Marina Colunga, Iberia: “Este ha sido el mejor semestre de Iberia para los viajes de negocios entre Chile y Madrid”

La directora comercial de Iberia para América Latina, repasa los principales hitos de la compañía en el mercado chileno y sus planes hacia adelante: cierra un primer semestre marcado por un alza del 8% en asientos hacia Europa y el mejor desempeño histórico en viajes corporativos.

El Mundial de fútbol que se disputa actualmente en Norteamérica coincide con el inicio de la temporada alta para la industria aérea, pero lejos de reordenar su red de rutas para capitalizar el evento, Iberia optó por reforzar su oferta habitual. “No hemos dejado de operar ninguna ruta de nuestra red ni hemos reducido capacidad” para destinarla a alguna de las sedes del torneo, explica Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina.

Por el contrario, la compañía estrenó dos nuevas conexiones que además son ciudades sede: Monterrey, en México, y Toronto, en Canadá, que comenzaron a operar el 2 y el 13 de junio, respectivamente. A ello se suma la capacidad ya desplegada hacia otras ciudades anfitrionas como Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco o Miami, lo que —según la ejecutiva— convierte a Iberia en una de las mejores alternativas para conectar Europa con la cita mundialista.

Pero donde también iberia saca cuentas alegres es en su operación en Chile. La ruta directa entre Santiago y Madrid completó un primer semestre “muy positivo”, por sobre las proyecciones iniciales de la compañía, aunque Colunga aclara que, al cotizar IAG en bolsa, no puede entregar cifras de ocupación. Sí detalla que el desempeño ha sido especialmente fuerte en el tramo Chile-Europa, reflejo de un creciente interés de los viajeros locales no solo por España, sino también por destinos como París, Roma, Londres o Berlín.

Uno de los focos más destacados del semestre fue el segmento corporativo. “Creo que podemos decir que este ha sido el mejor semestre de Iberia para los viajes de negocios entre Chile y Madrid”, afirma.

Este resultado no es al azar, se apoya en un rediseño de la propuesta de valor para empresas, que incluye una nueva tarifa con atributos pensados para el viajero corporativo —tanto de grandes compañías como de pymes— y que combina flexibilidad, experiencia a bordo y tarifas competitivas. En paralelo, la aerolínea aceleró la incorporación de pequeñas y medianas empresas a su programa OnBusiness, que otorga descuentos y acumulación de fondos para futuros viajes. A esto se sumó una demanda sostenida en los segmentos de turismo, ocio y visitas familiares durante todo el semestre.

Capacidad en máximos históricos

El crecimiento de Iberia en Chile se refleja en los números: la ruta hacia Santiago alcanza este año más de 420.000 asientos hacia y desde Europa, un 8% más que en 2025 y por encima incluso de los niveles previos a la pandemia. Actualmente la aerolínea opera 12 frecuencias semanales —lo que significa dos vuelos diarios durante cinco días de la semana—, todas a bordo del A350, el avión más grande y moderno de su flota, con cabinas Business, Turista Premium y Turista.

Se trata de una expansión progresiva. En 2023 la compañía operaba un solo vuelo diario en la ruta, cifra que fue subiendo a 10 y luego a 11 frecuencias semanales hasta llegar a las 12 actuales. La meta, adelanta Colunga, es seguir creciendo “hasta llegar a tener dos vuelos diarios todos los días de la semana”.

La vista puesta en el Mundial de España 2030

Con España como una de las sedes del Mundial de 2030, Iberia ya proyecta esa cita como una oportunidad relevante, en particular para los pasajeros que viajen desde América Latina y Estados Unidos hacia el hub de la compañía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La aerolínea cuenta hoy con una red de 145 destinos en 49 países y se posiciona como líder en conectividad entre América Latina y Europa, ofreciendo además alternativas para quienes viajen a los partidos que se disputarán en Portugal y Marruecos, co-organizadores del torneo.

Ese posicionamiento se enmarca en el Plan de Vuelo 2030, la estrategia corporativa de Iberia que contempla una inversión de 6.000 millones de euros destinada a abrir nuevos destinos y ampliar su flota. La meta de la compañía es llegar a operar cerca de 70 aviones de largo radio, lo que —según Colunga— permitirá seguir incrementando la conectividad a ambos lados del Atlántico, tanto con nuevas rutas como con mayor frecuencia en los destinos ya existentes.

Fidelización, otro eje del crecimiento

En materia de fidelización, La ejecutiva destaca la evolución del programa Iberia Plus, que continúa sumando socios y beneficios para sus clientes.

Entre los hitos más relevantes menciona la alianza con el programa de fidelización de Latam, que permite equiparar beneficios y reconocer el estatus de los pasajeros de ambas aerolíneas, independientemente de con cuál vuelen. Se trata, dice, de un acuerdo con un impacto significativo, y probablemente uno de los mercados donde ese efecto se nota con mayor fuerza es, justamente, Chile.