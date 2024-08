Las empresas del mundo que están mirando a WOM en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo capítulo se avecina en la historia de WOM Chile. Luego de que el Tribunal de Quiebras de Delaware aprobara el acuerdo entre la compañía, el Comité de Acreedores y el grupo ad hoc, la firma sigue avanzando en su reestructuración financiera y con el proceso de marketing que le permitirá salir del Capítulo 11. Esto implica la reestructuración de la deuda, el ingreso de un nuevo inversionista o la combinación de las anteriores.

Lo que se busca es tener un oferente que maximice el valor para los deudores y sus patrimonios. Se verán distintas alternativas que incluso pueden llegar a una subasta, para determinar la transacción más alta o la mejor. Consultada la Subtel, esperan que en agosto esté disponible en el tribunal el listado oficial de oferentes, sin embargo por distintos motivos han aparecido algunas firmas en el radar.

El primero lleva tiempo en territorio nacional y con planes de seguir creciendo a propósito de la fusión que se concretó en octubre de 2022. ClaroVTR es de dos gigantes continentales del sector: América Móvil del mexicano Carlos Slim que tiene un 91% de la propiedad y Liberty Latin America con un 9%. En caso de que adquiera por completo a la compañía, el espectro radioeléctrico nacional volvería a estar dominado por tres actores en vez de cuatro.

El poder de Medio Oriente

A nivel global un posible interesado es la firma de telecomunicaciones más importante de Medio Oriente: Saudi Telecom Group (STC). Sin ir más lejos el mismo Chris Bannister, exCEO de WOM, demostró interés en la compañía saudí a través de sus redes sociales.

La empresa está sonando en la región desde que se convirtió en uno de los accionistas relevantes de la española Telefónica durante 2023, a la que se suman otras adquisiciones en Europa. Pero eso no es todo, también ya se habla que mira nuevos mercados. La semana pasada se dio a conocer que explora aterrizar en Portugal a través de la filial local de Vodafone.

Precisamente el año pasado el fondo soberano saudí propietario del 64% de Saudi Telecom (STC) llamado Public Investment Fund (PIF), lanzó un plan estratégico para triplicar su tamaño en 2030 y alcanzar unos activos bajo gestión por importe de 7,5 billones de riales saudíes.

Bajo la dirección de Olayan M. Alwetaid, la compañía reportó hace unos días ganancias por 6.590 millones de riales saudíes (unos US$ 1.167 millones) durante el primer semestre del año, un 7,73% más que los 6.117 millones de riales (US$ 1.083 millones) registrados en el mismo periodo de 2023. En este contexto, la saudí repartirá en el segundo semestre del ejercicio un total de 1.994,76 millones de riales (casi US$ 353 millones) en dividendos, en concreto, 0,4 riales (US$ 0,071) por acción.

Pero esta no es la única compañía de oriente que podría interesarse en WOM. Justamente esta semana una delegación de alto nivel del Reino de Arabia Saudita visitó Chile en búsqueda de oportunidades de inversión. Esto, en el marco estratégico adoptado por la nación árabe, denominado Visión 2030, que busca diversificar su economía y transformar el Reino en una potencia industrial y económica.

En paralelo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, acompañó al Presidente Gabriel Boric en su gira por Emiratos Árabes Unidos. Dentro de los representantes de los seis fondos con los que se reunió estuvo el fondo Emirates Investment Authority (EIA) que tiene participaciones importantes en Etisalat (cuyo CEO es Masood M. Sharif Mahmood) y Du (al mando de Fahad Al Hassawi), dos de las empresas de telecomunicaciones más sólidas de la región de Medio Oriente y África del Norte.

Ya en 2022 el fondo emiratí compró el 9,8% del operador británico Vodafone, por casi 4.230 millones de euros (unos US$ 4.572 millones, más del doble de lo desembolsado por STC por Telefónica). Este aseguraba que no tenía "intenciones de influencia y control" sobre el operador, pero poco después su participación subió hasta el 11%, asentándose como el mayor accionista por delante de Vanguard, HSBC y BlackRock. Actualmente controla el 14,85% y ya se sienta en el consejo de la empresa.

Otras firmas

Millicom International Cellular S.A., matriz del operador de telecomunicaciones Tigo, también se veía como interesado. La firma conoce bien al mercado chileno porque su presidente, Mauricio Ramos, fue por muchos años la cabeza de VTR en Chile. Sin embargo, los esfuerzos de la firma se han concentrado esta semana en Colombia y Costa Rica, luego de que anunciaran un importante acuerdo con Telefónica que apunta a la fusión de Telefónica Colombia (Coltel) y TigoUne. Y más tarde el pacto con Liberty Latin America para fusionar sus operaciones en Costa Rica. En este escenario el magnate francés, Xavier Niel, dueño del fondo de inversiones Atlas Luxco Sarl -uno de los principales accionistas de Millicom-, este viernes elevó su oferta por el resto de la participación en la firma, con una propuesta que valora a la compañía en US$ 4.400 millones.

Millicom tiene su sede en Luxemburgo, pero participa en los mercados de Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. En algunos de ellos es el principal o uno de los dos competidores de mayor relevancia para América Móvil, como son los mercados colombiano y centroamericano.

Al 31 de marzo de 2024, Millicom, incluida su empresa conjunta en Honduras, empleaba aproximadamente a 15.500 personas y brindaba servicios móviles y de fibra óptica a más de 45 millones de clientes, con una cobertura de fibra óptica que abarcaba más de 13 millones de hogares.

El Ebitda creció un 20% orgánicamente, y todos los países aumentaron entre 8% y 26%. “El primer trimestre se benefició de grandes contratos B2B, una escalonamiento favorable de capex, FX más fuerte y otros vientos de cola, sin embargo, los resultados de Q1 demuestran el potencial de generación de flujo de efectivo del negocio, y fortalecen nuestra capacidad para alcanzar nuestro objetivo de 2024 Equity Free Cash Flow de $550 millones”, expresó Ramos, en la presentación de resultados de la compañía.

Por último, el gigante asiático China Telecom (a la cabeza de Ke Ruiwen) en 2018 oficializó su interés por entrar al mercado chileno, luego de que Deng Xiaofeng, el CEO del área global del grupo se reuniera con la Subtel, encabezada en ese entonces por Pamela Gidi. Con 391 millones de abonados, se presenta como el segundo operador de telefonía móvil de China.

Su filial China Telecom Americas se constituyó en 2002 en América y su primer mercado fue EE.UU. donde años más tarde, en 2021, fue prohibida por motivos de seguridad nacional, por “estar sujeta al control del Gobierno chino”. En mayo del año pasado, tras lanzar los servicios en la nube eSurfing Cloud en Brasil, reafirmó sus planes de expansión en marcha para Chile, México, Argentina y Perú.