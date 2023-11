Ian Lee (22): El emprendedor hecho a pulso que quiere mejorar el sistema de salud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Buscando un camino propio

En la terraza de su nuevo departamento, Ian estaba en una videoconferencia. No tenía muchas distracciones el lugar, pero sí muchas pantallas para trabajar. Pese a ello, dice que le agrada lo presencial.

En su época escolar, luego de hacer las tareas en su casa se dedicaba a estudiar diariamente, así se acostumbró a dormir entre cuatro a cinco horas.

Su interés por la tecnología se remonta a cuando jugaba Counter Strike con los otros fundadores de Examedi. Al aburrirse de los videojuegos decidieron crear uno propio, pero comenta que no funcionó. Así, desde los 13 años comenzó a “googlear” y aprendió de desarrollo web. “He armado tantos proyectos, que esa fue mi universidad”, menciona.

A los 16 años fue programador en la actual proptech Houm. Entró a la universidad con beca completa, se salió a los tres meses y junto al actual CTO de Examedi, Andrés Kemeny, fueron aceptados en la aceleradora Platanus Ventures.

Pero no era lo que buscaban y en 2020 fundaron la startup Examedi, que permite hacer uso de la telemedicina y realizar exámenes a domicilio. Hoy está valorizada en US$ 85 millones en junio.



Desarrollo de la industria sanitaria

En salud ve que las clínicas grandes están teniendo más áreas de innovación y entienden que ya no es necesario tener varias sedes físicas. “Se tienen que adaptar al modelo de atención de hoy en día, que es súper tecnológico”, menciona. Pese a ello, ve que la industria está bastante atrasada. Para Ian, la priorización del tiempo del paciente es lo más escencial y prevé que a eso apunta la industria.

“A nivel de pacientes y de tecnologías que existen hay todo un mundo por construir, es una industria que pocos están tratando de arreglar”, dice.

En cuanto a las startups señala que serán la norma de cómo funcionarán las empresas. Las que hagan las cosas con velocidad y sean intensas, quemando plata para financiar crecimiento futuro, van a cambiar industrias.

“En medida que la sociedad cambia abruptamente, y estos modelos nuevos se atreven a tomar riesgos, obviamente levantan capital y son exitosos”, declara.

En cuanto a inteligencia artificial, plantea que el avance hasta ahora no es suficiente. Explica que solo reemplaza cosas administrativas y hace los procesos más eficientes, pero no sustituye el valor que tiene una persona.

Su meta: seguir emprendiendo

Examedi tiene operaciones en Chile y en México. Atiende a cerca de 6 mil pacientes cada mes y espera redefinir el sistema de salud. “Se tiene que ir digitalizando. Primero, con foco en arreglar todos los temas simples y básicos de la experiencia del paciente”, expresa.

Para lograr los objetivos de la startup “tenemos que ser súper intensos en contrataciones, en innovación y acortar el uso de esa caja. Al final la apuesta es súper intensa en dos a tres años”. Después vuelven a levantar capital otros dos a tres años, y así sucesivamente, explica. Hoy tiene solo 22 años, pero en el futuro le gustaría seguir emprendiendo, especialmente en el área de la salud. “Si no es salud, puede ser en educación, principalmente la tecnológica”, acota. Además, le interesan la logística y las finanzas.

Uno de sus mayores logros ha sido convertirse en el primer chileno en ganar el Thiel Fellowship, una beca de US$ 100 mil que le ha permitido ampliar su red de contactos e inversionistas.



La insuficiencia del sistema, su prioridad