El fondo saudí PIF pone fin a la era del dinero fácil

Durante gran parte de la última década, Arabia Saudita ha sido un importante atractivo para negociadores de acuerdos, banqueros y administradores de activos que buscan capital mientras su ambicioso fondo soberano de riqueza se embarcaba en una ola de gastos globales multimillonarios.

Pero a medida que el reino reevalúa sus prioridades y el Fondo de Inversión Pública (PIF) de US$ 925.000 millones cambia su foco hacia enormes compromisos internos, la era en que Arabia Saudita era percibida como una fuente de dinero fácil está llegando a su fin. “Esto se está acabando”, dijo un importante banquero de inversiones con sede en Dubai.

Los gestores de fondos, banqueros y empresas que buscaban captar capital en el reino ya están sintiendo los efectos del cambio. Se han puesto muchas más condiciones a los mandatos, a menudo exigiendo la contratación de empleados locales y al menos algún uso de los fondos para inversiones en empresas y proyectos nacionales. A otros se les dice que para que Riad comprometa nuevos fondos, quiere ver reinversiones en el reino, dijeron banqueros. BlackRock, la gestora de activos estadounidense, consiguió US$ 5.000 millones del PIF para establecer una nueva firma de inversión en Riad, como anunció en abril, pero su mandato se centra principalmente en el desarrollo de los mercados de capital del reino.

El PIF dijo en una declaración al Financial Times que tenía un “sólido proceso de inversión” que le permitía “elegir socios y asesores más adecuados para cada mandato que perseguimos”. “Las inversiones que realiza el PIF pasan por un proceso de múltiples comités y se centran en sus sectores clave, de acuerdo con el mandato y la estrategia del fondo”, indicó.

Es un marcado contraste con los primeros años de la dramática transformación del PIF, desde un holding estatal dormido con alrededor de US$ 150.000 millones en activos bajo gestión en 2015 a uno de los fondos soberanos más activos y ambiciosos del mundo.

La revisión fue impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien asumió la presidencia del fondo en 2015, dándole la tarea de dirigir los planes de un billón de dólares de Riad para diversificar la economía y proyectar al reino en el escenario global. En su intento por aumentar rápidamente su exposición extranjera desde prácticamente cero hasta su objetivo del 24% de su cartera, generó revuelo con una serie de acuerdos de alto perfil, incluida la inyección de US$ 45.000 millones en el Vision Fund de SoftBank en 2016 y de US$ 20.000 millones en un fondo de infraestructura de Blackstone el año siguiente. En los años transcurridos desde entonces, ha invertido dinero en una amplia gama de sectores, desde el fabricante de automóviles eléctricos Lucid hasta su controvertida empresa LIV Golf, un grupo de cruceros, minería, activos deportivos y empresas de juegos. También inyectó decenas de miles de millones de dólares en los mercados de valores de Estados Unidos y Europa y US$ 2.000 millones en una empresa de capital privado creada por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

El frenesí de actividad coincidió con una restricción de la liquidez en otras partes del mundo, lo que convirtió a Arabia Saudita y a otros estados del Golfo ricos en petróleo en fuentes de referencia para el financiamiento. Ese sentimiento creció después de que la invasión rusa de Ucrania envió los precios de la energía a máximos de varios años, creando un auge en el Golfo y ayudando a Arabia Saudita a registrar un superávit presupuestario en 2022, el primero en casi una década. Pero desde entonces, el reino ha reducido la producción de petróleo en un intento de estabilizar los precios del crudo, que se están debilitando.

Esto ha afectado a los ingresos del Gobierno y ha devuelto el presupuesto a un déficit, con Riad afrontando enormes compromisos financieros para financiar planes de desarrollo. “Durante los últimos ocho años, Arabia Saudita ha ofrecido dinero al resto del mundo con la mano abierta. Ahora, el puño se está cerrando y se está retirando hacia el país”, dijo un banquero de inversiones con sede en Londres.

Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las acciones negociadas del PIF en Estados Unidos cayeron de aproximadamente US$ 35.000 millones a fines de 2023 a US$ 20.500 millones el 31 de marzo, antes de estabilizarse en el segundo trimestre en US$ 20.600 millones. El PIF vendió su participación en BlackRock y se deshizo de sus participaciones en Carnival, la compañía de cruceros, y el grupo de entretenimiento Live Nation.

Los funcionarios saudíes afirman que las ambiciones del reino no han cambiado y que todavía hay una actividad significativa en marcha, con obras en marcha en una serie de megaproyectos. Pero el ministro de Finanzas, Mohammed al-Jadaan, dijo en una conferencia en abril que Riad se "adaptará" según sea necesario. "Ampliaremos algunos de los proyectos, reduciremos la escala de otros y aceleraremos algunos de ellos", dijo.

La fuente del PIF dijo que el fondo se estaba centrando más en inversiones estratégicas en contraste con los primeros años de su transformación, cuando "buscaba invertir dinero rápidamente en ciertas áreas". “Hay una pausa en términos de gasto, definitivamente no habrá inversiones globales de gran magnitud en los próximos dos o tres años”, dijo un ejecutivo saudí. Habrá excepciones, explicó, particularmente en áreas que se considera que agregan valor al reino, como la manufactura, la inteligencia artificial y la tecnología.

El gasto continúa en el país, y el PIF tiene como objetivo invertir al menos US$ 40.000 millones al año en el reino, mientras supervisa una serie de megaproyectos y desarrolla nuevas industrias, incluidos el turismo, los deportes, la minería y la manufactura. Riad también tiene que prepararse para ser anfitrión de una serie de eventos internacionales, incluida la Copa Asiática de fútbol en 2027, los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 y la Expo 2030. Además, es el único candidato para la Copa Mundial de la FIFA 2034. Los banqueros agregaron que las subsidiarias del PIF, incluida la nueva aerolínea Riyadh Air, la entidad de juegos Savvy y la compañía minera Ma'aden, están realizando gran parte de las inversiones por sí mismas mientras buscan alcanzar sus propios objetivos. "Hay mucha actividad en las empresas de cartera del PIF, no a nivel del PIF", dijo el banquero con sede en Dubai. Agregó que las “billeteras” de los banqueros se iban a trasladar más de las operaciones de inversión al financiamiento a medida que el gobierno y el PIF aumentaran la deuda (Riad ya ha recaudado alrededor de US$ 37 mil millones este año). “No es necesariamente un cambio de estrategia, es una evolución”, dijo.