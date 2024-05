Brazo de venture capital de Ontario Teachers’ muestra interés en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por primera vez el panel de venture capital (capital de riesgo) de Chile Day contó con representantes de fondos de pensiones en lugar de los actores tradicionales.

Bajo el título “Pension Funds Investing in Venture Capital”, el CIO de AFP Provida, Cristóbal Torres, y el head of value creation del brazo de venture capital de Ontario Teachers’ Pension Fund -firma que administra las pensiones de los profesores de la provincia candiense de Ontario- John-Christian Bourque, abordaron las oportunidades, experiencias y lecciones de esta industria en inversión en venture capital.

El director de InBest y presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, Francisco Guzmán, quien moderó el panel, destacó el énfasis que tuvo la discusión en torno a las “dificultades” de la regulación hacia las AFP en Chile para invertir.

En tanto, Bourque comentó que la estrategia de Ontario Teachers’ está dirigida a invertir a través de fondos que invierten en vehículos venture capital -como Sequoia y Andreessen Horowitz-, con foco en startups tecnológicas en etapa serie B y posterior, con respaldos -mínimo- de US$ 50 millones por ticket.

Respecto de oportunidades de inversión, el ejecutivo comentó que Latinoamérica “está en nuestro radar”, especialmente en el sector fintech y afirmó también que “obviamente Chile sería un lugar natural para que empecemos a buscar acuerdos de crecimiento por nuestra presencia y experiencia allí”, en referencia a los activos que tienen en el país.

En tanto, Torres comentó que Provida si bien comenzó a invertir en secundarias (venta de acciones) y luego en fondo de fondos, su estrategia de capital de riesgo “está en una etapa muy temprana” con pequeñas participaciones.

Respecto de ScaleX -mercado de financiamiento alternativo para empresas emergentes de la Bolsa de Santiago y Corfo- dijo que es “una gran idea”, pero que no calza con la realidad de las AFP, debido al “tamaño de las empresas que se transan, y al tamaño de las inversiones que hacemos”, dijo.