Puerto Coronel impulsa plan de expansión con inversión de US$ 35 millones que permitirá la llegada de naves de mayor calado

El proyecto ingresado a Evaluación Ambiental considera la modernización de sus instalaciones con foco en un aumento de la demanda de movimiento de carga.

Puerto Coronel ingresó a Evaluación de Impacto Ambiental un proyecto que apunta a modernizar y expandir sus operaciones. La iniciativa representa una inversión de alrededor de US$ 35 millones que, de concretarse, aumentará la capacidad del terminal mediante el dragado de profundización en sus muelles norte y sur, permitiendo el arribo de naves de mayor calado con hasta 400 metros de eslora.

De esta manera, la compañía proyecta elevar su capacidad comercial para movilizar 17 millones de toneladas anuales de carga y aproximadamente 500 mil TEU. El proyecto considera además la readecuación del Centro Logístico Coronel, la ampliación de su zona de mercancías peligrosas y la actualización de los equipos de carga y descarga, que en su conjunto optimizará la infraestructura del terminal portuario frente a una creciente demanda de movimiento de carga.

La ampliación de Puerto Coronel fue destacada por la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío como una señal concreta de confianza y un motor de dinamismo económico para la macrozona sur. El presidente de la multigremial, Álvaro Ananías, señaló que “en un contexto donde el Biobío enfrenta la tasa de desempleo más alta del país, esta ampliación de operaciones y el cambio de su centro logístico representan oportunidades reales de empleo responsable, directo e indirecto, fortaleciendo la cadena de valor y la movilidad social, particularmente en una comuna como Coronel”.