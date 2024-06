Litio Made in Chile, todo lo que viene en el acuerdo Codelco-SQM

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cinco horas estuvo reunido parte del directorio de Codelco en las oficinas de Carey, en la Torre Titanium, este sábado 25 de mayo. Previo al Día del Patrimonio, los directores Eduardo Bitran, Pedro Pablo Errázuriz, más el líder de la negociación por Codelco, Máximo Pacheco, revisaron los últimos detalles del contrato de asociación entre la corporación del cobre y SQM. La directora Josefina Montenegro chequeaba en esa oportunidad los aspectos jurídicos del deal, que los participantes califican como "el más grande de la historia empresarial chilena".

Más allá de los epítetos, aún queda camino por andar. Y eso se nota en la redacción del contrato, en la que participó un centenar de profesionales. Si el 27 de diciembre, en el Memorándum de Entendimiento, se la jugaban con que el 1° de enero de 2025 la nueva empresa controlada por el Estado iba a estar operando, en las más de 600 páginas de contrato, anexos y demases dicen "en los primeros meses" del año entrante.

Y es que el acuerdo final debe ser consultado a la Fiscalía Nacional Económica de Chile, pero también a los reguladores de mercado de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Brasil, Australia y otros países. En los próximos días se enviará la petición de autorización para concretar la asociación entre Codelco y SQM para extraer litio en el Salar de Atacama desde 2025 al 2060.

Además de las autoridades de libre competencia, en Chile la asociación debe contar con el ´vamos´ de los pueblos atacameños del Salar de Atacama mediante la consulta indígena liderada por Corfo; lograr la toma de razón de Contraloría y obtener los permisos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen). “Esto recién empieza”, dice un abogado que participó de las negociaciones en el histórico acuerdo.

También el negocio depende de que la CMF no acoja el requerimiento ingresado el 21 de mayo pasado por Tianqi a través de su filial Inversiones TLC.

Tal como lo dicen las partes, "la asociación, formada por Codelco, a través de su filial Minera Tarar, y SQM, a través de SQM Salar, se hará efectiva una vez que se cumplan todas las exigencias legales, regulatorias técnicas y ambientales, y el respectivo proceso de consulta indígena, todo planificado para que concluya en los primeros meses de 2025", dijeron ambas compañías.

Hacia fines de año, la consultora de Eugenio Tironi propondrá el nombre de la nueva sociedad resultante de la fusión entre Minera Tarar de Codelco y SQM Salar. Los conocedores del acuerdo descartaron que se vaya a usar "Empresa Nacional del Litio" o alguna marca ligada al "Salar".

Lo que se negoció

El acuerdo indica que se aspira lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que para el periodo 2031 al 2060 se define una producción de litio de 280.000 a 300 mil toneladas anuales de LCE. Con ello Codelco logra un sustancial avance en la concreción de la Estrategia Nacional del Litio, que buscaba aumentar la producción del estratégico elemento en el país.

Además, dicho aumento de producción se realizará mediante mejoras en la eficiencia del proceso, adopción de nuevas tecnologías y optimización de las operaciones. Este aumento no implicará una mayor extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental, dice el contrato.

La sociedad tendrá dos periodos de funcionamiento. En el primer período, desde la fecha de la asociación hasta el 31 de diciembre de 2030, donde SQM estará a cargo de la administración general. Ahí el directorio tendrá seis miembros y cada parte designará la mitad de ellos. El presidente será designado por Codelco mientras que el vicepresidente por SQM. En tanto, SQM tendrá la mayoría de los votos en las juntas de accionistas, la gestión del negocio y derechos para mantener la consolidación de los resultados de la sociedad conjunta.

A partir de 2031 el directorio estará compuesto por 7 miembros, donde la estatal tendrá la mayoría. Sus integrantes no podrán haber sido directores de Codelco o SQM por más de diez años, sean continuos o discontinuos. En la junta de accionistas Codelco tendrá la mayoría de los votos y consolidará los resultados.

En términos económicos, es importante destacar que, durante la vida de la asociación, el Estado, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, recibirá aproximadamente 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030. En tanto, a partir del 1 de enero de 2031, el Estado recibirá 85% del margen operacional, a través de pagos a Corfo, impuestos y las utilidades que reciba Codelco en su calidad de accionista.

En tanto que en el segundo período, desde el 1 de enero de 2031 hasta el 31 de diciembre de 2060, será Codelco quien esté a cargo de la administración general de la sociedad.

Según negociadores del acuerdo, la nueva empresa evita que el litio pase a manos de empresas chinas, dado que existía el temor en SQM que si faltara Julio Ponce, sus herederos vendieran a Tianqi el control de la minera no metálica.

Otros detalles

Hay otros aspectos llamativos de la asociación. Uno de ellos es qué se hará con la planta de litio de SQM en Sichuan, China.

Cabe señalar que el 21 de julio de 2022, SQM Industrial adquirió la planta Sichuan Dixin New Energy, que tras las autorizaciones del gobierno chino, presta maquila del sulfato de litio. Y aunque la planta Sichuan no es un activo del negocio entre la cuprera estatal y la minera no metálica chilena, SQM solicitará a las autoridades gubernamentales chinas que den su aprobación para que esta instalación pase a la nueva sociedad.Este es un ejemplo de los múltiples detalles que tiene el acuerdo Codelco-SQM.

Otro es que en la nueva sociedad existen cinco series de acciones hasta 2030: Acciones Serie A, que son 50.000.001; acciones Serie B, que son 49.999.999; dos acciones Serie C, una acción serie D y otra Serie E. Las Acciones Serie C, las Acciones Serie D y las Acciones Serie E no tendrán derechos políticos y se crearon para allegar activos a la nueva sociedad.

La sociedad nueva también tendrá otros negocios aparte del litio, como la extracción, producción y comercialización de los productos de potasio que se venderá a SQM.