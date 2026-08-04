Lanzan Nova-IA, un consorcio que busca transformar la industria de alimentos con inteligencia artificial
La iniciativa tiene un portafolio de ocho proyectos -seis en ejecución-, que abarcan desde inteligencia de mercado y procesos productivos hasta valorización de pérdidas alimentarias, diseño de variantes proteicas y nuevos alimentos con IA.
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Una nueva iniciativa de inteligencia artificial (IA) aplicada fue lanzada este martes en el Centro de Innovación de la Universidad Católica (UC) Anacleto Angelini. Se trata del consorcio Nuevas Oportunidades de Valorización Alimentaria con Inteligencia Artificial (Nova-IA), que conecta empresas, universidades y centros tecnológicos para fortalecer la competitividad de la industria de alimentos, con datos, conocimiento y desarrollo de soluciones con esta tecnología.
Nova-IA se enmarca en un Programa Tecnológico de Corfo y es coejecutada por el Dictuc, -como beneficiaria-, la UC, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), la Universidad de La Serena y la consultora Mumulkan, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).
Como empresas asociadas participan Carozzi, Cáscara Foods, Nestlé, Nutrisco, Sticta y Viña Concha y Toro, además de una red estratégica integrada por la Universidad del Desarrollo (UDD), Hubtec, RedGT, AB Chile y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El profesor titular de la Facultad de Ingeniería UC y director de Nova-IA, Pedro Bouchon, explicó que la iniciativa contempla una inversión de $ 5.300 millones a cinco años. De ellos, $ 2.600 millones provienen de Corfo y el resto corresponde a aportes “tanto pecuniarios como valorizados” de las empresas socias y de las instituciones ejecutoras.
Bouchon señaló que el consorcio comenzó a gestarse en 2025 tras conversaciones con empresas para identificar brechas concretas en la industria alimentaria.
“Desarrollamos un portafolio de soluciones 100% en conjunto con las empresas, a partir de sus dolores y necesidades. Lo fuimos cocreando en un tiempo bastante exigido, de dos meses y medio aproximadamente”, dijo Bouchon.
Durante el encuentro, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, valoró la iniciativa y destacó el rol de la colaboración entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil. “Debemos tener una relación armónica y positiva -entre los distintos sectores-. Sin eso no podemos transformar Chile”, comentó.
Los proyectos
Bouchon comentó que estructuraron el trabajo en torno a tres ejes: valorización de pérdidas alimentarias, optimización de cadenas de suministro y procesos productivos, e inteligencia de mercado y consumidores.
Cada proyecto se desarrolla mediante una célula que reúne a equipos de las empresas con especialistas del Cenia y académicos de distintas disciplinas para cocrear soluciones adaptadas a los desafíos y generar conocimiento aplicado con potencial de transferencia al sector productivo.
Bouchon explicó que el proyecto contempla nuevos activos para el sector, como una ruta de formación especializada en IA, un marco de propiedad intelectual para regular el uso de datos, modelos y software, y el fortalecimiento de capacidades mediante el trabajo conjunto entre empresas y la academia.
Actualmente, Nova-IA tiene seis proyectos en ejecución -con las empresas asociadas- y “dos iniciativas transversales para 2027”, adelantó el académico.
El proyecto más avanzado es la plataforma de inteligencia de mercado para identificar tendencias de consumo y oportunidades de innovación, cuya validación del producto mínimo viable concluirá este año
El portafolio también incluye soluciones para valorizar pérdidas alimentarias; herramientas de IA para diseñar variantes de proteínas; el desarrollo de snacks a partir de subproductos agroindustriales; y la integración de datos dispersos entre distintas plantas y sistemas para habilitar el uso de IA.
Estas iniciativas avanzarán en su desarrollo y validación este año, mientras que en 2027 se incorporarán una ruta formativa en IA y lineamientos para el uso responsable de esta tecnología en el sector.
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