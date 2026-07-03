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Los CEO que lideran las empresas con mayores retornos en la bolsa chilena

Ocho de las 56 empresas del S&P IGPA duplicaron el precio de sus acciones en los últimos 12 meses. Entre los ganadores hay una minera que construye el mayor proyecto de su historia, una rama de sociedades fusionada, holdings previsionales con utilidades récord e inmobiliarias dejando atrás su ciclo más oscuro.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 17:35 hrs.

Francisco Noguera empresarios empresas SQM Litio Minera INGEVEC SOCOVESA
<p>Pablo Pulido, Mallplaza; Pablo González, ILC; Eduardo Pérez, Parque Arauco; Rodrigo González, Ingevec; Ricardo Ramos, SQM; Catalina Silva, Pampa Investments; Sebastián Ríos, Pucobre; Carolina Mey, AAISA; César Barros Soffia, Socovesa; Alberto Orlandi, Lipigas</p>

Pablo Pulido, Mallplaza; Pablo González, ILC; Eduardo Pérez, Parque Arauco; Rodrigo González, Ingevec; Ricardo Ramos, SQM; Catalina Silva, Pampa Investments; Sebastián Ríos, Pucobre; Carolina Mey, AAISA; César Barros Soffia, Socovesa; Alberto Orlandi, Lipigas

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