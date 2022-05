Retorna, la FinTech que busca democratizar los envíos de remesas entre los migrantes

El éxodo de venezolanos hacia los diferentes países de América Latina demostró una vez más las dificultades que tienen los migrantes para enviar dinero a sus familias y eso fue algo que vivió la propia cofundadora y gerente de Productos y Tecnología de Retorna, Atilana Piñón.

Retorna es una FinTech especializada en el envío de remesas que comenzó a moldearse bajo el alero de Corfo e inició sus primeras operaciones en 2020.

En la actualidad, ya cuentan con más de 75 mil usuarios inscritos en su plataforma y 25 mil son clientes activos. En estos años, han tenido flujos superiores a US$ 30 millones con más de 1 millones de operaciones y al mes tienen cerca de 50 mil transacciones por US$ 2 millones aproximadamente.

Estos números le han permitido obtener un crecimiento de doble dígito y obtener ingresos mensuales cercanos a US$ 100.000, según afirma la FinTech.

Además, cuenta con operaciones no sólo en Chile, sino que también en Perú y Colombia, mercados desde donde se pueden enviar remesas hacia Venezuela.

Piñón aterrizó en Chile el año 2017 para participar del programa Startup-Chile con un emprendimiento relacionado a medios de pago que había comenzado en Venezuela. Pero las cosas no funcionaron como esperaba y debió resurgir de nuevo.

Observó que había problemas para enviar dinero a su familia y a unos empleados que tenía por otra empresa en ese momento en Venezuela. Ahí, empezó a entender cómo funciona este mercado y la forma de comprender la articulación de un negocio que ayude a resolver estas trabas.

“Después de haber caído el primer emprendimiento, hay un componente de resiliencia muy fuerte. Sin embargo, esa resiliencia realmente no lleva a nada si no se hacen las preguntas de qué hubiese hecho diferente”, expone la cofundadora.

Relata que “los métodos para enviar dinero a Venezuela son diametralmente opuestos. O son muy formales y se requiere cumplir con requisitos como estar bancarizados para operar a través de ellos; o son tan informales que funcionan a través de WhatsApp e Instagram, servicio que evidentemente no ofrece garantías a los usuarios”.

Participaron en la fundación de la startup financiera Juan Camilo Mora y Félix Fernández.

Piñón resalta el potencial de Chile para el negocio de envío de remesas: “Es uno de los principales países que en Sudamérica envían remesas a otros países de Latinoamérica y nuestro objetivo es apuntar hacia allá”.

Se añade el hecho de que a comparación de otros mercados de Sudamérica, “el perfil del migrante que está en Chile es un poco más alto en términos de ingresos”. Cerca del 80% del dinero que se envía a través de la compañía proviene de Chile.

No obstante, Piñon enfatiza que también “hay que aprovechar ese potencial de tamaño de mercado en términos de personas en Perú y en Colombia”.

El primer foco de la startup financiera fue captar a los migrantes venezolanos que vivían en Chile, Perú y Colombia para procesar sus envíos de dinero para Venezuela. Ahora, han integrado en su plataforma la posibilidad de enviar remesas a países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Próximos pasos

Piñón comenta que las metas que tiene Retorna para finales de año es abrir operaciones en más de 30 países. Para el cierre de 2022 esperan duplicar la compañía y estar enviando más de US$ 4 millones mensuales.

La FinTech se encuentra actualmente en un proceso de aceleración con la aceleradora estadounidense Newchip. Dado este espacio en el que se puede compartir con inversionistas, se abrió una ronda de aumento de capital.

De cara a 2023, “queremos productos que faciliten la inclusión de los migrantes al sistema financiero”. Uno de los nuevos servicios son envíos de remesas B2B, que son transacciones que se realizan entre dos empresas distintas, focalizado en PYME.

Esto, pues critica que las entidades financieras tradicionales “cuando no eres nacional, los bancos no te ven igual, las entidades de préstamos no te ven igual. Por el hecho de que no cuentan la nacionalidad del país donde están viviendo, te ven diferente y por ende no te dan los mismos servicios”.