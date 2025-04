Administración de Trump presiona a Europa para que rechace reglamento de IA

La administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a Europa para que rechace un reglamento que obligaría a los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) avanzada a seguir estándares más estrictos de transparencia, mitigación de riesgos y normas de derechos de autor.

La Misión de Estados Unidos ante la UE envió una misiva a la Comisión Europea para expresar su rechazo al código de prácticas sobre IA. La carta, que indica la oposición de la adopción del código en su forma actual, también se ha enviado a varios gobiernos europeos, según fuentes al tanto del asunto. En respuesta a las preguntas de Bloomberg, el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, confirmó la recepción de la carta.

El código, que aún se está ultimando, es una medida voluntaria destinada a proporcionar a las empresas tecnológicas un marco para cumplir con la Ley de Inteligencia Artificial de la UE. El incumplimiento de la Ley de IA conlleva multas de hasta el 7% de las ventas anuales de una empresa, pero los críticos afirman que las directrices van más allá de la letra de la ley y crean nuevas y onerosas regulaciones.

Trump y la UE están cada vez más enfrentados por el papel de esta última como principal regulador digital mundial, y el Presidente ha criticado duramente las regulaciones tecnológicas y las multas del bloque por considerar que afectan injustamente a las empresas estadounidenses.

El titular del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, envió una serie de cartas a los líderes de la UE pidiéndoles que respondieran a sus preocupaciones de que sus políticas restringen los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Trump ha afirmado que las regulaciones tecnológicas del bloque son “una forma de tributación”, en comentarios realizados en el Foro Económico Mundial de Davos en enero.

Los representantes de la Misión de EEUU ante la UE y de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El código de prácticas está siendo redactado por empresas tecnológicas, titulares de derechos de autor y representantes de la sociedad civil, bajo la dirección del órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea. La versión definitiva se presentará el próximo mes y se adoptará en función de las opiniones de las instituciones de la UE y los representantes de los países miembros de la UE.

En una intervención virtual en un evento celebrado en Bruselas en febrero, el director de asuntos globales de Meta Platforms Inc., Joel Kaplan, calificó el código de prácticas de “inviable e irrealizable” y añadió que la empresa no lo firmaría en su forma actual. Alphabet Inc. también ha criticado el reglamento y, en una entrevista concedida a Politico en febrero, afirmó que las directrices que exigen derechos de autor o pruebas de modelos de terceros van demasiado lejos.

La decisión de la UE de esta semana de imponer a Apple Inc. y Meta multas por un total de €700 millones (US$ 798 millones) por violar las normas antimonopolio fue calificada de “extorsión económica” por Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.