Primer Click de la semana | La élite mundial a la espera de Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Quien no esté en Washington, estará en Suiza. La élite mundial hace su peregrinación anual a las montañas del resort de Davos, para el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés). A falta de reuniones de bancos centrales y nuevos datos económicos de Estados Unidos, la cumbre político-empresarial capturará la atención del mercado.

El encuentro parte el 20 de enero. Dado que coincide con la inauguración del segundo Gobierno de Donald Trump, lo más probable es que la cita pase por ese día a segundo plano.

Inversionistas, empresarios, políticos y los propios asistentes a Davos estarán concentrados en el discurso de Trump y los anuncios de las posibles medidas que adopte en su primer día, a través de órdenes ejecutivas.

De hecho, lo más probable es que el Foro no comience realmente hasta el jueves 23, cuando Trump “dialogue interactivamente con los participantes” vía teleconferencia, según explican los organizadores.

¿Será que Trump responderá a las numerosas preguntas que dominarán el Foro?

Por ejemplo, los asistentes a Davos querrán saber la extensión de los planes de Trump para retirar a EEUU de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo de París; y qué tan serias son sus amenazas de elevar generalizadamente los aranceles a las importaciones.

Otro punto interesante es que Trump sea (aunque no se diga) el invitado estrella de un Foro cuyo lema este año es: "Colaboración para la era inteligente". La temática contrasta con la actitud proteccionista de EEUU. Recordemos que no se trata sólo de Trump. En la última semana, a modo de despedida, la administración del demócrata Joe Biden promulgó medidas para restringir el acceso a los semiconductores más avanzados, y no sólo a China. Los países y empresas que quieran acceder a ello deberán cumplir con los estándares de EEUU, un ambiente que no es, precisamente, de colaboración.

“¿Cómo podemos evitar la fragmentación y construir un futuro más inteligente? ¿Cómo puede la innovación hacer frente a crisis como el cambio climático y el mal uso de la tecnología? ¿Fomentarán la acción colectiva y el liderazgo responsable la igualdad, la sostenibilidad y la colaboración en lugar de ahondar las divisiones existentes?”, son algunas de las preguntas que los asistentes a Davos están invitados a discutir. Será interesante escuchar las respuestas de Trump.

Su par argentino, Javier Milei, promete también capturar titulares durante el Foro. Tras su paso por EEUU, por invitación personal de Trump, Milei se dirigirá a Davos para su segunda actuación en el Foro. El argentino llegará entre aplausos por el control de la inflación y la estabilización económica alcanzada en su primer año de gestión.

Más reportes



Pero habrá vida fuera de Davos y de la Casa Blanca, después de todo es temporada de resultados en Wall Street y las proyecciones son optimistas. Se prevé que las empresas del S&P 500 reporten un aumento de 11,9% en sus utilidades, la mayor alza desde el último trimestre de 2021.

El ritmo de publicación de balances irá ganando fuerza, con unas 57 empresas en agenda para la próxima semana.

Netflix destaca en la lista, para el martes 21. Si bien, no es parte de las siete magníficas, suele generar movimientos en los índices. La firma de streaming ha superado las expectativas de los analistas en los trimestres recientes, gracias a la reducción del uso de contraseñas entre múltiples usuarios y la apuesta por eventos en vivo y videojuegos.

Hasta el tercer trimestre de 2024, Netflix sumaba 282,7 millones de suscriptores, un crecimiento de 14% desde el año anterior. En esta ocasión, se espera que la compañía confirme un aumento de 65% en sus utilidades para todo 2024, mientras anticipan que proyectará un alza de 20% en 2025, asunto que captará la atención de los analistas.

El turno de Japón



El evento macroeconómico de la semana ocurrirá en Japón el 24 de enero. Tras declaraciones recientes de sus dos principales líderes, se espera que el Banco de Japón (BOJ) eleve la tasa de interés en 25 puntos base, hasta llevar la tasa de referencia a 0,50%.

Para entonces tal acción ya debería estar incorporada por el mercado, y el BOJ no es famoso por dar sorpresas. De ahí que la atención se concentrará en el camino que delinee sobre sus movimientos en las próximas reuniones, y el reporte trimestral de proyecciones económicas.