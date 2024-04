Aumenta tensión en SQM: Tianqi pide nueva junta de accionistas por acuerdo con Codelco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La china Tianqi Lithium, a través de su sociedad Inversiones TLC, solicitó y logró una nueva junta extraordinaria de accionistas de SQM, para que esta minera no metálica explique los "méritos, oportunidades, ventajas, desventajas y riesgos para SQM de la asociación con Codelco" y "la estructura legal bajo la cual se ejecutaría" esta sociedad.

La asamblea de socios -citada para el próximo 24 de abril- se suma a la realizada el pasado 21 de marzo, donde la compañía asiática realizó a través de su asesor legal Octavio Bofill más de 20 preguntas sobre el acuerdo con la minera estatal, que el 27 de diciembre de 2023 firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU, en su sigla en inglés) que fue modificado el 20 de marzo pasado.

Tianqi Lithium posee el 22,16% de la propiedad en la minera no metálica, primer productor mundial de litio, yodo y nitratos. El Grupo Pampa tiene el 25,76% de la compañía.

La apuesta de US$ 4.000 millones de la china Tianqi Lithium en Chile corre el riesgo de resultar contraproducente

Aunque el directorio presidido por Gonzalo Guerrero Yamamoto acordó citar a una junta extraordinaria, también puso límites a la información que se revelará.

Por ejemplo, concordó en que no se someterá a junta de accionistas la votación de la asociación con Codelco, aduciendo que "no existe aún un acuerdo ni una estructura que permita determinar la procedencia de la aprobación por parte de una junta de accionistas en los términos planteados por el accionista requirente (Tianqi)" y que si incluso se cuenta con esos elementos, "la asociación en los términos que fue consultada la Comisión para el Mercado Financiero, no es procedente someterlo a la consideración de la junta de accionistas", de acuerdo a lo dispuso esta entidad el pasado 29 de febrero de 2024.

En su memoria anual de 2023, SQM identificó bajo el título de "Factores de riesgo" de la compañía la presencia de este inversionista chino en la propiedad, dado que "Tianqi es un accionista importante y un competidor de la compañía, lo que podría generar riesgos para la libre competencia", indicando que la asiática "es un competidor en el negocio del litio y, como resultado de la cantidad de acciones de SQM que posee, tiene derecho a elegir hasta tres miembros del directorio (...) De acuerdo con la ley chilena, estamos restringidos en nuestra capacidad de negarnos a brindar información sobre nosotros a un director de nuestra empresa, la que puede incluir información sensible a la competencia".

También hizo ver en el mismo acápite que el "aumento de las tensiones en las relaciones internacionales con China podría dar lugar a medidas políticas y económicas contra las empresas de propiedad china, lo que podría tener un impacto adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operaciones".