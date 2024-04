La estrategia de Tianqi para meterse en la negociación entre SQM y Codelco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Qué porcentaje de probabilidades tenemos de ganar esta pelea?, es la pregunta que hizo Frank Ha –CEO de Tianqi- a sus asesores legales cuando se sentaron hace unos meses a ver cuáles eran los caminos a seguir para conseguir tener una participación en el acuerdo que están negociando SQM Salar y Tarar, la filial de Codelco que verá junto a la minera no metálica la explotación del Salar de Atacama por los próximos 30 años.

Los abogados fueron claros. Tianqi solo tenía “con suerte” el 50% de probabilidades de salir airosa de la operación. Si conseguía el respaldo de otros accionistas -si se unía al menos una AFP- el porcentaje crecía.

Y ese fue el camino: solicitar una junta extraordinaria de socios -celebrada el pasado 21 de marzo- que obligaría a las AFP a pronunciarse sobre el tema. Como su deber fiduciario las obliga a ponerse en todos los escenarios y con SQM, además, hay cuentas pendientes; las AFP, no podían no sumarse al ideario de la transparencia y abogar porque el acuerdo de Codelco se sellara en junta de accionistas.

Y el guión salió mejor de lo planeado. Provida –que no se opone al acuerdo entre SQM y Codelco- dejó claro que compartía que la fusión propuesta entre SQM Salar, la filial que explota el salar, y Tarar, la filial de Codelco que será titular del contrato con Corfo entre 2031 y 2060, puede ser muy valiosa y que por tanto era compartida por la AFP.

Pese a ello, solicitó que el directorio cite a una nueva junta extraordinaria para aprobar la fusión de SQM Salar y Minera Tarar, pese a que existe un dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero que dijo que no era necesario, planteamiento que fue corroborado por los asesores legales de SQM.

A partir de ese momento Tianqi comenzó a envalentonarse. Con una AFP dispuesta a jugársela porque el acuerdo se vote en junta de accionistas, obtuvo una carta negociadora relevante. SQM leyó de inmediato la jugada y la develaría a todo quien quisiera escucharla.

Días después de la junta y tras las declaraciones del CEO de Tianqi, el presidente de SQM, Gonzalo Guerrero, señaló que las verdaderas intenciones de Tianqi al insistir en que sea una junta extraordinaria de accionistas la que apruebe el acuerdo, es presionar para ejercer potencialmente el veto de la transacción, siempre y cuando logre tener un tercio de las acciones con derecho a voto, lo cual estaría cerca de tener. La otra alternativa que plantea Guerrero es que en caso de que no obtuviera el referido tercio, si vota en contra, tendría derecho a retiro.

Asegura que si esta última es la jugada que prepara Tianqi sería nefasto para SQM porque en el hipotético caso de ejercer el derecho de retiro le correspondería una cifra que supera los US$ 3 mil millones, los cuales debieran ser pagados por SQM y en caso de esta no tuviera los recursos disponibles se tendría que anular la aprobación otorgada por la junta. Agrega que tratar de pagar esos montos por parte de SQM podría afectar seriamente la solvencia financiera de la compañía.

Al final de la declaración, el presidente de SQM lanza una tesis relevante: que lo que busca la empresa china, que es un significativo competidor de SQM en el negocio del Litio a nivel mundial, es bloquear la operación para acceder a esta oportunidad de negocios para sí misma, apropiándose indebidamente de una opción que pertenece a SQM y todos sus accionistas.

Con Provida arriba del carro, Tianqi siente que navega con el timón más firme para su acometido, dado que además ha logrado que se sumen parlamentarios al cuestionamiento de la forma como se está llevando a cabo la operación. De hecho la semana que parte habrá dos encuentros en el congreso para ver el acuerdo, mientras que Conadecus solicitará a la Superintendencia de Pensiones que se meta en el tema y solicite a las AFP que informen su parecer sobre la materia.

Asimismo, esta semana Tianqi volvió a solicitar que se cite a una junta de accionistas para que se vote el acuerdo entre SQM y Codelco. El directorio de la minera no metálica accedió parcialmente: citó a una nueva junta para el 24 de abril, pero en ella solo se informará sobre las negociaciones, no se someterá a votación. Dicha decisión fue aprobada por la unanimidad de la mesa, incluido los tres directores elegidos por Tianqi. Fuentes que conocen de la operación aseguran que el viernes pasado ejecutivos de SQM se reunieron con personeros de la CMF, en donde insistieron que la operación entre SQM-Codelco no debía ser aprobada por una junta de accionistas.

¿Qué quiere Tianqi?

¿Qué es lo que busca realmente Tianqi? Es la pregunta que se hace todo el mercado. De acuerdo a fuentes del sector, no busca que el acuerdo con Codelco se caiga, sino más bien ser invitado a participar.

Fuentes cercanas indican que lo que quiere Tianqi es que negocien con ellos. Puede ser contar con un director en la nueva sociedad que se creará entre SQM Salar y Tarar, o un acuerdo para explotar Maricunga. “Ellos quieren que negocien con ellos, por algo son dueños de un cuarto de la empresa y hoy están viendo que el 80% del valor de SQM se está yendo”, explican las fuentes.

Dicho todo esto, los chinos no buscan botar el acuerdo, pero si llega el caso lo intentarán. Por lo tanto, esperan que frente a esta amenaza, Codelco y SQM terminen cediendo. En el entorno de Tianqi consideran que, hasta ahora, el plan trazado hace unos meses, ha funcionado ya que a su entender hoy la compañía china tiene una posición negociadora.

Por otro lado, también ha presionado con el cambio de directorio en SQM. Hace unos días renunció uno de sus tres directores, con la intención de meter a alguien más peleador. En el mercado se especula que el candidato sería el abogado de la compañía, Octavio Bofill, o bien el asesor estratégico, Rodrigo Castillo, sin embargo hay quienes creen que será otra persona. Ese es uno de los temas que queda por resolver.

Por lo pronto, Frank Ha no tiene previsto visitar Chile, pero si hay un telefonazo que lo llame a juntarse con Máximo Pacheco, con la ministra Aurora Williams o el Presidente Boric, tiene lista su maleta para cruzar el Pacífico. Veremos si esa llamada llega.

Patricio Contesse y Francisca Ponce.

