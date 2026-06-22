Autoridades de Ñuble negocian con Tresmontes Lucchetti constituir un poder comprador para remolacheros que reconviertan sus cultivos al trigo

Desde la compañía aseguraron que es una oportunidad para continuar creciendo en una región donde concentran cerca de 30% de abastecimiento para su producción. La decisión de Iansa de dejar de comprar remolacha a productores locales dejó un importante vacío en la industria.

La empresa Tresmontes Lucchetti se vislumbra como potencial comprador de la producción de trigo a la que podrían reconvertirse los remolacheros de la Región de Ñuble, afectados por el fin del poder comprador que representaba Iansa.

La Delegación Presidencial y la seremi de Agricultura en la zona anunciaron las primeras conversaciones con la compañía, instancia que, de concretarse, podría replicar la alianza alcanzada en Maule con la productora de carne de cerdo, Coexca.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, y el seremi de Agricultura, Juan Luis Enríquez, analizaron junto al subgerente de Procurement de Tresmontes Lucchetti, David Guinozzi las proyecciones de compra que la empresa requerirá para la temporada 2026-2027, oportunidad en la que evaluaron la viabilidad de la firma para absorber parte de la capacidad productiva que dejará la remolacha en la zona.

Desde Tresmontes Lucchetti confirmaron su interés por fortalecer su presencia en Ñuble. Según detalló Guinozzi, la empresa actualmente mantiene vínculos comerciales con más de 60 productores locales. “Somos una empresa muy vinculada al mundo agrícola y entendemos la situación que hoy enfrenta Ñuble a propósito de la remolacha. Creemos que podemos ser una alternativa para los agricultores de la región. Actualmente trabajamos con más de 60 productores y cerca del 30% de nuestra contratación de hectáreas se encuentra en Ñuble, por lo que queremos seguir creciendo y fortaleciendo nuestra presencia”, declaró el ejecutivo.

Las autoridades regionales recalcaron que el objetivo es mantener el dinamismo silvoagropecuario y proteger el empleo. Sepúlveda subrayó que la disposición de la compañía es una "señal positiva" para la inversión, mientras que desde Agricultura, el seremi Enríquez indicó que el mandato del Ministerio es coordinar a toda la cadena productiva para concretar opciones reales de mercado para los agricultores.

Reconversión en Maule

Las gestiones de Ñuble se suman las acciones realizadas en la Región del Maule en mayo, cuando la la Delegación Presidencial activó un plan de articulación público-privada destinado a reconvertir 2.500 hectáreas de remolacha, por maíz, mitigando el escenario económico y laboral del agro en la zona, tras el repliegue de la azucarera.

Frente a la crisis de la agroindustria regional, la estrategia maulina se concentró en asegurar el destino comercial de los nuevos cultivos, proyectando el maíz y el tomate como las opciones de mayor viabilidad técnica y económica.

Para garantizar este encadenamiento, el Ejecutivo en el Maule inició conversaciones con grandes actores de la zona, destacando el caso de Coexca. La empresa productora de carne de cerdo que, tras confirmar una inyección de capitales brasileños y su asociación con AASA, duplicará su producción, requerirá un aumento sustancial de hectáreas de maíz, perfilándose como el principal comprador para la reconversión de los productores remolacheros del Maule sur.