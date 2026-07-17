El IPSA volvió a instalarse momentáneamente esta semana sobre los 11.000 puntos, pero la recuperación del índice no ha eliminado las diferencias de valorización entre sus integrantes. Mientras algunas compañías ligadas a centros comerciales y consumo transan a múltiplos cercanos o superiores a 15 veces sus ganancias esperadas, un grupo reducido permanece bajo las 11 veces.

De acuerdo con las estimaciones de BICE Inversiones, las cinco acciones más baratas del IPSA actualmente, según la relación precio/utilidad (P/U) 2026 son Inversiones La Construcción (ILC), con 7,5 veces; Engie Energía Chile (ECL), con 8,4 veces; Ripley y Latam Airlines, ambas con 9 veces; y SQM-B, con 10,2 veces.

Fuera del principal índice bursátil también aparecen dos compañías con múltiplos reducidos, según BICE. La salmonera Multiexport transa a una relación P/U estimada de 7,6 veces para 2026 y la constructora Ingevec, en tanto, se valoriza en 9,9 veces sus utilidades proyectadas para este año.

ILC, la más “infravalorada”

BICE tiene una recomendación de “sobreponderar” la acción del holding de la Cámara Chilena de la Construcción, con un precio objetivo de $25.739 por acción, y una relación P/U de 7,5x. El papel tiene un potencial de alza de 17,8%, al que se suma un retorno por dividendos estimado de 3,8%.

ILC participa en los negocios de pensiones, seguros, salud y banca, lo que le entrega una exposición diversificada, pero también vuelve más compleja su valorización, señalan analistas. Parte de su atractivo depende de que el mercado reconozca el valor de los distintos activos que componen el holding y reduzca el castigo que suele aplicar a este tipo de estructuras.

Fitch Ratings mejoró la clasificación de riesgo a fines del año pasado, citando los buenos resultados de sus principales filiales, que han incrementado el flujo de dividendos, “mientras que las recientes reformas de los sistemas sanitario y de pensiones en Chile han reducido significativamente los riesgos normativos”.

BICE destaca precisamente la exposición de ILC a sectores con espacio de crecimiento, junto con la mayor certidumbre regulatoria y el aumento de liquidez del papel. El punto favorable es que el mercado está pagando menos de ocho veces las ganancias esperadas por una cartera de negocios con fuentes de ingresos distintas entre sí.

ECL tiene espacio pese al último rally

ECL es la segunda acción más barata del IPSA, con un P/U de 8,4x y una relación valor empresa sobre Ebitda de 6,2 veces. BICE realizó una recomendación de “sobreponderar” la acción de la compañía eléctrica.

El papel llega a esta posición después de una fuerte revalorización, ya que acumula un avance de 34,9% durante el año, uno de los mejores de la bolsa local. Sin embargo, el alza no ha eliminado completamente el descuento medido sobre las utilidades esperadas.

Según BTG Pactual, la previsión de Ebitda de la compañía para 2026, de entre US$ 690 y US$ 760 millones, “supera tanto nuestras estimaciones como las expectativas del mercado, gracias al aumento de la demanda regulada y al incremento de la generación de energía previsto a lo largo del año. En general, el plan supone un cambio estratégico con respecto a años anteriores, en los que la empresa se centró en reducir su tamaño para reequilibrar su cartera, hacia un crecimiento disciplinado”.

Sobre los riesgos asociados a la sequía que ha enfrentado Chile -que se ha aliviado con las lluvias de los últimos días- BICE considera que el impacto para ECL sería acotado, ya que ha reducido significativamente su exposición al mercado spot. Durante el primer trimestre de 2026, sus compras alcanzaron alrededor de 600 GWh, 34% menos que el promedio trimestral de los últimos cinco años.

Ripley a la espera del repunte del consumo

Ripley, en tanto, tiene una relación P/U de 9x y BICE proyecta un múltiplo de 8,7x para 2027, con una recomendación “neutral” para sus acciones y un precio objetivo de $484, lo que supone un potencial de alza de 27,7%. Banchile, por su parte, también recomienda “mantener” los papeles de Ripley, pero asigna un precio objetivo de $450.

BICE proyecta que la utilidad de Ripley caerá 13% en 2026 y crecerá solo 3,4% en 2027, mientras estima un Ebitda de $222.873 millones para este año, 4,1% superior al ejercicio anterior.

Asimismo, el mercado sigue atento tanto a la recuperación del consumo en Chile, como también al desempeño del negocio financiero de la compañía. Analistas del sector explican que el dinamismo en el crédito ha sido clave para los retailers en los últimos trimestres, lo que les ha permitido compensar, en parte, ventas prácticamente estancadas por el menor ingreso disponible y la menor llegada de turistas argentinos.

Latam, con el jetfuel en el radar

Latam también transa 9 veces sus utilidades proyectadas para 2026 según BICE, que recomienda “comprar” sus acciones.

Por su parte, Credicorp tiene una visión aún más favorable sobre el papel, con un precio objetivo de $30, es decir, un alza potencial de 20%. Desde la corredora sostienen que Latam es la aerolínea sudamericana más resiliente para enfrentar el escenario actual gracias a una base de ingresos diversificada, un balance más sólido, mejores métricas de ingresos y una estructura de costos competitiva.

Su principal riesgo de corto plazo es el combustible, que representó 31% de los costos operacionales de la compañía el año pasado. De acuerdo con Credicorp, durante el punto más crítico de las tensiones en Medio Oriente, el jetfuel llegó a subir más de 70%, aunque en las últimas semanas ha retrocedido hasta estacionarse a un nivel 14% por arriba del precio previo a la guerra.

A los riesgos operacionales se agrega un factor técnico: una eventual venta adicional de acciones por parte de Sixth Street Partners, que según Credicorp mantiene 13,2% de la compañía.

SQM-B atento al litio

SQM-B completa la lista con una relación precio/utilidad de 10,2 veces según BICE. Credicorp, en tanto, estima un múltiplo de 8,8x de valorización para 2026, mantiene una recomendación de “mantener” para la acción de SQM-B y fija un precio objetivo de $82.400. Banchile, en tanto, asigna un objetivo de $86.500 y calcula un retorno total potencial de 32,9%.

La recuperación esperada descansa en el repunte del litio. Credicorp calcula que el precio promedio llegó a US$24.777 por tonelada de carbonato de litio equivalente durante el segundo trimestre de 2026, un avance de 175% interanual y de 16% frente al trimestre anterior. La corredora también destaca mayores volúmenes, un mejor manejo de costos y la revisión al alza de la proyección de ventas de litio de SQM.

Pero la volatilidad continúa siendo elevada. En el mercado explican que existen señales mixtas en las ventas mundiales de vehículos eléctricos, particularmente en China y Norteamérica.

BICE estima para SQM un Ebitda de US$4.027 millones en 2026, 155% superior al año anterior, y una utilidad de US$1.926 millones. En 2027, sin embargo, el crecimiento se moderaría a 1,9% en Ebitda y a 2,4% en ganancias.