Los CEO que lideran las empresas con mayores retornos en la bolsa chilena

Ocho de las 56 empresas del S&P IGPA duplicaron el precio de sus acciones en los últimos 12 meses. Entre los ganadores hay una minera que construye el mayor proyecto de su historia, una rama de sociedades fusionada, holdings previsionales con utilidades récord e inmobiliarias dejando atrás su ciclo más oscuro.

Si el retorno accionario fuera la única vara para medir el desempeño de un gerente general, los premios de este año se repartirían con bastante generosidad. Ocho de las 56 emisoras del índice S&P IGPA duplicaron el valor de sus acciones en los últimos 12 meses, considerando precio y dividendos. Una, la minera Pucobre, la triplicó.

Vientos a favor hubo. Pese a que en lo que va del año la bolsa chilena registra un avance de apenas 3% —su peor primer semestre desde 2020—, en 2025 rentó 56%, su mejor año desde 1993 y el mejor desempeño de América Latina, empujada por el reposicionamiento de carteras antes de la elección presidencial que ganó José Antonio Kast. El cobre tocó US$ 6,39 la libra en mayo de 2026 y el litio recuperó en meses lo perdido en tres años. Todo eso, mientras la economía real iba en la dirección contraria e incluso empeorando. El Banco Central recortó en junio su proyección de crecimiento 2026 a un rango de 1% a 1,75%, y el Imacec conocido esta semana —una caída de 0,9% en mayo, la quinta consecutiva— instaló entre los economistas la amenaza de una "recesión técnica".

Pese a lo anterior, los retornos registrados revelan que el mercado se vio seducido por un crecimiento de las utilidades de doble dígito junto a mejores expectativas, dejando en un carril paralelo a la macroeconomía local.

La lista de ganadores se puede resumir así: Una minera de cobre que construye el mayor proyecto de su historia; las cascadas de SQM en plena fusión; holdings previsionales con utilidades récord pese a la reforma de pensiones; dos inmobiliarias empujadas por el subsidio a la tasa; la propia SQM con el litio de vuelta; y un operador de centros comerciales que compró tres activos en 14 meses. A continuación ocho historias que capturaron el momento.

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Pucobre: el único que triplicó

El primer lugar no admite discusión. Pucobre retornó 208% en 12 meses, el único caso que triplicó la inversión. Sebastián Ríos lleva 23 años como gerente general de la minera de las familias Hurtado, Fernández León e Izquierdo, y el 2025 que cerró tiene una combinación de mérito propio y precios favorables.

En términos de desempeño financiero, Pucobre duplicó su utilidad hasta US$ 129 millones, y el cash cost —el costo directo de producir una libra de cobre— bajó de US$ 2,45 a US$ 2,26 mientras el precio promedio del metal subía de US$ 4,14 a US$ 4,51 la libra entre 2024 y 2025.

Junto a lo anterior, y en medio de la escasez de suministro y el apetito del mercado por exponerse a minerales críticos, los inversionistas también premiaron El Espino, un proyecto greenfield de US$ 700 millones en Illapel que producirá 26.000 toneladas de cobre anuales por 18 años, con financiamiento sindicado por US$375 millones y un contrato de venta de concentrados con Mercuria por US$ 800 millones.

"El Espino representa una apuesta relevante por crear valor desde el origen, con una mirada de largo plazo para la compañía", escribió el presidente Juan Hurtado Vicuña en la memoria anual.

Las cascadas: el retorno que fabricó una fusión

El tercer lugar es el caso más atípico de la lista. Oro Blanco —desde febrero, Pampa Investments— no produce nada y su único activo es el 19,4% de SQM que tiene a través de la estructura de cascadas que construyó Julio Ponce décadas atrás. El retorno de 130% también es una mezcla de motores.

Por un lado, la recuperación de SQM; por el otro, la fusión de seis sociedades en dos. En el primer caso, SQM dejó atrás los números rojos: ganó US$ 588 millones en 2025 tras la pérdida del año anterior y cerró el primer trimestre de 2026 con utilidades por US$ 365 millones.

En cuanto al factor simplificación de las cascadas, fue un proceso que comprimió el histórico descuento holding. La gerente general es Catalina Silva, en el cargo desde 2021, y la conducción del proceso lo encabezó junto a Francisca Ponce, vicepresidenta y heredera del control tras la carta con que su padre legó el mando en junio de 2025.

"Desde el anuncio de la reorganización, hemos observado una contracción progresiva en el descuento holding", dijo Ponce a DF a fines de junio, cuando adelantó que espera que Pampa Investments entre al IPSA en septiembre.

Ponce, además, busca imprimirle un sello propio a esta nueva etapa. “No vengo a tratar de reescribir el pasado, sino a construir el futuro del Grupo Pampa. Y la confianza no se exige, ni se declara, sino que se gana todos los días”.

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Previsionales: la reforma que no las hundió

Dos holdings ligados a la Cámara Chilena de la Construcción ocupan el segundo y quinto lugar. AAISA, la plataforma que agrupa las operaciones previsionales en Perú y Colombia, retornó 131% con una utilidad 2025 de $ 48.445 millones, 29,5% más que en 2024. "AAISA ha dejado de ser un proyecto en construcción para consolidarse como una plataforma operativa con presencia en tres países", escribió su presidente, Cristián Rodríguez. El retorno se dio durante la gestión de David Gallagher, que dejó la gerencia general en mayo de 2026; y lo reemplazó Carolina Mery, exgerenta de inversiones de AFP Habitat.

ILC, con Pablo González al mando desde 2010, rentó 115% y anotó la mayor utilidad de su historia: $ 279.957 millones, 88,8% sobre 2024, con todas sus filiales aportando —desde Habitat hasta una Consalud que pasó de perder $ 49.493 millones a ganar $ 15.009 millones tras la ley corta de isapres—.

"Nuestra compañía regresó al índice IPSA, destacando como la acción con mejor desempeño del indicador", consignó el presidente Juan Armando Vicuña en la memoria.

Entre los motores del año, el holding destaca a Confuturo: la aseguradora ganó $ 121.720 millones, 41% más que en 2024, en un mercado de rentas vitalicias que marcó un récord de UF 133 millones en primas y donde alcanzó una participación de 12%, con ventas por UF 16 millones.

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Inmobiliarias: mismo subsidio, dos historias opuestas

Ingevec y Socovesa capturaron el mismo viento: el subsidio estatal a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta UF 4.000, aprobado durante el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, el impulso de esta medida los tomó desde posiciones inversas.

Ingevec, con Rodrigo González como gerente general desde 2012, llegó al cuarto lugar (130,7%) del ranking con una utilidad de $ 18.689 millones en 2025, 52,6% más que el año anterior, y un backlog de construcción récord de $ 636.649 millones, equivalente a 27 meses de actividad.

Asimismo, las perspectivas siguen favorables desde la mirada interna. "2026 será un año similar al que cerramos: con oportunidades reales, pero que seguirá requiriendo prudencia, disciplina y foco en la ejecución", escribió el presidente Enrique Besa.

Socovesa, en cambio, ocupa el octavo lugar de la lista (102%) incluso registrando pérdidas por $ 8.984 millones en 2025. El mercado destacó que la deuda financiera neta bajó, en palabras del presidente Javier Gras, "de casi 20 millones de UF hace un año y medio a 13 millones". Junto a eso, internamente también dijeron haber tocado piso: "Durante 2025 la compañía alcanzó su nivel más bajo de promesas. A partir de este punto, comenzamos una fase de recuperación", escribió el gerente general César Barros en la memoria. Gras fue más categórico ante sus accionistas: "Lo peor ha quedado atrás".

Uno de los principales cambios corporativos de la firma ocurrió en mayo de 2025, cuando la familia controladora reemplazó a Mauricio Varela, 15 años en la gerencia general, por Barros, exgerente general de Paz Corp.

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SQM y Parque Arauco: volumen en la crisis, expansión inorgánica

SQM (114%) es un ejemplo del cambio de ciclo. Con Ricardo Ramos como gerente general desde 2019, la minera no metálica vendió volúmenes récord de litio —233 mil toneladas, 14% más— justamente cuando el precio tocaba fondo, sostuvo el margen con un yodo en máximos que llegó a aportar el 42% de la ganancia bruta, y cerró la asociación con Codelco que extiende su operación en el Salar de Atacama hasta 2060. La utilidad pasó de una pérdida de US$ 404 millones a una ganancia de US$ 588 millones. En el primer trimestre de 2026, con el litio de vuelta, ganó US$ 365 millones.

Por otro lado, Parque Arauco (104%) es un caso de crecimiento comprado y ejecutado. Eduardo Pérez, gerente general desde 2022, sumó en 14 meses Open Plaza Kennedy (US$ 193 millones), el centro comercial Minka en Lima (US$ 113 millones) y Arauco Chicureo (US$ 106 millones), además del negocio de renta residencial LiveSpace. El Ebitda creció 19,5% en 2025 y la capitalización bursátil, según recordó el presidente Salvador Said en la memoria, subió 88% entre 2024 y 2025.

El costo de todo lo anterior se refleja en el balance, donde la deuda neta llegó a 5,3 veces el Ebitda, y en febrero el directorio aprobó un aumento de capital que concluyó a comienzos de junio con el 100% de las acciones suscritas y una recaudación cercana a US$ 300 millones, destinada a financiar su plan de expansión regional.

Las otras estrellas del año

Bajo el grupo de empresas que duplicaron su valor en 12 meses también aparece un puñado de compañías a destacar. Lipigas (88%) y Mallplaza (87%) rozaron la línea de corte, ambas con gerentes generales recién estrenados: Alberto Orlandi y Pablo Pulido asumieron en enero de 2026, tras las salidas de Ángel Mafucci y Fernando de Peña, quien dejó Mallplaza después de 35 años.

Más atrás, SalfaCorp (70%) consolidó el rebote del sector construcción, mientras Bci (61%) fue el banco de mejor desempeño del período.