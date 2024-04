Jaime Bellolio el ascenso del delfín de Evelyn Matthei en Providencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En 2019 se discutía en la Cámara de Diputados la Ley de Admisión Justa. Tras votarse, desfavorablemente para el oficialismo, el diputado UDI Jaime Bellolio cayó en la cuenta de que ni siquiera había alcanzado a hablar ante el pleno. Enfurecido y colorado, fue a la testera para reclamar. La trifulca empeoró y el parlamentario frenteamplista Gonzalo Winter exigió que lo llamaran al orden. “En ese momento, me dijo que no estaba de acuerdo conmigo y después ¡pa' tu madre! Me lanzó el rosario completo, con todos los adjetivos imaginables. Pero esa misma noche tuvo un gesto muy noble. Llamó para disculparse. No somos amigos, pero respeto mucho a Bellolio”, dice Winter.

Llegó al Congreso en 2024, al mismo tiempo que la bancada universitaria compuesta por Gabriel Boric, Camila Valllejos, Giorgio Jackson y Karol Cariola.

“Oigan, yo también fui líder estudiantil en la FEUC, lo único es que soy seis años mayor”, fue su carta de presentación y surgió allí algo que no fue amistad, sino un profundo respeto de esa bancada por este UDI. “Es tremendamente de derecha, pero dialogante; un mateo que estaba arriba de todos los temas, pero que se aproximaba a nosotros intentando entender el movimiento estudiantil del 2011”, dice un dirigente del frenteamplismo.

En diciembre Evelyn Matthei le contó la posibilidad de que no iría a la reelección y si le interesaría ser candidato a la alcaldía. El diálogo siguió en enero, con un Bellolio entusiasmado. La muerte del ex Presidente Sebastián Piñera en febrero, selló las cosas.

Con el Presidente Gabriel Boric, entonces diputado, forjó una relación. Debatieron en el Congreso, en foros públicos, y ambos fueron panelistas en un programa semanal en radio Sonar antes de octubre de 2019 por un año y medio. Hasta hoy conversan.

“Bellolio quiere hacer lo correcto para el país, por eso ha sido un puente. Sabe conversar. Ha sido una especie de teléfono rojo para nosotros. Pese a que es duro e irónico, se pueden acercar posiciones. Cuando se fue del Congreso en 2020 siguió oficiando de puente desde La Moneda y cuando salió Sebastián Piñera del poder, también”, concluye el frenteamplista.

Aguas revueltas

Jaime Bellolio (44), exdiputado UDI (2014-2020) y exvocero del segundo Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera (2020-2022); vuelve por lo alto a la política, su pasión. Cercanos dicen que posee la ambición de convertirse en Presidente de Chile y que la sucesión de Matthei en la alcaldía de Providencia sería un excelente trampolín para ese objetivo.

Pero antes tiene que navegar por las agitadas aguas de la centroderecha, entre republicanos e independientes del sector que disputan cupos como candidatos en comunas claves para la elección municipal de diciembre.

Cercanos dicen que posee la ambición de convertirse en Presidente de Chile y que la sucesión de Matthei en la alcaldía de Providencia sería un excelente trampolín para ese objetivo.

El camino y el divorcio

Los primeros treintaitantos años de su vida indicaban que el derrotero sería el de un tradicional político UDI, conservador, bien formado educacionalmente y con vocación de servicio público.

Egresado del colegio Cordillera, estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica donde fue presidente del centro de alumnos y luego de la Federación de Estudiantes (FEUC). Luego partió a la Universidad de Chicago a cursar un máster en Políticas Públicas. Regresó a Chile y trabajó en la Fundación Jaime Guzmán e, incluso, fue jefe de gabinete del diputado José Antonio Kast (2006-2010).

Hay razones que explican el quiebre ocurrido en 2017 entre Kast y Bellolio. “José Antonio esperaba que yo votara las leyes valóricas exactamente como lo hubiese hecho él. Pero yo tenía mi opinión y respaldé la Ley de Identidad de Género, el aborto en tres causales y, ya en La Moneda, la legalización del matrimonio igualitario. Y le dije: 'Me vas a disculpar, pero yo no pertenezco a ningún club y tengo pensamiento propio'”, cuenta Bellolio.

Sin embargo, el actual académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), tiene lazos con Republicanos. Es amigo del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y con Cristián Valenzuela, con quien mantiene una cercanísima amistad.

Politicamente, es el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien mejor lo representa, aunque relaciones estrechas mantiene con algunos correligionarios más conservadores como Guillermo Ramírez y María José Hoffman.

La riesgosa apuesta

Recuerda Bellolio que después del estallido social el diálogo en el Congreso se redujo al 1% y que los parlamentarios le hablaban a su propia barra. Pero nadie comprendió que quisiera irse desde el Congreso a una Moneda en crisis absoluta, post estallido social, en pandemia y con crisis económica.

Se conocían muy poco con el Presidente Piñera. El ministro de Interior saliente, Gonzalo Blumel, lo contactó en julio de 2020 para sondearlo y luego el Presidente le ofreció la vocería.

Se conocieron de verdad en La Moneda. Engancharon inmediatamente por lo estudioso y perfeccionista de Bellolio. Y, con su carácter, era capaz de ponerle freno a algunos aranques del exmandatario. “El vocero soy yo, pero si quiere baje usted y hable”, le dijo cuando le comentó el Presidente que no había dicho una cuña como habían conversado. Piñera sonrió.

Tras el fin del Gobierno, almorzó por dos años con Piñera. La cercanía se tradujo a invitaciones a toda la familia a la casa del lago Ranco y a viajes a Buenos Aires.

A Evelyn Matthei la conoció como senadora cuando él era presidente de la FEUC, pero armaron una relación en 2013 cuando Bellolio hizo campaña en su distrito por la alcaldesa en su carrera presidencial. De ahí en adelante, continuaron conversando.

En diciembre Evelyn Matthei le contó la posibilidad de que no iría a la reelección y si le interesaría ser candidato a la alcaldía. El diálogo siguió en enero, con un Bellolio entusiasmado. La muerte del exPresidente Sebastián Piñera en febrero, selló las cosas.

“Murió el exPresidente a quien yo veía como un inmortal. No iba a seguir postergando mi regreso a la política. ¡Mañana podemos estar muertos!, termina diciendo.