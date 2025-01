Empleo, inflación… pero Trump

Esta columna se declara víctima de la administración de Donald Trump. Al momento de su redacción todavía está vigente la amenaza de una imposición de aranceles de 25% a Canadá y México desde este 1 de febrero.



Puede que, a última hora, tanto Canadá como México anuncien medidas más duras para controlar el paso de drogas y migrantes a través de sus fronteras. Una acción suficiente para cancelar la orden de Trump, según sugirió Howard Lutnick, nominado a secretario de Comercio.



Puede que anuncien dichas medidas después del plazo y las tarifas tengan corta vida, como sucedió con Colombia.



Todo esto es sólo un ejemplo de la incertidumbre en que gobiernos, empresas y el mercado están sumidos desde el 20 de enero. ¿Qué hacer en ese escenario?



Así como escojo no especular más sobre el posible impacto o no de las tarifas, el mercado debería poner la mirada en los fundamentos. La próxima semana ofrece varios de ellos, incluyendo cifras de inflación, índices de actividad y empleo.



Será el reporte de las cifras laborales de EEUU las que capturarán la atención del mercado. El reporte se publicará el 7 de febrero, con las acostumbradas encuestas de creación de empleo previas en agenda desde el martes 4.



Con la Reserva Federal en pausa, las cifras laborales adquieren mayor relevancia. Siguiendo las palabras de Jerome Powell, parte del mercado espera que en los próximos meses la tasa de inflación a doce meses caiga más cerca del rango meta por un efecto de base de comparación con las altas cifras de inicios de 2024.



Si a eso se suma un debilitamiento del empleo, la Fed tendría el espacio requerido para retomar los recortes de las tasas de interés.





Sin embargo, el primer cálculo del PIB del cuarto trimestre mostró una leve desaceleración de la economía estadounidense. Pero se estima que el crecimiento de todo 2024 fue de 2,8%, similar a la tasa de expansión de 2023, y un punto porcentual por encima de la tasa que la Fed considera un ritmo de crecimiento neutral.



De ahí que analistas comenzarán a buscar pistas de desaceleración en los primeros datos de enero. Se espera una creación de 205.000 empleos no agrícolas, 50.000 menos que el mes anterior. Pero la tasa de desempleo se mantendría en 4,1%.



Los índice PMI de manufacturas (lunes 3) y servicios (miércoles 5), medidos por el Instituto de Gerentes de Compras (ISM), también ofrecerán pistas sobre el dinamismo de la economía a inicios de año.



La imposición de tarifas a Canadá y México provocaría un ajuste a las expectativas de recortes de tasas, pues la transmisión del alza de los aranceles a los precios internos en EEUU no tomaría mucho tiempo.



En Chile las expectativas apuntan a un Banco Central en pausa al menos hasta mediados de año, en reacción a la incertidumbre desde EEUU y el repunte inflacionario reciente. El mercado recibirá el viernes 7 el reporte de inflación de enero y se espera que la tasa anual suba ligeramente a 4,6% desde 4,5%.



También se pondrá atención al Imacec, que se publica el lunes 3. Aunque es de diciembre, analistas proyectan que el índice muestre una aceleración de la actividad que siente las bases para una recuperación del consumo que será clave para las proyecciones de crecimiento de este año.







Más tecnológicas



La Inteligencia Artificial continuará en el guion de los mercados la próxima semana. Otras dos de las siete magníficas reportarán resultados. El martes 4 será el turno de Alphabet, cuyo modelo de IA, Claude, se ve amenazado por el auge de DeepSeek. Analistas querrán saber cómo la matriz de Google hará frente a la competencia de China y sus planes de inversión en IA.



Otra de las víctimas de la empresa china de IA es Amazon. DeepSeek ofrece modelos especializados, más rápidos y de menor requerimiento de capacidad computacional, que se perfilan de especial atractivo para empresas que actualmente son clientes del servicio de Internet en la nube de Amazon y sus capacidades de IA integradas.

Los resultados de ADM (martes 4) y ARM (miércoles 5), ambas miembro de la cadena de suministros de semiconductores, mantendrán a este sector en la mira de los inversionistas.





Vale seguir de cerca

Inflación a inicios de año

No sólo en Chile se conocerá el primer dato de inflación de 2025, la Eurozona reporta el lunes 3 y el viernes 7 será el turno de Brasil, México, Colombia y China.





Tasas en Inglaterra

El mercado espera un recorte de 25 puntos base de parte del Banco de Inglaterra en su reunión del jueves 6.





Cifras en México

El índice de inversión en capital fijo (miércoles 5) dará pistas sobre la salud del nearshoring. El mercado espera que Banxico recorte la tasa en 25 puntos base a 9,75% (jueves 6).





Medición privada

Tras la publicación de los índices PMI oficiales, en China, Caixin publica su medición tanto para manufacturas como para servicios correspondiente a enero.





Otros resultados

Además de las tecnológicas, los balances de Disney, Uber, Novo Nordisk y Arm (miércoles 5) pueden provocar movimientos en los mercados.