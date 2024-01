Nuevos ETF de bitcoins en EEUU recaudan US$ 871 millones en los primeros tres días de operaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

S. Chipolina en Londres y W. Schmitt en Nueva York

Tras la aprobación en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, sigla en inglés) de Estados Unidos de los Fondos Transados en Bolsa (ETF, sigla en inglés) del bitcoin spot (al contado), los nuevos fondos –que incluyen los de BlackRock, Franklin Templeton e Invesco– han registrado una afluencia de US$ 871 millones en apenas tres días, según datos de CoinShares.

BlackRock lideró el camino con US$ 723 millones de entradas, seguido por Fidelity con US$ 545 millones. Sin embargo, las entradas se vieron compensadas por US$ 1.180 millones de salidas en Grayscale, que convirtió su fondo bitcoin de US$ 28 mil millones en un ETF junto con los nuevos lanzamientos.

Los analistas creen que la mayor parte de las salidas probablemente provengan de inversores que se cambiaron a uno de los nuevos fondos, todos los cuales cobran tarifas más bajas que Grayscale. Excluyendo las salidas de capital de Grayscale, los 10 nuevos ETF han recaudado poco más de US$ 2 mil millones.

“No es un éxito masivo"

La creciente especulación de que la SEC aprobaría los ETF de bitcoin al contado, elevó el precio de la criptomoneda en más de 70% desde octubre. Sin embargo, su valor ha caído aproximadamente 6% desde su aprobación regulatoria.



"Este lanzamiento de ninguna manera fue un éxito masivo", dijo Ilan Solot, codirector de activos digitales de Marex Solutions. "El último movimiento de precios del bitcoin muestra que hasta ahora ha sido un lanzamiento decepcionante para productos que eran tan esperados".

El desempeño colectivo de los fondos tampoco alcanzó los US$ 1.000 millones que el proveedor de EFT ProShares obtuvo en sus primeros dos días después del lanzamiento de su ETF de futuros de bitcoin en octubre de 2021.

El panorama de Grayscale

Grayscale, que dirige un fideicomiso de bitcoins desde 2013, ayudó a abrir la puerta para la aprobación de los ETF de bitcoins tras obtener una victoria en tribunales contra la SEC el año pasado. Sin embargo, para los analistas, su conversión realizada la semana pasada ofreció a los inversores una oportunidad para salir de sus posiciones.

Anteriormente, los inversores de fondos de bitcoin sólo podían vender sus participaciones "over the counter" (entre dos contrapartes fuera del mercado formal sin supervisión de un regulador), y a menudo con un fuerte descuento sobre el precio oficial.

James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, asegura que la aprobación de los EFT de bitcoin está causando revuelo en el mercado de las criptomonedas. “Grayscale estuvo operando como un fondo cerrado durante mucho tiempo, pero tan pronto como se convirtió en un ETF se volvió líquido, por lo que no es sorprendente ver la presión de venta proveniente de Grayscale".

Los analistas también apuntaron a que Grayscale en cobraba una comisión de 1,5% , lo que es más de un punto porcentual más alto que la de los nuevos fondos de inversión de bitcoin.

Algunos corredores se han negado a ofrecer operaciones con los nuevos ETF: Vanguard, el segundo administrador de activos más grande del mundo, dijo que los nuevos productos "no se alinean con su oferta de una cartera de inversiones a largo plazo bien equilibrada".

Algunos expertos creen que los flujos hacia los ETF de bitcoin tardarán en materializarse, hasta que los asesores se sientan lo suficientemente cómodos con los productos como para recomendarlos a los inversionistas en el mercado de las criptomonedas.