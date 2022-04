Santander informa ganancias de más US$ 2.700 millones y se concentra en Chile en el desarrollo de banca digital y transformación de sucursales

El Banco Santander presentó en Madrid sus resultados corporativos correspondientes al primer trimestre del año, terminando con ganancias de US$ 2.716 millones, un 58% más que en 2021.

Con estos números, la presidenta de la entidad financiera, Ana Botín, destacó que "el primer trimestre ha sido muy bueno, con crecimiento en el número de clientes y aumento de los ingresos en un 8%, mejora de la eficiencia y una buena calidad crediticia”.

La ejecutiva remarcó que todas las regiones en donde está presente el grupo obtuvieron buenos resultados, incluido Europa, donde la rentabilidad mejoró.

Europa contribuyó con un 34% de las utilidades que fueron de US$ 1.018 millones; Sudamérica aportando con el 30% equivalente a US$ 961 millones; Norteamérica con el 27%, que fueron US$ 861 millones; y Digital Consumer Bank con una contribución del 9%, alcanzando los US$ 301 millones.

Brasil continúa siendo el país que mayor aporte genera a la matriz durante el trimestre con ganancias de US$ 669 millones, seguido de Estados Unidos con US$ 622 millones y luego por España con US$ 389 millones.

Las cifras provenientes desde Chile fueron positivas. El negocio local contribuyó con más de US$ 200 millones en ganancias durante el primer trimestre, un 28% superior a 2021.

Botín mencionó que “nuestra diversificación geográfica y de negocios es clave para el crecimiento y nos mantiene como uno de los bancos más eficientes y resistentes entre nuestros competidores, con una rentabilidad claramente superior al coste de capital”.

La operación en Chile

En lo que respecta a Sudamérica, el banco remarcó en su informe las oportunidades de negocios que ofrece la región: “Continúa teniendo un gran potencial de crecimiento, con oportunidades de bancarización y de avance en materia de inclusión financiera. En este escenario, seguimos enfocándonos en captar nuevos clientes, aprovechar las oportunidades de negocio, compartir las experiencias positivas entre los países y potenciar la digitalización y la vinculación”, sostuvo el banco.

En financiamiento de consumo, la firma detalló que exportaron la experiencia de Brasil a otros países, como la plataforma de gestión para vehículos nuevos y usados y la implementación de Cockpit en Chile, Argentina y Perú, para agilizar la gestión de los concesionarios de autos.

En medios de pago, el banco indicó que siguen “enfocados en las estrategias de comercio electrónico y en el negocio de transferencias nacionales e internacionales inmediatas”.

Bajo este contexto, hicieron ver que en Chile ​tras un año desde la puesta en marcha con Getnet cuenta con más de 88.000 POS instalados. La firma aseguró que ya tienen un 20% de cuota de mercado.

Otro eje que harán en Chile es que continuarán con “la transformación de la red comercial, con nuevas aperturas Work/Café, e impulsando la banca digital”.

Se expuso que estarán concentrados en desarrollar “la banca digital y en mejorar el servicio al cliente. Continuamos impulsando nuestras ofertas de Santander Life y Superdigital” que alcanzan ya los 976.000 y los 292.000 clientes, respectivamente.

Los negocios globales

Sobre la evolución de los negocios que ha impulsado Santander para este año, Botín aseguró que “nuestras inversiones están dando rendimiento hoy y nos permitirán también crecer a futuro. Ya estamos viendo los resultados de nuestra inversión estratégica en Digital Consumer Bank y en el negocio de pagos, PagoNxt, cuyos ingresos crecen un 122%”.

Una de las unidades que registró números récord fue Santander CIB, enfocada en banca de inversión. Tuvo ganancias de US$ 810 millones, un 10% más que el año pasado, impulsado por la fuerte actividad en las áreas de financiación global de deuda y banca transaccional global.

La firma resaltó que “el grupo ha participado en varias transacciones importantes de energía renovable y ha reforzado sus capacidades internas con la adquisición en abril del 80% de WayCarbon, una consultora líder en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG), con sede en Brasil”.

Los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros también registraron sólidos resultados en el primer trimestre de 2022. La contribución total al grupo fue de US$ 644 millones, impulsado por el mayor volumen de activos bajo gestión y el aumento de los ingresos por comisiones.

En banca privada, las entradas netas de nuevos fondos fueron de US$ 2.999 millones, mientras que Santander Asset Management alcanzó una cifra de activos gestionados de US$ 211 mil millones.

PagoNxt, la compañía que aglutina los negocios de pagos más innovadores y disruptivos de Santander, aumentó sus ingresos un 122%, hasta los US$ 173 millones, “gracias a la recuperación en la actividad de consumo en los últimos trimestres, con volúmenes superiores a los de antes de la pandemia, y por el relevante incremento en el negocio con clientes con un aumento de las transacciones, la operativa con comercios y el volumen total de pagos en la mayoría de los países”.

PagoNxt da servicio a 1,2 millones de comercios y alrededor de 8.000 compañías. PagoNxt está formado por GetNet, One Trade, Payments Hub, Mercury TFS, Superdigital y tiene una participación en Ebury.