Miguel Ángel García, presidente Camacoes: “Desde hace un tiempo se ha generado un ambiente propicio para que el país busque las formas de retomar la senda de crecimiento"

El empresario asumirá su segundo periodo como presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile. Reconoce que el nuevo escenario político y geopolítico se nota el incremento de expectación.

La próxima semana la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile presentará al nuevo directorio para el periodo 2026-2029, oportunidad en que Miguel Ángel García, asumirá su segundo mandato a la cabeza de la entidad.

Los últimos tres años García asumió por completo el compromiso de hacer más visible a las empresas españolas, para ello se propuso que España volviera a convertirse en un referente de inversión. Y lo logró, consiguió que el año pasado se hiciera el Chile Day por primera vez en Madrid, lo que marcó un hito al tener esta sede la mayor convocatoria para un encuentro como éste.

El trabajo del empresario, dueño de Trujillo, también le valió el reconocimiento del gobierno pasado, al ser condecorado con la Orden de Bernardo O’Higgins, en reconocimiento a su destacada labor y a su valioso aporte al fortalecimiento de las relaciones entre Chile y España, distinción, que es una de las más altas que entrega el Estado chileno a ciudadanos extranjeros.

Hoy sus metas en este nuevo periodo también están claras. En entrevista con Señal DF señala que el principal desafío es aumentar la inversión española en Chile, identificar nuevos mercados en los que empresas españolas puedan invertir, aumentar el relacionamiento y las sinergias entre las compañías miembros de la cámara y facilitar la inversión chilena en España, la cual en los últimos años ha crecido con fuerza en negocios como el gas licuado y sector inmobiliario, entre otros.

Respecto a los sectores en que están observando las mayores oportunidades de inversión, indica que la inversión española está muy diversificada, pero que obviamente, siguen viendo oportunidades en infraestructura, energía, tecnología y servicios.

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Foco en próximos tres años

- ¿Cuál será el principal foco de su gestión?

- Básicamente te diría que son cuatro: satisfacer todas las necesidades de nuestros socios que estén a nuestro alcance, apoyar a todas nuestras empresas presentes en los distintos sectores en sus intereses justos y legítimos, seguir construyendo las mejores relaciones de confianza y colaboración con las autoridades nacionales así como con otros actores de la economía y de la sociedad chilena en general y mantener la sostenibilidad económica de la Cámara y su buena salud financiera mediante una gestión responsable de los recursos que todos los socios ponen en nuestras manos año tras año.

- Con el nuevo escenario político y geopolítico, ¿Cómo se observa el interés de los inversionistas españoles por invertir en Chile?

- El empresariado español siempre ha mantenido y mantendrá a Chile en el radar y dentro de los países prioritarios como destino de las inversiones.

Sí vemos que este nuevo escenario político tanto en Chile como geopolítico en el mundo supone un momento muy propicio para seguir profundizando aún más la imagen de España como un socio e inversor confiable, diversificado y del largo plazo en Chile.

- ¿Cómo están viendo desde la Cámara las propuestas del gobierno para agilizar las inversiones?

- Siempre pusimos sobre el tapete el gran obstáculo que suponía para la atracción de inversión extranjera el tremendo laberinto administrativo al que se enfrentaban los proyectos de inversión y que se traducía en una extensión desproporcionada de los tiempos requeridos.

Y así lo hemos venido manifestando en los últimos años en todas nuestras conversaciones con autoridades y en todas nuestras intervenciones públicas.

Incluso nuestro Comité de Infraestructura, con la colaboración del de Energía y el aporte del de Telecomunicaciones, elaboramos una exhaustiva “Minuta sobre permisos y autorizaciones administrativas del Estado”, que recogía de forma muy exhaustiva las distintas trabas a las que se enfrentan a diario nuestras empresas de esos sectores y proponía soluciones concretas.

Por lo tanto, aplaudimos todas las iniciativas que continúen en el sentido de simplificar y agilizar estos trámites, camino que ya se inició con la “Reforma de los permisos sectoriales” del ex ministro Grau.

Y valoramos muy positivamente que en el país, y con el liderazgo de las actuales autoridades, se estén debatiendo en profundidad todos los aspectos que pueden ayudar a generar condiciones de competitividad para la atracción de más inversión extranjera con lo que eso implica para el anhelado despegue del crecimiento económico en Chile.

- ¿Cuáles son los temas que faltan en materia de regulación e incentivos para volver a poner a Chile en el foco de las inversiones españolas?

- Chile ha estado desde hace ya muchos años en el foco de la inversión española. Por supuesto que todo lo que sea generar más condiciones que mejoren la certidumbre jurídica y tributaria, que faciliten la ejecución de proyectos y que mejore la situación de seguridad, hará de Chile un país aún más atractivo para la inversión.

- ¿Hay socios que hayan tenido o estén teniendo dificultades para llevar adelante sus proyectos?, ¿cuáles han sido esas principales dificultades?

- En materia de infraestructura, algunos socios han tenido dificultades en agilizar sus proyectos por motivo de la permisología. Obviamente, es un tema país que debemos lograr agilizar. Por ello, valoramos muy positivamente que haya una política de Estado impulsada tanto en la administración del Presidente Boric como en la del Presidente Kast destinada a simplificar y apurar la obtención de permisos sectoriales y/o medio ambientales. Somos optimistas que seguir en esta línea de trabajo generará réditos en el mediano y largo plazo.

- Con el cambio de gobierno, ¿han notado un renovado interés español por invertir en Chile, o hasta el momento siguen en fase de observar lo que pase?

- Chile es y ha estado durante muchos años en el foco de la inversión española, pero sí podemos decir que en las conversaciones privadas, se nota el incremento de expectación.

- ¿Hay un mayor optimismo por lo que pueda pasar en materia de proyectos de inversión en los próximos años?

- El optimismo que tenemos como Cámara proviene del hecho de que el crecimiento económico, el fomento a la inversión nacional o extranjera, la competitividad del país y agilización de proyectos son temas de interés nacional que se están debatiendo intensamente en el país. Fueron temas centrales durante la campaña presidencial y hoy son parte del debate parlamentario. Creemos que desde hace un tiempo se ha generado un ambiente propicio para que el país busque las formas de retomar la senda de crecimiento que lo destacó años atrás.

- El año pasado se hizo el primer Chile Day en Madrid y fue un éxito en términos de asistencia y camaradería que se pudo generar, ¿Qué resultados concretos tuvo el Chile Day?

- Creemos que fue una actividad muy exitosa y generó mucho interés. Fue una gran vitrina para mostrar el buen país que es Chile para invertir y cimentó el interés, por el que probablemente se va a realizar este año.

- ¿Habrá nuevamente un Chile Day en Madrid este año?

- Estamos trabajando con los organizadores para que ello ocurra y tenemos todas las esperanzas en que así será.

- ¿Cuál fue el mayor logro de su gestión en su primer periodo en la Cámara y cuál espera que sea cuando se termine este segundo periodo?

- Creo que tres años después entregamos una Cámara con una mejor situación económica y financiera, con un equipo de trabajo más alineado con los desafíos que tenemos por delante y las verdaderas necesidades de todos nuestros socios, una sede, nuestra querida casa de Carmen Sylva con Suecia, totalmente reformada, y una Cámara mucho más visible y cercana a los distintos actores de la sociedad chilena y a las autoridades nacionales y regionales.