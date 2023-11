Álvaro Ortúzar, abogado y socio de OVB:“Lo más importante es que se están fortaleciendo los derechos de las personas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fundador y socio de OVB Abogados, Álvaro Ortúzar, siguió los dos procesos constitucionales y ya tomó una decisión sobre el actual.

En esta conversación con Diario Financiero, el experimentado abogado hace un repaso sobre la propuesta constitucional y dice que, en general, está conforme con el resultado y tranquilo, pues si no se llegara a aprobar, se mantiene la actual Constitución, lo que “no constituye ningún problema”.

Aunque sí admite que la eliminación de contribuciones a la vivienda principal es una norma “populista”.

“El derecho de propiedad quedó bien protegido. Por lo demás, es una regla muy similar a la que viene desde hace muchísimos años. En ese aspecto, no veo riesgo”.

- ¿Cómo calificaría esta propuesta constitucional?

- Es un texto que, aunque el día de mañana puede ser objeto de reforma, es claro en materias tan importantes como la formación, generación y desempeño del Gobierno; de rechazo a la corrupción; permite el desarrollo de las personas y el ejercicio de sus libertades. Es un proyecto que no puede ser objeto de crítica.

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo, la constitucionalización de las isapres, que parece ser una bandera de lucha de los que llaman a votar en contra, porque se está estableciendo el derecho a desarrollar actividades económicas, pero no minimizando el rol del Estado.

- ¿Descarta la constitucionalización de las AFP?

- Eso es un eslogan, no se están constitucionalizando las AFP ni las isapres. Porque no hay ni una sola referencia a eso, sino que los sistemas de salud y de pensiones se pueden prestar por el Estado, que es el principal obligado; y por los particulares. No hay en esto una aplicación, de manera literal, del principio de subsidiariedad. Eso es un error.

- Algunos dicen que tal como quedó en el texto, el Estado social y democrático de derecho, no permitiría que se implemente un Estado social. ¿Qué opina?

- No lo comparto. Ese es un debate que tiene más visos de ideológico que real. La verdad es que la expresión Estado social de derecho está bien establecida en la Constitución y se refleja en sus normas.

- ¿Diría que el derecho de propiedad quedó bien protegido en esta propuesta?

- Quedó bien protegido. Por lo demás, es una regla muy similar a la que viene desde hace muchísimos años.

En ese aspecto, no veo riesgo, sino -por el contrario- protección efectiva.

Lo interesante es que la Constitución protege también el derecho de propiedad de las personas sobre sus ahorros previsionales. Eso, producto de que han intentado que parte de los ahorros vayan destinados a otros fines. Responde a una situación particular. Con el tiempo, no es necesario que se mantenga siquiera.

“Sería impresentable darle un portazo”

- ¿Cuáles son las innovaciones de esta propuesta?

- Lo más importante es que se están fortaleciendo los derechos de las personas; ordenando mejor el diseño y la administración del Estado; se propone un proyecto constitucional que es sólido en el rechazo a la violencia y provee mayores herramientas para que la gente tenga más seguridad. Y elimina la incerteza jurídica.

- Respecto de la actual Constitución, ¿cuál es mejor?

- La propuesta innova y trae mejoras; pero si ocurriera que una mayoría votara por la opción “en contra”, la Constitución que nos rige ha demostrado ser capaz de abrir espacio a todas las posiciones políticas. Existía un imperativo moral de proponer un proyecto constitucional; si fracasa, lo que existe no es un fracaso, sino una buena Constitución, la vigente.

- ¿La propuesta se hace cargo de las demandas que dieron origen al proceso?

- Creo que las reglas que se van a proponer se hacen cargo de esa demanda ciudadana, tal vez no con la precisión y el detalle que a uno le hubiera gustado ver; pero esas van a ser materia de ley.

- Entonces, ¿es razonable llamar a votar “a favor”?, como ya lo están haciendo algunos.

- Sí, porque el hecho de que uno tenga reservas respecto a ciertas reglas o que le hubiera gustado que fueran distintas; en ningún caso significa que este es un proyecto constitucional al que habría que darle un portazo. Eso sería impresentable.

- ¿La oposición impuso su mayoría en este proceso?

- En este proceso no ocurrió eso, porque hubo dos obstáculos para impedirlo: se establecieron bordes constitucionales, que fueron apoyados por todo el espectro político; y, existió un anteproyecto emanado de la Comisión Experta.

Entonces, nadie podría decir que porque en la última recta, los últimos 200 metros, la izquierda, por una razón estratégica se sustrajo de la discusión. En esto hay algún grado de paralelo con lo que ocurrió anteriormente.

- ¿Cómo explica que propuestas tan polémicas como la que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal quedaran en la propuesta con los votos de republicanos y Chile Vamos, ¿no es eso haber hecho uso de su mayoría?

- Es posible que sí, que en un caso como ese se haya hecho uso de las mayorías. Es una regla con la que estoy en desacuerdo. Me parece que no obedece a ninguna necesidad, es una regla que incluso podría criticarse de populista y yo la critico. No es necesaria y, al mismo tiempo, no va a cumplir con el objetivo que se buscaría.