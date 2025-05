Nueva amenaza tarifaria de Trump sacude a los mercados de Europa y EEUU

Las bolsas de Estados Unidos y la zona euro sufrieron caídas este viernes luego del anuncio del Presidente Donald Trump sobre posibles nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) -al igual que para las compañías Apple y Samsung- lo que cayó como un balde de agua fría sobre inversionistas que el último tiempo celebraban el clima de relajamiento en las tensiones comerciales.

Ayer, el Nasdaq perdió 1%, el S&P 500 cayó 0,67% y el Dow Jones bajó 0,61% al cierre de Wall Street. Finalmente, todos moderando sus caídas iniciales. No obstante, El S&P 500 acumuló una baja de 2,6% en la semana. Apple (-3,02%) presionó en buena medida al Nasdaq y a la bolsa en general.

Europa se vio especialmente afectada, y eso quedó plasmado en el cierre del Euro Stoxx 50 (-1,81%), anotando una baja semanal de similar magnitud. El DAX alemán tropezó 1,54% y el CAC 40 francés disminuyó 1,65%. El sector automovilístico fue el más golpeado de la región.

Por el contrario, el IPSA chileno subió 0,38% a 8.399,59 puntos, gracias a la subasta de cierre, con el liderazgo de Colbún (1,97%), Latam (1,71%) y Andina-B (1,66%). Así, el indicador local ganó 0,2% en su sexta semana consecutiva al alza. Las bolsas subieron este viernes en toda Latinoamérica, región que hoy está fuera del foco de la guerra comercial impulsada por la Casa Blanca.

Reviven los temores

En la mañana de ayer, Trump amenazó con imponer un arancel de 50% a los bienes de la UE a partir del 1 de junio, bajo el argumento de que "nuestras discusiones con ellos no están yendo a ninguna parte". También afirmó que "no estoy buscando un acuerdo". Poco antes, amenazó con un gravamen de por lo menos 25% a los bienes de Apple, si es que no fabrica sus iPhones en suelo estadounidense. Luego sumó a Samsung a esta última advertencia.

"Los futuros de los índices estadounidenses ya se enfrentaban a vientos en contra por las recientes alzas en los rendimientos de los bonos, pero la última salva de Trump los hizo caer en picada", comentó el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada. "Lo que se consideraba un respiro saludable en la tendencia alcista puede marcar ahora el inicio de un descenso más significativo", advirtió.

"Estos anuncios parecen estar recordando a los mercados que, aunque las tensiones comerciales han disminuido, los riesgos arancelarios persisten", escribió el estratega sénior de Edward Jones, Brian Therien. Pero sostuvo que "si bien posiblemente seguirá habiendo cierta volatilidad adicional relacionada con determinadas regiones y empresas, la tendencia general de las tensiones comerciales parece estar remitiendo, en nuestra opinión".

El oro subía 2%, el yen japonés se apreciaba 1% y el franco suizo ganaba 0,9% en medio de la búsqueda de refugio que siguió a estas noticias. Una ola temprana de compras de bonos del Tesoro no prosperó, con lo que las tasas de interés apenas mostraban variaciones desde los altos niveles que han encendido las alertas durante la semana.

"El problema más general para los bonos sigue siendo la insostenible trayectoria fiscal de EEUU. Sin un replanteamiento fundamental del gasto y la tributación, el mercado se enfrenta a un aumento de los costos de endeudamiento, un incremento del déficit e, inevitablemente, una mayor volatilidad. Las últimas diatribas arancelarias de Trump podrían ser la chispa", planteó Razaqzada.

Divisas

El impacto también se sintió en el mercado de divisas. El tipo de cambio chileno cayó el viernes, ya que la consigna "sell America" cobró nueva vida después de la amenaza.

La paridad local bajó $ 3,23 a $ 939,7 al cierre de la sesión, con lo anotó un descenso de $ 4,7 a nivel semanal, de acuerdo con los datos de Bloomberg, y así se mantiene en línea con lo que ha sido un mes de relativa calma.

En la misma línea, prácticamente todas las divisas emergentes se fortalecieron. “Esto decantó claramente en un debilitamiento del dólar, y en el caso del peso chileno, se ha visto retroalimentado por el cobre", dijo a DF el economista jefe de EuroAmerica, Felipe Alarcón.

Por otro lado, el índice de cobre Comex -que reaccionó inicialmente con pérdidas-, se disparaba 4% a US$ 4,87 por libra, ampliando su diferencial respecto de la cotización en Londres (US$ 4,36), los que se sustenta en la expectativa de un posible gravamen sobre las importaciones del metal en EEUU.

