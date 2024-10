Telefónica lanza billetera digital cripto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Telefónica se metió de lleno en el negocio de las criptomonedas. Esta semana empezó a ofrecer este servicio a través de una nueva aplicación: TU Wallet.

La cartera para operar con activos digitales incluye una tarjeta para poder pagar con bitcoin o ether en establecimientos y tiendas físicas. Bit2Me, la plataforma española de intercambio de criptomonedas de la que es accionista, es la encargada de operar la aplicación.

El objetivo detrás de la app es que los usuarios puedan operar de forma sencilla con criptoactivos, tanto para invertir como para realizar pagos, explicaron desde Bit2Me en un comunicado.

El servicio está disponible para todo el que cuente con un número español, no solo para los clientes de la operadora dirigida por José María Álvarez-Pallete. Eso sí, todavía no se abre la puerta a que la aplicación llegue a los 392 millones de clientes que tiene la firma en 12 países del mundo, entre ellos, Chile. Consultado a Bit2Me, señalaron que la aplicación todavía no está disponible para América Latina.

En detalle

La aplicación se llama TU Wallet. TU es el área de Telefónica centrada en innovación, que cuenta con productos basados en blockchain o relacionados con la inteligencia artificial (IA). Estos servicios están disponibles para clientes y particulares.

En el caso de la billetera de cripto, es la primera de las grandes firmas de telecomunicaciones que operan en España que ofrece un servicio para hacer transacciones con tokens.

La regulación europea de criptoactivos (Markets in Crypto Assets o MiCA) terminará de entrar en vigencia (en su segunda fase), en diciembre, lo que ahora permite a las entidades financieras y no financieras ofrecer productos cripto.

"Esto amplía el uso cotidiano de las criptomonedas, acercándolas a la vida diaria de los usuarios", explica el comunicado. Además de operar desde el celular, permite pagar con una tarjeta de MasterCard, disponible en más de 100 establecimientos físicos y comercios electrónicos.