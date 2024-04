El mundo se prepara para un nuevo halving

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El bitcoin ha sido tendencia en lo que va del año. Sin ir más lejos, el mes pasado destronó en la búsqueda en Google a las artistas estadounidenses Taylor Swift y Beyoncé, justo en la semana que la criptomoneda alcanzó su máximo histórico: US$ 73.797. Esto implica un despegue de 260% en la comparativa con marzo del año pasado.

“Lo que la gente está viendo es el precio permanentemente, pero este guarda un montón de variables ocultas”, dijo a Señal DF el CEO de la exchange de monedas digitales Buda.com, Jaime Bünzli. Una de estas variables es precisamente el halving, tema que trae a colación las entrañas de cómo funciona el bitcoin.

El halving es un evento que está en el ADN de la popular moneda digital. Consiste en que la recompensa por producir una criptomoneda se reduce a la mitad, lo que la vuelve cada vez más escasa. Esto porque menos mineros –personas que sirven a la comunidad de bitcoin confirmando cada transacción y asegurándose de que cada una de ellas es legítima a cambio de una recompensa– van a poder seguir resolviendo los complejos problemas matemáticos para validar y asegurar las transacciones en la red del criptoactivo.

El propósito es disminuir gradualmente la velocidad en la que se generan nuevos bitcoin y, en última instancia, limitar la oferta total a 21 millones, tal y como se establece en el libro blanco original de la moneda.

Hasta el momento se han creado alrededor de 19,6 millones de bitcoin. “Al contrario de las monedas que conocemos, en vez de ser inflacionaria– es decir, que van a entrar cada vez más–, esta tiene un efecto deflacionario por el halving”, explicó Bünzli.

Lecciones del pasado

Resulta difícil predecir la fecha exacta del próximo halving, ya que este hito depende de la altura del bloque, que es la medida del número de bloques que se han agregado a la cadena que configura a cada bitcoin.

El fenómeno ocurre cada 210 mil bloques y está previsto que sea durante este mes, cuando la altura alcance los 840 mil. En ese minuto se producirá el cuarto halving en la historia de la criptomoneda.

Con este evento, la velocidad de producción de bitcoin será menor. Por tanto, si la demanda se mantiene, quienes tienen estas monedas digitales podrán ver un aumento en el valor de sus activos, porque necesariamente el halving va a generar más escasez.

A pesar de la volatilidad del activo, la historia sienta un precedente. En las tres versiones anteriores el punto más alto del valor se alcanzó en promedio un año después del evento.

El primer halving fue en noviembre de 2012. En éste la recompensa de los mineros disminuyó de 50 a 25 bitcoin por bloque. Antes, uno valía alrededor de US$ 12,31. Después, el precio se mantuvo estable por algunos meses y luego ascendió a más de US$ 1.000 en noviembre de 2013.

En julio de 2016 se produjo el segundo evento, donde se redujo la recompensa a 12,5 por bloque. Luego del halving el precio experimentó un aumento más lento desde los US$ 650,63 hasta el tope en diciembre de 2017, quedando en más de US$ 19 mil.

El último fue en mayo de 2020, en plena pandemia. La moneda digital tenía un valor aproximado de US$ 8.800 y la recompensa se redujo a 6,25 bitcoin por bloque. Posterior al evento, el precio disminuyó ligeramente al principio, pero luego comenzó a aumentar hasta alcanzar los US$ 67 mil en noviembre de 2021, la cifra más altas registrada en su historia hasta antes de este último rally que llevó a la criptomoneda a los US$ 73.664.

A pesar de esto hay voces que se distancian de este punto, como JPMorgan, que advirtió que el precio podría caer hasta US$ 42 mil, o más de un tercio, debido a los mayores costos de producción. Mientras que otros dicen que la entrada de los ETF -fondos cotizados en la Bolsa de Estados Unidos- va a cambiar el escenario por completo, haciendo que este halving sea distinto a los anteriores.

Fenómeno ETF

El halving históricamente ha sido uno de los acontecimientos más alcistas para la criptomoneda. “Esto parece estar jugando un rol clave en el interés del bitcoin en este momento y de los fondos de inversión en particular”, dijo el head de research de Hashdex, la administradora cripto en la cual invierte el fondo BTG Pactual Hashdex Nasdaq Crypto Intex, Pedro Lapenta.

No obstante, tanto Lapenta como Bünzli, coinciden que el catalizador más relevante para el movimiento en el precio ha sido la aprobación de los ETF de bitcoin por la Comisión de Bolsa y Valores​​ (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en enero de este año.

“El halving sí debiese estar teniendo un impacto, su combinación con el efecto mencionado anteriormente es lo que está acaparando mucho interés de fondos de inversión e inversionistas en general”, concluyó Lapenta.

El gigante de gestión de inversiones BlackRock lidera el campo de los ETF de la criptomoneda con su iShares Bitcoin Trust (ticker IBIT). Según los datos compilados por Bloomberg durante el récord que alcanzó la moneda digital en marzo, tuvo alrededor de US$ 1.900 millones en entradas.

Le sigue el ETF de la empresa estadounidense especializada en gestión de activos y fondos Fidelity con ingresos por US$ 1.600 millones. Ambos representan aproximadamente un 70% combinado de las entradas al contado de ETF de la criptomoneda hasta el momento.

El ETF de Bitwise Bitcoin (BITB) ocupa un distante tercer lugar con un recorrido de US$ 518 millones, seguido de cerca por una afluencia de US$ 509 millones para el ETF de Bitcoin ARK 21Shares (ARKB).

Más confianza

Hace 16 meses la caída de FTX, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo de Sam Bankman-Fried, minó en su momento la credulidad sobre los activos digitales.

Atravesada esa crisis, y renovando varias veces los máximos históricos en lo que va del año, Bünzli se atreve a afirmar que actualmente estamos en un momento mucho más sano para bitcoin.

A su juicio, en los ciclos anteriores había un exceso de estímulo, que finalmente fue decayendo. “Nos vimos envueltos en una extra especulación sobre como nuevas herramientas tipo NFT o 1.000 monedas distintas a las cuales tú podrías invertir y hacerte millonario”, explicó Bünzli.

A esto se le suman empresas como FTX que también “estaban ensuciando el ambiente” y que desde 2022 empezaron a caer. “Estamos en un ambiente más limpio y por eso creo que también la gente tiene más confianza”, concluyó.