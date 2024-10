DF Lab Opinión / Infraestructura implementación IA: ¿Está Chile listo para la IA?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tanto el sector privado como el público en nuestro país están invirtiendo fuertemente en Inteligencia Artificial. Según un estudio de IDC, el 74% de las organizaciones chilenas planean aumentar su presupuesto destinado a la IA en los próximos 2 años, mientras que el gobierno ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de esta a través de programas e iniciativas públicas. Esto, sumado a un incremento del 53% en la inversión en ciencia y tecnología en 2023, ha fortalecido el ecosistema de IA en el país.

Ante todos estos cambios, cabe preguntarse: “¿Estamos realmente preparados para la revolución de la Inteligencia Artificial?”. Para contestar esta pregunta es importante salir de la emoción de lo que esperamos y evaluar exclusivamente lo que tenemos. Se deben analizar diferentes espacios: la conectividad y calidad de internet, el acceso a la nube, el capital humano y el ecosistema, junto a la colaboración activa que existe en el país. Recién cuando uno suma todos estos ingredientes, se puede responder si estamos listos o no para el despegue de la IA.

Ahora bien, si analizamos por parte cada uno de estos componentes se puede concluir que efectivamente Chile es un país que tiene un tremendo potencial. Con una infraestructura digital sólida, un ecosistema que fomenta la construcción de Inteligencia Artificial, un capital humano en constante crecimiento y una adopción acelerada de la nube, el país se posiciona como un líder regional en la implementación de Inteligencia Artificial (IA).

La combinación de una alta penetración de internet, el acceso a servicios en la nube de primer nivel y una creciente comunidad de desarrolladores, hacen de Chile un terreno fértil para la innovación. La revolución de la IA está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, y para poder aprovecharla al máximo las empresas chilenas deben buscar transformar sus operaciones y mejorar su competitividad.

Por otra parte, la construcción de data centers locales en Chile es una inversión estratégica que permite al país aprovechar al máximo el potencial de la Inteligencia Artificial. Al garantizar la seguridad de los datos, reducir la latencia y fomentar la innovación, Chile podría consolidarse como un referente en la región en materia de tecnología y desarrollo digital.

Es fundamental que las diferentes industrias se enfoquen en identificar los problemas que quieren resolver y trabajen en colaboración con el ecosistema de innovación. Al adoptar soluciones de IA como las que ofrece Oracle, las compañías chilenas pueden mejorar su eficiencia, tomar decisiones más inteligentes y crear nuevos modelos de negocio.

La Inteligencia Artificial representa una oportunidad única para transformar nuestro país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Al trabajar de manera conjunta y estratégica, podemos construir un futuro más inteligente y sostenible para todos. Sin embargo, es crucial que las empresas comprendan que actuar con sentido de urgencia es clave. La transformación digital y la implementación de IA no son solo tendencias, sino imperativos empresariales. Aquellas organizaciones que no adopten la IA de manera proactiva corren el riesgo de perder competitividad en un entorno que evoluciona rápidamente. La implementación de soluciones de IA hoy no solo puede mejorar la eficiencia y generar nuevos modelos de negocio, sino también determinar quiénes liderarán el mercado en el futuro.