Puerto Coronel impulsa plan de expansión con inversión de US$ 35 millones que permitirá la llegada de naves de mayor calado
El proyecto ingresado a Evaluación Ambiental considera la modernización de sus instalaciones con foco en un aumento de la demanda de movimiento de carga.
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Puerto Coronel ingresó a Evaluación de Impacto Ambiental un proyecto que apunta a modernizar y expandir sus operaciones. La iniciativa representa una inversión de alrededor de US$ 35 millones que, de concretarse, aumentará la capacidad del terminal mediante el dragado de profundización en sus muelles norte y sur, permitiendo el arribo de naves de mayor calado con hasta 400 metros de eslora.
De esta manera, la compañía proyecta elevar su capacidad comercial para movilizar 17 millones de toneladas anuales de carga y aproximadamente 500 mil TEU. El proyecto considera además la readecuación del Centro Logístico Coronel, la ampliación de su zona de mercancías peligrosas y la actualización de los equipos de carga y descarga, que en su conjunto optimizará la infraestructura del terminal portuario frente a una creciente demanda de movimiento de carga.
La ampliación de Puerto Coronel fue destacada por la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío como una señal concreta de confianza y un motor de dinamismo económico para la macrozona sur. El presidente de la multigremial, Álvaro Ananías, señaló que “en un contexto donde el Biobío enfrenta la tasa de desempleo más alta del país, esta ampliación de operaciones y el cambio de su centro logístico representan oportunidades reales de empleo responsable, directo e indirecto, fortaleciendo la cadena de valor y la movilidad social, particularmente en una comuna como Coronel”.
Ananías destacó además el reciente reconocimiento obtenido por la empresa portuaria en el Container Port Performance Index (CPPI) 2025 del Banco Mundial y S&P Global, donde se consolidó con uno de los mejores desempeños de América Latina y el Caribe. A su juicio, esta posición internacional “confirma que nuestra región no sólo tiene capacidad de atraer inversión, sino que posee una logística de clase mundial”, reafirmando la disposición de la compañía para consolidarlo “como un hub portuario logístico estratégico para el centro sur de Chile, incorporando nuevas inversiones y competitividad”.
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