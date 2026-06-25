Tecnológicas advierten que Chile debe avanzar en permisología y transmisión energética para liderar en infraestructura de IA en la región

Francisco Basoalto, de Chile Data Centers; Andrés Roepke, de Microsoft y Rafael Mattje de Carvalho, de AWS, participaron en un encuentro organizado por Santander y DF. (Foto: José Montenegro)

Ejecutivos de Microsoft, AWS y Chile Data Centers participaron en un conversatorio donde coincidieron en que el país tiene ventajas en energías renovables y conectividad para atraer inversiones, pero hay retos que resolver.

Durante el encuentro Infraestructura en Chile: Inversión, certeza y oportunidades del nuevo ciclo, organizado por Banco Santander y DF, expertos abordaron el papel que tendrá la infraestructura digital para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), además de las oportunidades y desafíos para el país en esta materia.

El panel La infraestructura detrás de la IA: Oportunidad de Chile para liderar América Latina reunió al gerente general de Microsoft Chile, Andrés Roepke; al Head of Technology de Amazon Web Services para el Sur de Latinoamérica, Rafael Mattje de Carvalho; y al presidente de Chile Data Centers, Francisco Basoalto, quienes plantearon que el país puede liderar en infraestructura para IA, pero antes debe avanzar en permisología y en transmisión energética.

También coincidieron en que el auge de la IA no responde a una burbuja especulativa, sino a una demanda concreta por infraestructura digital, con inversiones materializadas en capacidad de cómputo y servicios en la nube.

En esa línea, Basoalto comparó este escenario con el auge de las puntocom hace 25 años, y dijo que el crecimiento de aplicaciones basadas en IA está impulsando inversiones concretas en centros de datos y hardware, “generando una transformación importante de la economía global”.

Hub regional y desafíos

Los ejecutivos también coincidieron en las ventajas competitivas del país para transformar al país en un hub regional de infraestructura para IA, apalancado por su matriz energética con energías renovables y conectividad.

Mattje de Carvalho destacó la capacidad de cómputo y dijo que Chile “ya es un hub de nube” y adelantó que este año AWS lanzará en el país una región que llamará South America, para servir a esta zona desde Chile. “Lo que tiene que buscar ahora es ser un hub de IA, y eso es otra escala”.

Para ello, indicó que se requerirá mayor coordinación público privada y articular el talento especializado “porque con la IA la productividad va a subir de una forma en donde necesitaremos muchas más personas”.

Roepke, en tanto, valoró la alta presencia de proveedores de infraestructura de hiperescala en el país y la creciente demanda por servicios de nube, almacenamiento y procesamiento de datos, pero dijo que “estamos generando más energía de la que necesitamos. Tenemos mucha energía limpia pero falta empezar a ocuparla bien”.

Para Basoalto, el principal desafío no es la generación eléctrica, sino los problemas en las redes de transmisión, y afirmó que “tener una cantidad de energía infinita en el norte no resuelve el problema si no la podemos traer hacia donde efectivamente está el usuario (centro de datos) que la va a necesitar”.

También subrayó que se requiere agilizar la tramitación de permisos de construcción y reducir el déficit de profesionales de tecnologías de la información (TI), para sostener el crecimiento de la industria y “probablemente esto va a seguir escalando exponencialmente”, dijo.