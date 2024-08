Oleg Ignatov: “El objetivo principal de esta operación (en territorio ruso) es que, ante el riesgo de desestabilización, Putin negocie en términos ucranianos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El escenario del teatro de la guerra entre Rusia y Ucrania se ha modificado a casi exactos dos años y medio del inicio del conflicto.



En una operación, que tomó por sorpresa tanto a aliados como a adversarios, las fuerzas dirigidas por Volodímir Zelenski se han desplegado sobre alrededor de 800 kilómetros cuadrados en las regiones fronterizas rusas, según el ministerio de Defensa ucraniano. Con artillería pesada, ataques de drones y más de 20.000 soldados, Kiev ha puesto en evidencia las debilidades de una de las mayores potencias militares del mundo, donde una población civil de alrededor de 130.000 personas se ha visto obligada a desplazarse a zonas más seguras.



Es una situación abierta, recalca Oleg Ignatov, analista senior del International Crisis Group, quién en conversación con Señal DF analiza los objetivos de Zelenski y los riesgos que enfrenta su arriesgada jugada. Desde Bruselas, quien antes se desempeñó como experto principal en el Centro de Políticas Actuales de Moscú y como consultor del partido oficialista Rusia Unida, destaca que todavía falta por ver la respuesta rusa al ataque y que, de momento, esto no ha conducido a una crisis relevante para el liderazgo interno de Vladimir Putin.



-¿Cuál es la relevancia de la incursión ucraniana en territorio ruso en el contexto del conflicto actual?

-En primer lugar, es una gran crisis para Rusia en el teatro de guerra. Los rusos no esperaban un ataque allí y, por supuesto, tendrán que tratar de resolver este problema de cualquier manera. Tienen que desplegar reservas adicionales para empujar a los ucranianos fuera de su territorio y eso llevará tiempo.

El alcance sigue siendo limitado, pero si nos fijamos en los datos oficiales, la ofensiva ucraniana es a fondo, es de unos 15 kilómetros y tiene unos 40 kilómetros de ancho. También hay diferentes grupos móviles de blindados ucranianos que tratan de penetrar en el territorio ruso, como en 30, 40, 50 kilómetros. Pero no hay una línea de frente clara.

Es una situación muy difícil para Rusia en términos de su defensa y de la política del teatro de la guerra.



-¿Qué ha hecho la diferencia para la ofensiva ucraniana en esta oportunidad?

-Fue una operación muy secreta. Nadie sabía nada. Nadie esperaba esto. Antes hubo ucranianos tratando de atacar territorios rusos utilizando proxies o utilizando fuerzas especiales, fingiendo que son fuerzas rusas que luchan contra Putin. Pero esta vez, es una operación militar masiva. Hay diferentes estimaciones sobre las tropas, que van entre 20.000 a 30.000 soldados. No sabemos con exactitud, pero es una gran operación militar.

Los ucranianos no informaron a sus aliados sobre esto porque tal vez pensaron que no los apoyarían, dado que parece muy aventurado. Creo que es una decisión de Zelenski. Por supuesto, él observaba que las cosas no estaban evolucionando a favor de Ucrania y quiere cambiar el curso de esta guerra.



-¿Cuáles pueden ser los objetivos de Ucrania?

-Las operaciones pueden tener múltiples metas u objetivos. Lo que sabemos, a través de vídeos rusos no distribuidos de cuando interrogaron a los prisioneros de guerra ucranianos, es que se les ordenó tomar tanto territorio ruso como fuera posible.

Creo que el objetivo principal de esta operación es que, ante el riesgo de desestabilización, Putin negocie en términos ucranianos para salvar su régimen, para salvar su poder. Se busca provocar un fracaso militar local, obligar a Putin a tomar decisiones irreversibles que provoquen un fuerte descontento entre las élites o la población del país, de modo que Putin reconozca que continuar la guerra no es un objetivo alcanzable debido a la amenaza de desestabilización de Rusia.



-¿En este punto ese objetivo luce alcanzable?

-Es un objetivo un tanto optimista, pero lo cierto es que los ucranianos en este punto no tienen otras opciones. Entienden que la guerra no está a su favor.

Por otra parte, las operaciones militares pueden tener diferentes objetivos y Zelenski ha pedido a Occidente levantar las restricciones sobre el uso de armas de largo alcance. Entonces, otro de los objetivos de esta operación podría ser mostrar a Occidente que Rusia no tiene una línea roja clara y que Ucrania podría cruzar todas las líneas rojas posibles y Rusia no reaccionará, por ejemplo, utilizando armas nucleares. En ese marco, Ucrania puede insistir en la petición de levantar esas restricciones, de manera que pueda usar armas de largo alcance para golpear campos rusos, puntos estratégicos rusos. Ese podría ser otro objetivo de esta operación.



-¿Qué arriesga Ucrania?

-Los ucranianos están arriesgando mucho porque ya se han desplegado brigadas más preparadas para el combate y Rusia tiene una enorme ventaja en términos de poder aéreo. El poder aéreo ruso ha desempeñado un papel crucial en repeler los ataques ucranianos, mientras que Ucrania no tienen un poder aéreo tan fuerte en absoluto.

Entonces los ucranianos arriesgan perder a la mayoría de las brigadas de combate y perder una gran cantidad del equipamiento occidental. Esto implicaría empeorar gravemente su situación en cuestión de un mes. Pero, lo cierto, es que no sabemos qué sucederá. Todavía estamos en medio de una operación abierta.

La Reserva Federal no permitirá que los mercados dicten una baja de tasas



La interna rusa



-¿Qué consecuencias ha traído esta ofensiva en la interna rusa?

-Creo que algunos generales rusos serán responsables de este fracaso; hay diferentes indicios al respecto. Así que quizá en un mes o en varios meses, no lo sabemos, una vez resuelta la crisis, veremos algunos cambios en el canal militar ruso. Algunas personas serán reconocidas como responsables de esta crisis.

Pero, por ahora, no veo ninguna otra consecuencia mayor. No hay, por ejemplo, indicios de un de descontento mayor hacia Vladimir Putin. Persiste la percepción de que él controla la situación. Es una crisis, sí, pero los rusos entienden que estos son parte de los problemas de estar en la línea de frente. Ven que no se cuentan con las fuerzas para proteger la frontera, pero no están en modo de pánico, porque creen que la situación podría ponerse bajo su control.

Por ahora, no veo consecuencias internas de esta operación, pero veremos cómo termina todo esto. Debemos esperar a ver cómo Rusia resuelve esta crisis.



-¿Cree que esta operación configure un punto de quiebre que pueda conducir al fin del conflicto?

-No, no veo que pueda ser un punto de ruptura para esta guerra. Creo que hay muchos acontecimientos que consideramos como precedente y este es un nuevo precedente. Es un nuevo nivel de escalada. Pero no creo que sea un nivel de pérdida de escalada. No veo cómo esta situación podría llevar la guerra a su fin. Eso sería muy optimista.

Rusia sigue teniendo una enorme ventaja en términos de mano de obra y Ucrania sigue teniendo muchas vulnerabilidades, pero ambas partes pueden golpearse mutuamente. Rusia no puede cerrar la frontera porque no tiene muchas tropas, pero Ucrania tampoco puede cerrar la frontera porque tiene aún menos tropas. Estos problemas no desaparecerán. Como he dicho, la situación está abierta. Veremos cómo los ucranianos intentarán utilizar las reservas que tienen. Llevarán estas reservas a la línea del frente. Intentarán ampliar la actual zona de control de Rusia. O los rusos podrán destruir brigadas ucranianas y tal vez encontrarse para atacar y apoderarse de más estructuras ucranianas. Al mismo tiempo, si nos fijamos en lo que sucede en Donbás, la ofensiva rusa continúa allí, y sigue teniendo éxito.

En Ucrania, siguen retirándose gradualmente de Donbás, por lo que siguen perdiendo terreno allí. La situación en Donbás no ha cambiado. Ese es el teatro principal de la guerra, no la región de Kursk.

Entonces, aunque no sabemos qué sucederá, sí podemos anticipar que no estamos en la fase final de la operación ucraniana, así como no estamos en la fase final de las medidas rusas en Ucrania. Con seguridad, Rusia emprenderá diferentes medidas en su territorio para resolver esta crisis.