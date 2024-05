Mensaje más restrictivo del BC, el dólar y el cobre se toman la semana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras 56 días de paralización, el lunes por la noche la empresa Puerto de Coronel, los trabajadores y el gobierno, acordaron poner fin a una paralización de 56 días, que dejó cuantiosas pérdidas.

El conflicto se destrabó luego de una extensa reunión de mediación liderada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien tomó el tema cuando ya estaba bastante complicada la situación, tanto por los días de toma como por las declaraciones del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que indicó que “la gestión con sus trabajadores es algo que el gobierno no puede hacer, para eso hay un gerente”.

Muñoz logró que los representantes de los sindicatos de trabajadores y de la gerencia de la empresa aceptaran retomar el diálogo e instalar una mesa de trabajo liderada por Transportes y en la que participarán otros organismos del Estado.

La frase de la semana " Creo que tanto el Presidente de la República como el ministro Marcel están muy conscientes que en este momento no están las condiciones para aumentar impuestos, pero sí para avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario". MATÍAS WALKER, vicepresidente del Senado.

La mesa de trabajo tiene por objetivo revisar en detalle los distintos puntos en negociación, como la implementación de la política de alcohol y drogas, la asignación y reducción de turnos, entre otros temas.Terminada la paralización se cifró en aproximadamente un millón de toneladas las cargas perdidas.

PIB creció 2,3%

Esta semana conocimos las cuentas nacionales y el PIB del primer trimestre. La economía chilena creció un 2,3%, levemente por debajo de lo esperado, pero aun así registró su mayor alza en dos años, cuando el indicador anotó un 4,4%.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró la noticia. Indicó que se confirma que hemos tenido un buen comienzo del 2024 del punto de vista de la actividad y con estas cifras se ven validadas las expectativas de crecimiento para el conjunto del año

Recordemos que días antes, el Gobierno había elevado del 2,5% al 2,7% su proyección de crecimiento del PIB nacional para este año debido a los buenos datos del primer trimestre y un esperado mayor precio del cobre.

El punto débil eso sí siguió siendo la inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo cayó un 6,1%, principalmente en su componente de maquinaria y equipo. Ante ello, Marcel miró el vaso medio lleno y señaló que la inversión está mostrando un freno en su caída. "En el caso de la inversión, y particularmente de la formación bruta de capital fijo, lo que se observa es que comienza a frenarse la caída que tuvimos durante los trimestres anteriores".

Banco Central baja tasa en 50 puntos base

No hubo ninguna salida de libreto ni sorpresas. El Banco Central este jueves bajó en 50 puntos base la tasa de interés, llegando así a su menor nivel en dos años: 6%.

Se trató esta vez de un recorte menor si se compara a meses anteriores, pero esos 50 puntos base eran lo que esperaba el mercado, el cual ahora prevé recortes más bajos e incluso que no se muevan los tipos. Ahí fue clave el mensaje del Banco Central, que indicó que la Tasa de Política Monetaria “seguirá reduciéndose”, y que “la magnitud y temporalidad del proceso de reducción de la TPM tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación”.

También indicó que “la inflación acumulada en marzo y abril estuvo en línea con lo previsto en el último IPoM” y que “la variación anual del IPC en su serie referencial se ubica en 3,5% tanto para la inflación total como subyacente”.

Aprovechó de destacar que las expectativas de inflación a dos años plazo, tanto en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) está en 3%.

Cobre se ajusta

Esta semana era decisiva para el rally del cobre. Y así lo fue. Tras varias alzas que empinaron al metal rojo a máximos de US$ 5,2 la libra; el miércoles perdió terreno, en el mercado de futuros de Comex cayó 3,38% a US$4,93 la libra, luego de máximos cercanos a US$5,2 la libra a inicios de semana.

Los precios del metal bajaron el miércoles porque los fondos tomaron ganancias tras un repunte a máximos históricos, lo que frenó el apetito de los consumidores industriales. En esta edición publicamos una entrevista a Ole Hansen de Saxo Bank quien entrega varias directrices de lo que está sucediendo con el metal rojo.

Y el dólar se desquitó… pero el Central lo frenó

Esta semana el dólar tuvo un desempeño de bajas y alzas. El incremento del precio cobre que batió récords históricos hizo que la moneda estadounidense cayera hasta el miércoles, cuando cerró con nuevos bríos, debido a la fortaleza de la divisa a nivel internacional y ante un retroceso en el precio del metal.

Ese día en Chile la moneda subió $24,52 cerrando en $909,20, su mayor alza diaria desde el 16 de noviembre de 2022. Pero ayer viernes volvió a caer. Esta vez no por el cobre, sino por el Banco Central.

Si bien se esperaba que el ente rector bajara la tasa en 50 puntos, el mensaje fue algo más restrictivo y, por lo tanto, gana fuerza la apuesta a que en la próxima Reunión de Política Monetaria podría verse una baja de sólo 25 puntos.

También el dólar se debilitó frente a una canasta de pares globales, ya que las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses se revisaron a la baja en la última encuesta de la Universidad de Michigan.

El mismo sondeo en su versión preliminar había generado pesimismo hace unos días, al enviar el mensaje opuesto. Al final, el peso chileno se fortalecía ante un escenario más amigable de tasas de interés.

Nvidia sigue imparable

Nvidia, una de las siete magnificas de Wall Street, sigue siendo la “envidia” de todos. Sus títulos continuaron causando el furor del mercado tras la presentación de sus resultados el miércoles.

Su crecimiento sigue imparable, con un aumento de sus resultados del 628%, hasta los US$ 14.881 millones, gracias al incremento de la demanda de chips y a la continua mejora en sus márgenes de rentabilidad.

Con estas cifras, la compañía superó todas las previsiones de los analistas, incluidas las más optimistas. Sus ingresos se situaron en unos US$ 26.044 millones (un alza del 262% respecto al mismo periodo del año anterior), US$ 2.000 millones más por encima de lo que preveía el mercado.

En lo que va de año, sus acciones se han revalorizado un 92%, que se suma al rally bursátil que ya experimentó el año pasado, cuando subió cerca de un 240%.

Pero eso no fue todo. Tras los resultados la compañía anunció un desdoblamiento de acciones en la proporción de 10 a 1, de forma que la percepción del precio por título será más barata: alrededor de los US$ 95 a partir del 7 de junio, frente a los casi US$ 950 a los que cotiza ahora.

Sobre su futuro, su CEO y fundador, Jensen Huang, señaló que el crecimiento de la demanda de procesadores de alto rendimiento está garantizado no solo para este año, sino también para el siguiente. Según sus previsiones, los ingresos en el segundo trimestre del año podrían alcanzar los US$ 28.000 millones.

SQM con pérdidas pero con alza en bolsa

Ad portas de que llegue la fecha final para cerrar el acuerdo con Codelco (31 de mayo), SQM presentó sus resultados del primer trimestre, los cuales anotaron pérdidas por US$ 870 millones.

Esto se debió a un ajuste contable, pero también a la caída de 75% en los precios promedio del litio. La tonelada se transó a US$ 13 mil, frente a los US$ 59 mil del peak de fines de 2022.

De hecho el aporte de litio en el total de los ingresos, pasó de representar el 72,7% en el primer trimestre de 2023, al 50,5% en 2024.

Pese a ello el mercado no castigó sus acciones. Tras la entrega de los resultados, los títulos de la minera no metálica subieron, dado que las pérdidas fueron menores de lo esperado. Si bien su Ebitda bajó, fue más sólido de lo estimado y las proyecciones de ventas de litio para 2024 fueron bien recibidas.

Ofensiva legal por sobretasa al acero

El tema de la sobretasa al acero chino sigue generando movimientos. Esta semana se conoció que la filial chilena de la china Changshu Feifan Metalwork y Magotteaux -de Sigdo Koppers- tomaron acciones legales en contra de la decisión de la Comisión Antidistorsiones, informó La Tercera.

Las compañías interpusieron dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El de Feifan fue declarado inadmisible, escalando a la Corte Suprema. En tanto, el recurso de Magotteaux pasó la etapa de admisibilidad, sin que se acogiera una Orden de No Innovar, con la cual esperaban suspender la sobretasa arancelaria.

La ofensiva de Yellen contra China en el G7

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, participó esta semana en la apertura de la reunión del G-7 en italia, donde insistió que era "fundamental" que EEUU y la Unión Europea creen un frente "unido y claro" contra la sobrecapacidad industrial de China.

Recalcó que el tema no es una cuestión bilateral entre EEUU y China ya que “el exceso de capacidad amenaza la viabilidad de las empresas de todo el mundo, incluso de los mercados emergentes".

Estas afirmaciones se producen días después de que la administración Biden anunciase potentes aranceles a ciertos productos chinos tales como semiconductores, baterías, paneles solares y minerales críticos.