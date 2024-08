Ed Yardeni: “La Fed recortará 25 puntos en septiembre, pero no en noviembre y diciembre"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hasta hace pocos meses, los agentes de Wall Street estaban acostumbrados a celebrar los datos económicos más débiles de lo esperado en Estados Unidos. Acciones y bonos se apreciaban en bloque con la esperanza de una pronta baja de tasas de interés de la Reserva Federal, algo muy distinto a lo visto durante las últimas dos semanas.

Frente a lo que algunos calificaron de "lunes negro" -viendo caer más de 12% al Nikkei japonés-, las acciones de todo el mundo fueron ofrecidas en masa, por momentos incluso abrazando la idea de una reunión de emergencia de la Reserva Federal para bajar las tasas cuanto antes.

Nada de aquello estuvo respaldado en fundamentos, y mucho se debió al reposicionamiento de las estrategias de carry trade, insistió en aquel momento el presidente de Yardeni Research, Edward Yardeni.

La burbuja inmobiliaria china estalló, y las consecuencias han sido mayores que las del estallido de la burbuja en Japón, a finales de los '80 y de la burbuja estadounidense. ... China está exportando deflación a la economía mundial".

Mientras los operadores de futuros siguen descontando recortes por un total de 100 puntos base (pb) este mismo año sobre la tasa de fondos federales, el hombre al mando del proveedor de estrategias de inversión globales confía en que 25 pb en septiembre sería todo en lo que resta del período, según manifestó en conversación con Señal DF.

- ¿Podemos decir que la era de "malas noticias son buenas noticias" ha llegado a su fin?

- Desde el punto de vista de la economía estadounidense, las perspectivas siguen siendo bastante buenas. La ola de ventas del viernes (2 de agosto) se atribuyó a la debilidad del informe de empleo de julio. Sin embargo, ese reporte también indicó que el clima fue bastante malo, y eso deprimió el empleo.

El jueves de la semana anterior, las peticiones iniciales de subsidios por desempleo ya habían sugerido que el mercado laboral se debilitó, pero lo analizamos y llegamos a la conclusión de que se debió al mal tiempo: el huracán Beryl en Texas provocó un aumento de las solicitudes.

En nuestra opinión, el mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte. Pero ahora que tenemos pleno empleo, se ha desacelerado. Y la mayor parte de la razón por la que la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente es porque más personas están entrando en la fuerza de trabajo, buscando empleo, pero nadie está perdiendo puestos de trabajo. No estamos viendo ningún aumento en los despidos.

Pensando en la Fed

- Los rendimientos del Tesoro se fueron a pique con estas malas noticias. ¿Cree que la expectativa del mercado sobre la Fed es la correcta?

- Bueno, como sabrás, el mercado ha estado totalmente equivocado sobre la Fed desde principios de año. Las expectativas al comienzo de 2024 eran de seis o siete recortes en el año, y hasta ahora hemos tenido cero. Nosotros dijimos en ese momento que no entendíamos por qué esperaban esto.

La economía ha demostrado que es resistente, no está cayendo en recesión. Hemos visto que no necesitamos una recesión para bajar la inflación. Nuestra opinión era que, en gran medida, la Fed también estaba normalizando las tasas, devolviéndolas a donde estaban antes de la gran crisis financiera de 2008.

- La tasa del Tesoro a 10 años ya se ha estado recuperando, y está de vuelta en alrededor de 4%. ¿Diría que está por encima o por debajo de su valor justo?

- Bueno, cuando se desplomó a 3,65% hace unos días, pronosticamos que iba a volver a subir a 4%, porque no pensamos que el mercado laboral sea tan débil como la gente temía. Y también pensamos que el reposicionamiento del carry trade, del viernes y el lunes no duraría mucho. De hecho, el lunes el Banco de Japón anunció que iba a aplazar nuevas alzas de tasas.

Por cierto, si la Fed hubiese escuchado a algunos de los que perdieron la cabeza y se pusieron histéricos sobre la necesidad de un recorte de emergencia, habría empeorado el carry trade, porque habría debilitado el dólar y fortalecido el yen.

Así que no hemos cambiado de opinión en absoluto: creemos que la Fed recortará 25 pb en septiembre, pero no en noviembre o diciembre. Podría haber un par de recortes de tasas el próximo año, pero la economía de EEUU parece ser capaz de comportarse bastante bien con estas tasas. Y hay personas que se benefician de ellas, como los inversionistas que no quieren asumir mucho riesgo y buscan obtener un retorno decente.

Novedades del carry

- A propósito del carry trade, ¿cuál es el futuro de estas operaciones en un mundo donde Japón está cambiando su política monetaria?

-Es difícil evaluar realmente la magnitud del carry trade, porque no disponemos de datos al respecto. Así que tenemos que adivinar cómo se comportan los mercados y, en mi opinión, gran parte de las operaciones de carry trade se cubrieron como resultado de las llamadas de margen del viernes y el lunes.

El anuncio del Banco de Japón ayudó a estabilizar esto, así que no parece que se acerque al tipo de problema que tuvimos con los derivados de crédito en 2008. Desde el punto de vista de la bolsa estadounidense, creo que el problema ha terminado. También desde el punto de vista del Nikkei.

Depresión inmobiliaria

- ¿Qué recomendaría sobre los mercados emergentes y América Latina en particular?

- En los últimos años los inversionistas se han dado cuenta de que los mercados emergentes ya no son un activo homogéneo, sino que tienen historias diferentes y no están necesariamente correlacionadas.

Eso es especialmente cierto cuando se trata de China. No cabe duda de que ya no goza del favor de los inversionistas mundiales. El rendimiento de su mercado accionario ha sido terrible, entre los peores de los últimos años, y eso es porque tiene una depresión inmobiliaria.

Su burbuja inmobiliaria estalló, y las consecuencias han sido mayores que las del estallido de la burbuja en Japón a finales de los '80, y las de la burbuja estadounidense

Para compensar la deflación causada por este estallido, los chinos siguen exportando productos manufacturados a precios reducidos. Así que China está exportando deflación a la economía mundial.

Hasta ahora parece ser negativo para los precios de las materias primas. El cobre tuvo un repunte a principios de este año que básicamente se revirtió. El precio del petróleo se ha mantenido bajo, a pesar de la agitación en Medio Oriente.

Así, la debilidad de la economía china ha afectado negativamente a países emergentes como Brasil, Chile e Indonesia, y no veo que eso vaya a cambiar pronto. En relación a estos productores de commodities -agregaría a Canadá y Australia-, creo que sus monedas van a seguir siendo relativamente débiles.

Por otro lado, India destaca como una economía que va muy bien. Tienen un enorme potencial reformando su economía y construyendo infraestructuras, con una población tan grande como la de China.

- ¿Cree que el crecimiento de India pueda impulsar los precios de los commodities en los próximos años?

- Sin duda podría ayudar a compensar la debilidad de China. Pero ahora mismo la situación en China está pesando sobre la economía mundial. China tiene un gran mercado en Europa, y Europa tiene un gran mercado en China.

China compite con muchos fabricantes europeos, sobre todo en Alemania. Pero Alemania está débil, por lo que tenemos una debilidad económica fundamental en China y en Europa.

Como consecuencia de ello, los precios de las materias primas probablemente seguirán relativamente bajos, aunque India esté en auge.

- A propósito del mercado chino, ¿podríamos despertarnos un día con noticias similares a lo que se vio con la bolsa de Japón?

- Bueno, las malas noticias llevan ya unos cuantos años. China ha estado en esta depresión inmobiliaria y el precio del cobre ha tendido básicamente a la baja, donde creo que el alza de principios de año fue un rally de cobertura de posiciones cortas en Nueva York.

Estamos observando los precios del cobre y del petróleo, y los índices bursátiles en China, que han estado débiles por mucho tiempo. Nos fijamos especialmente en los índices bursátiles inmobiliarios y de propiedades en China, y todos ellos llevan tiempo dando señales de que el país tiene problemas.

En cuanto a su financiamiento, la mayor parte se realiza internamente. Los chinos tienen una tasa de ahorro muy alta, y han depositado esos ahorros en departamentos que ahora no valen nada. Invirtieron esos ahorros en el mercado accionario y en fondos fiduciarios de patrimonio que también han caído.

Los hogares chinos están experimentando un enorme efecto riqueza negativo que contribuye a deprimir el gasto de los consumidores. El crecimiento de las ventas minoristas es extremadamente débil en China. Pero no es probable que las consecuencias financieras adversas se extiendan a todo el mundo.

