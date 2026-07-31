Ignacio Gei, experto argentino en gestión de datos aplicada a ciudades: “Uno pierde soberanía cuando no tiene el control total de los datos ni puede utilizarlos para un destino final”

El secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba dijo que la seguridad de la información no depende de la jurisdicción en la que se almacene y que la baja interoperabilidad en el Estado chileno le impide tomar mejores decisiones.

Ignacio Gei es el secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba, Argentina. Desde hace más de 20 años se dedica a temas de modernización e innovación pública. También fue director de Gobierno Electrónico de la provincia de Córdoba, donde impulsó proyectos como Expediente Digital y Ciudadano Digital.

El experto, que hoy lidera el diseño e implementación de MiDocta, una plataforma que centraliza y simplifica los servicios y trámites digitales del municipio, viajó a Chile para participar en la Smart City Expo Santiago 2026, donde expuso sobre soberanía y ética digital en la gestión de datos de las ciudades.

En conversación con DF, Gei abordó el rol de las tecnologías en la nube e inteligencia artificial (IA) para procesar los “millones de datos diarios” que genera la evolución de las ciudades inteligentes o smart cities, y afirmó que la soberanía digital no depende de la jurisdicción donde se almacenan los datos, sino de mantener el “control total” y la capacidad de utilizarlos. Y ese control, debe resguardarse “mediante contratos y la diversificación del riesgo con los proveedores tecnológicos”.

- ¿Cómo se gestionan los datos a nivel de ciudad?

- Primero, en estos últimos dos o tres años, las ciudades se están convirtiendo en digitales, inteligentes. Hay cientos de sensores tomando información en todos sus ámbitos, desde la salud, la educación, el transporte o la seguridad. Los datos se han multiplicado por millones diarios, y la infraestructura que teníamos en los municipios no estaba preparada para ese volumen. Por suerte, apareció la posibilidad de tener los datos en la nube.

Además, la IA hoy nos ayuda a ordenarlos, clasificarlos y convertirlos en información. Entonces, la gestión de los datos en los municipios y en los gobiernos locales tiene mucho que ver con la tecnología del momento para poder sacarle fruto y con cómo se organizan los gobiernos para administrarlos.

Es una cuestión de institucionalidad. Se necesita saber qué datos se requieren para no recopilar información que no sea útil, quién la necesita, cómo esos datos se convierten en información, y hay que tener las capacidades técnicas y el conocimiento para administrar esa información.

“Creamos un área institucional de interoperabilidad con un software, una base de datos única en la que todos aquellos datos que son utilizados por más de un área, obligatoriamente y por norma, deben estar ahí”.

- ¿Qué están haciendo en la Municipalidad de Córdoba para resguardar la soberanía digital?

- Hemos adoptado hace algunos años la infraestructura de nube de Amazon y tenemos un modelo de implementación de sistemas dentro de la nube propia. El producto de Amazon todos los días migra esa información a un servidor nuestro, que está on site (dentro del municipio). Toda la información está resguardada diariamente en nuestros servidores.

No contratamos empresas que ofrezcan software como servicio, porque no nos da autonomía ni independencia digital. El proveedor que quiera trabajar para Córdoba debe tener las bases de datos dentro de mi nube pública y donde yo tenga acceso a esos datos.

Por otro lado, ¿qué entendemos por soberanía? Hay un concepto de que si los datos están en un servidor en Virginia del Norte, como están los nuestros, o en Rio de Janeiro, uno pierde soberanía digital. Y eso no es tan cierto. Uno pierde soberanía cuando no tiene el control total de los datos ni puede utilizarlos para un destino final.

Lo más importante es tener el dato disponible y no dónde lo tenga el proveedor. Acá lo clave son los contratos que se firman con las nubes públicas, como Azure, Amazon u otra.

Hay que resguardar la seguridad del dato y qué ocurre cuando ese proveedor por algún motivo decide salirse del mercado o no prestar más el servicio de hosting (alojamiento web). No podemos tener un solo proveedor estratégico para un proceso; hay que diversificar el riesgo, y eso es diversificación de proveedores.

Interoperabilidad

- ¿Cómo se logra una interoperabilidad efectiva de los datos?

- Primero, con apoyo político. Si el intendente, el alcalde o el gobernador no está completamente involucrado en que esa información tiene que ser compartida, es muy difícil lograrlo. También implica un cambio cultural en los funcionarios. Históricamente, la información estaba en silos, y para obtener un dato de otra área tenías que mandar un correo electrónico y la respuesta demoraba días, semanas o meses.

En Córdoba creamos un área institucional de interoperabilidad con un software de interoperabilidad, una base de datos única en la que todos aquellos datos que son utilizados por más de un área, obligatoriamente y por norma, como salud, educación o seguridad vial, deben estar ahí.

- ¿Cuáles son los desafíos en la gestión de datos en un Estado no federal, como Chile?

- Convertir los datos en información, políticas públicas y servicios para el ciudadano. Se necesita inmediatez, con datos seguros y en tiempo real para poder tomar decisiones en tiempo real, además de herramientas de IA para poder explotar los datos. También se requiere interoperabilidad.

En Chile vemos que esta falta de interoperabilidad que tiene en muchos de sus servicios ha hecho que empiece a perder esta potencialidad que tienen los datos para mejorar o ayudar en la toma de decisiones, y para la cocreación de herramientas con startups o MiPYME que pueden colaborar con el gobierno en mejorar sus servicios.