunamente la ocurrencia de delitos en rutas marítimas locales.

Equipos fiscalizadores de Aduanas de Talcahuano y la Armada en la zona, inspeccionaron de manera aleatoria un buque portacontenedores atracado en el Puerto de San Vicente, con el objetivo de pesquisar oportunamente la ocurrencia de delitos vinculados al crimen organizado, en terminales portuarios de la Región del Biobío.

La revista de fondeo es parte de las acciones establecidas por la Mesa de Crimen Organizado de la Región del Biobío, diseñadas para garantizar la seguridad comercial de la cadena logística y el cumplimiento de las leyes en las fronteras marítimas, como elementos clave para la competitividad de las exportaciones chilenas y evitar sobrecostos logísticos derivados de riesgos de seguridad.

Katherine Ampuero, directora regional de Aduanas en Biobío, detalló que “este tipo de procedimientos responden a la necesidad de mantener un control permanente sobre las naves mercantes (...) para prevenir la eventual ocurrencia de ilícitos, usando estas rutas internacionales y darle seguridad a la cadena del comercio exterior”.

Para el gobernador marítimo de Talcahuano, capitán de Navío LT Arturo Aninat, la revista de fondeo “es el resultado de un trabajo sostenido de coordinación y capacitación, orientado a optimizar las labores de fiscalización y control que desarrollan ambas instituciones”.

La intervención en la nave no sólo implicó el despliegue de binomios caninos y buzos de la Gobernación Marítima de Talcahuano, encargados de inspeccionar las salas de máquinas, puente y pañoles, sino que también representó una instancia clave de actualización técnica para los funcionarios. Esta instrucción en terreno es un factor determinante para mantener y mejorar la eficiencia en el control aduanero sin entorpecer los tiempos requeridos por la actividad comercial naviera.