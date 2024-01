¿Es la industria de los videojuegos, valorada en US$ 200 mil millones, una oportunidad climática?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Comienza con una escena inquietante: una ciudad casi en su totalidad bajo el agua. Los promotores de la ciudad deben recuperar tierras del mar para construir nuevas infraestructuras, pero demasiadas excavaciones provocarán terremotos y las materias primas son escasas. La supervivencia depende de encontrar soluciones alternativas y de instalar turbinas mareomotrices y otras tecnologías que puedan aprovechar la energía renovable.

Cuadrar círculos tan grandes puede que no parezca una forma divertida de pasar un sábado. Pero cuando Terra Nil , un juego de estrategia de construcción de ciudades de Free Lives, con sede en Ciudad del Cabo, llegó al mercado el año pasado, jugadores de todo el mundo se inscribieron para probarlo. Una semana después del debut del juego, más de 300.000 personas lo jugaron.

Ese éxito es música para los oídos de los jugadores, los formuladores de políticas y los investigadores que dicen que los videojuegos tienen el potencial de impulsar los mensajes climáticos. En 2019, las Naciones Unidas incluso formaron una alianza con docenas de empresas de juegos en toda la industria de US$ 200 mil millones. Una de sus iniciativas, una campaña anual conocida como Green Game Jam, desafía a los estudios a incorporar temas medioambientales en sus títulos más populares. El año pasado, por ejemplo, la conservación de la naturaleza se implementó temáticamente en 41 juegos, incluidos Angry Birds , Asphalt y Pac-man .

Hay algunas investigaciones que respaldan la idea de que estos esfuerzos darán frutos. En 2022, investigadores de la Universidad de Yale encuestaron a más de 2.000 jugadores en EE. UU. sobre sus opiniones sobre el cambio climático. Aproximadamente uno de cada cinco dijo que vio o escuchó sobre el cambio climático a través de juegos o streaming, y uno de cada ocho dijo que tomó medidas en la vida real basándose en lo que había aprendido.

"Los juegos tienen el poder de ayudarnos a imaginar un futuro mejor y diferente a gran escala, y de reforzar una mentalidad de empatía y perseverancia para ayudarnos a crearlo", afirma Deborah Mensah-Bonsu.

Mensah-Bonsu es fundador de Games for Good, una consultora con sede en Londres que asesora a empresas, incluidas Netflix y Supercell, sobre temas ambientales en los juegos. Ella fundó la compañía después de una carrera en estudios como Xbox de Microsoft y Space Ape Games, y se inspiró en parte en una campaña de 2019 para recaudar dinero a través de compras dentro del juego para los esfuerzos de ayuda a los incendios forestales en Australia. (Recaudó US$ 120.000 en sólo cuatro días).

Bloomberg Green habló con Mensah-Bonsu sobre cómo crear buenos juegos que incorporen educación climática y cómo minimizar la huella de carbono de los juegos en sí. La conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Ha pasado años curando contenido y creando comunidades para estudios de juegos globales. ¿Qué te hizo combinar el juego con la educación climática?

- Con mi primer trabajo en juegos en Xbox, entendí el poder de la comunidad que tiene la industria de los juegos en abundancia. Es único porque la gente se conecta a través de juegos. También está la longevidad que la acompaña. En algún momento comencé a pensar en qué más podemos hacer con los juegos. ¿Podrían utilizarse los juegos para generar impacto social o crear conciencia?

En 2019, cuando trabajaba en Space Ape Games, un estudio con sede en Londres, hubo incendios forestales en Australia de los que todo el mundo estaba al tanto. Fueron nuestros jugadores quienes nos preguntaron: "Oye, ¿hay algo que podamos hacer?" Nos reunimos con nuestros equipos de diseño de juegos y creamos una compra dentro del juego en nuestros títulos. Todas las ganancias se destinaron a los esfuerzos de socorro contra incendios en Australia. Esa fue una de las primeras campañas que hicimos. Desde entonces, ha habido muchos otros.

Es realmente agradable cuando los estudios y las comunidades de jugadores pueden trabajar juntos. Los jugadores pueden disfrutar del juego que aman y también sentirse bien al jugarlo porque el estudio detrás de él está haciendo algo más grande. Mejora una experiencia de juego que habrían tenido de todos modos al agregar un componente para siempre, en lugar de simplemente imponerles la responsabilidad de hacer una donación por su cuenta. Asociarse de esta manera es más atractivo.

¿Por qué no hay más estudios que desarrollen juegos con temas climáticos?

- En algún nivel, podría ser simplemente una falta de conciencia por parte del estudio de que pueden hacerlo. Quizás simplemente no lo saben o piensan que es demasiado compromiso. Estamos tratando de romper un poco con los mitos a través de campañas como Green Game Jam. Puedes encontrar formas de incorporar [el cambio climático] en tu juego que deleitarán a tus jugadores, en lugar de dificultarte el logro de tus objetivos de desarrollo.

¿Qué tan fácil es crear un videojuego que sea divertido y lo suficientemente educativo como para generar conciencia ambiental? ¿Cuál es la fórmula del éxito?

Es un desafío realmente grande crear un juego exitoso que disfruten millones de personas, y cuando le agregas la otra pieza, eso es aún más difícil. Esto es lo que me encanta de Game Jam. No es un juego normal, en el que se te ocurren prototipos de juegos nuevos que pueden lanzarse o no. En cambio, estamos pidiendo a los desarrolladores que ya lograron descifrar esa primera pieza y crearon un juego exitoso que intenten incorporar un nuevo elemento que ayude a enseñar a los jugadores sobre cosas como el cambio climático. Es mucho más efectivo que intentar hacer un juego exitoso sobre el tema.

Eso no significa que no debamos hacer juegos sobre el tema. Necesitamos todo tipo de juegos. Un buen ejemplo es Terra Nil de Free Lives, un estudio de juegos de Sudáfrica. Es un juego de estrategia de construcción de ciudades. El estudio primero intentó crear un juego divertido y luego pensaron en cómo hacerlo relevante para el cambio climático. Eso es realmente inteligente. Especialmente en el caso de los juegos, tiene que ser divertido. Entonces captas la atención de la gente y puedes comunicarte con ellos y contarles cosas en las que tal vez no hayan pensado.

¿Has aprendido algo nuevo sobre el cambio climático gracias a los juegos?

- Aprendo mucho cada año ayudando a organizar el Game Jam porque siempre necesito profundizar en el tema. Así que he aprendido muchísimo sobre restauración, biodiversidad, conservación de la vida silvestre, desechos, océanos, acción ciudadana, lo que sea.

En general, me hizo darme cuenta de que la forma en que hablamos de estos temas también debe cambiar. Cuando hablamos con nuestros jugadores sobre cosas como el cambio climático, cero emisiones netas o 1,5 grados, eso no necesariamente significa mucho para la persona promedio. Es un gran desafío tomar parte de esa jerga académica y expresarla de manera que la gente común pueda entenderla y hacer algo con ella.

Los juegos también son muy buenos para [fomentar] esta idea de progresión. No es necesario que resuelvas todo de una vez. Hay pasos. Si das el primer paso, eso impulsará la acción para el siguiente paso. Mientras esas cosas parezcan factibles, será mucho más probable que se alcance ese cambio de comportamiento más amplio o ese cambio más amplio como sociedad. Siento que los juegos realmente pueden ayudar a las personas a subir en la escalera de "hagamos algo juntos" y "hagamos más".

¿Qué te parece convertir la crisis climática en un tema de entretenimiento?

- Cuando pensamos en los impactos [del cambio climático] y en la forma en que nuestro mundo está cambiando, puede resultar realmente aterrador. La ansiedad climática es real. Tenemos que hacer que la gente se sienta menos asustada y más empoderada. No creo que el camino correcto sea el miedo.

No sé si si mantenemos las cosas realmente serias podremos hacer más cosas. Una de las cosas que me hace seguir adelante es: "Dios, es muy divertido". Si no fuera divertido para mí, no sé si seguiría haciéndolo. Es muy divertido estar entre este grupo de personas que se preocupan por las cosas y tratamos de encontrar formas nuevas, creativas e innovadoras de lograr que otras personas también se preocupen.

Los juegos tienen su propio peaje de emisiones . ¿Cuál es su consejo para los jugadores para minimizar su impacto climático?

- Comprueba la configuración de tu sistema , especialmente si estás jugando en la consola. Tendrán modos de ahorro de energía que podrás poner. Asegúrese de que sus dispositivos estén en modo de ahorro de energía o en modo de suspensión en lugar de simplemente permanecer inactivos.

Analice la eficiencia energética de su equipo. En cuanto a la consola, necesitarás un monitor para poder jugar. Puedes usar un monitor con mayor eficiencia energética para jugar en lugar de hacerlo en tu televisor gigante de [resolución] 4K. Eso hace una gran diferencia.

Es bueno conservar las cosas el mayor tiempo posible en lugar de hacer circular siempre dispositivos viejos y traer otros nuevos.

Siempre que sea posible, cambie definitivamente su propio consumo de energía a energías renovables.

Como jugador, puedes jugar juegos con un mensaje verde para apoyar a sus desarrolladores. Los jugadores también pueden decirle a los estudios de juegos que quieren ver más de ese contenido. Debido a que los estudios escuchan lo que quieren sus jugadores, eso ayuda a crear más demanda.