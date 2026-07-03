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La casa de Topelberg en Santa María de Manquehue no encuentra comprador

La vivienda ubicada en Vitacura quedó nuevamente sin postores pese a que el mínimo bajó de UF 33.552 a UF 28.000 tras el remate fallido de mayo.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 16:39 hrs.

Factop remate Francisco Noguera ventas Inmobiliario
<p>La casa de Topelberg en Santa María de Manquehue no encuentra comprador</p>

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