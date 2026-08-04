Ministra Lincolao revela incumplimiento de un 14% en Becas Chile y plantea ajustes al programa

De las 12.589 becas otorgadas desde 2008, un 32% ha acreditado sus compromisos, un 48% está en retribución y un 6% vigente.

Un detallado desglose del programa Becas Chile realizó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, este lunes en la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados.

El informe llega luego de las observaciones que hizo la Dirección de Presupuestos (Dipres) y de la suspensión temporal durante 2026 del llamado a nuevas becas de magíster en el extranjero y de postdoctorado internacional.

En su presentación -que también contó con la participación de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro-, señaló que desde 2008 hasta el 2 de agosto se han entregado 12.589 becas a 11.340 personas. De ese universo, un 86% está en un período de beca cerrada, en proceso de gracia, retribución o cierre.

No obstante, más de 1.600 personas (el 14% restante) están en incumplimiento de los compromisos por un total de $ 92 mil millones.

“Si recuperáramos toda la deuda podríamos construir aproximadamente 2.500 casas enteras y entregarlas, nueve hospitales Cesfam (o) 7.500 subsidios habitacionales”, graficó la ministra.

En tanto, Pizarro dijo que los mayores incumplimientos están en los programas de doctorado (52,7%), de magíster (37,7%) y de postdoctorado (6%).

$ 92 mil millones es el equivalente de los incumplimientos

Explicó que, en caso de detectar incumplimiento, “se procede no solo a notificar, sino también a solicitar la restitución de los fondos” o a firmar convenios de pago en cuotas.

Además, la ministra Lincolao advirtió que “en este minuto tenemos un riesgo potencial de otros $ 481 mil millonesde las becas que están en proceso de gracia, retribución o cierre (...) Si no cambiamos la tendencia, vamos a arriesgar parte de este retorno” .

Para el período 2026-2027 hay 990 becas que vencerán.

“No hay recorte”

La ministra Lincolao planteó una serie de adecuaciones para Becas Chile y, según una lámina del informe, se confirmó que “no hay recorte presupuestario, solo ajustes estratégicos y optimizaciones”.

Planteó cinco ejes de optimización: establecer áreas prioritarias alineadas con la demanda laboral del país; evaluar con el Ministerio de Educación abrir Becas Chile a egresados de centros de formación técnica (CFT); modernizar los procesos de gestión e interoperabilidad para impedir el acceso a personas con obligaciones pendientes con el Estado; hacer una medición de movilidad socioeconómica a los becarios; y priorizar las becas nacionales con más cupos en universidades chilenas.