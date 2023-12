Las polémicas de los CEO que provocaron encendidos bochornos en el mundo de los negocios en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Otro año, otro interminable ciclo de noticias protagonizado por los principales ejecutivos de las empresas del mundo, con momentos que van de lo indignante a lo francamente extraño.

Mientras que algunos CEO, como Elon Musk, parecían disfrutar de los focos, otros se vieron involuntariamente expuestos a la dura mirada de las redes sociales.

Estas son algunas de las desventuras de gestión más sonadas:

El momento Musk

De todos los momentos asombrosos que ha protagonizado Musk este año, la cumbre se produjo en el escenario de la Cumbre DealBook del New York Times, cuando dijo a los anunciantes que habían dejado de gastar en X que se fueran "a la mier..." (utilizó la palabra f* en inglés original). "Oye, Bob, si estás entre el público", añadió, refiriéndose a Bob Iger, CEO de Walt Disney, una de las muchas empresas que se distanciaron después de que Musk apoyara un post antisemita en noviembre.

Aún así, si los anunciantes abandonan X, el fracaso de la plataforma será culpa de ellos, no suya, dijo Musk, calificando su retirada como una forma de chantaje. Dijo que no va a "bailar tap" para demostrar que es digno de confianza.

Duelo en jaula entre multimillonarios

En junio, Musk retó a Mark Zuckerberg a lo que quizá pase por un duelo en 2023, publicando en X: "Me apunto a un combate en jaula si él es lol". La peculiar invitación se produjo poco después de que saliera a la luz la noticia de que Meta Platforms Inc. iba a lanzar Threads como competidor de X.

Zuckerberg, que practica jiu-jitsu brasileño, aceptó de buen grado. Musk anunció un enfrentamiento en Las Vegas en agosto, y luego hizo correr el rumor de que podría celebrarse en el Coliseo de Roma, algo que el ministro de Cultura italiano desmintió rápidamente. Pero Musk empezó a poner excusas a medida que pasaban las semanas, diciendo que podría tener que operarse del cuello, la espalda o el hombro. Al final, Zuckerberg descubrió su bluff y le dijo que era "hora de seguir adelante".

OpenAI da marcha atrás

El abrupto despido y posterior contratación del CEO de OpenAI, Sam Altman, por parte del directorio se produjo en el transcurso de un largo fin de semana. Todo fue bastante extraño, y parte del drama se desarrolló en las redes sociales. Entre inversores y empleados enfadados, prácticamente todos los cuales amenazaron con dimitir, el directorio se apresuró a retirarse.

Mientras corrían rumores de que podría volver, Altman publicó una foto suya en la oficina de San Francisco con una insignia de invitado: "Primera y última vez que llevo una de estas". En un giro especialmente extraño, uno de los líderes de la destitución, el cofundador y científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, se retractó más tarde y se comprometió a "hacer todo" lo posible para reunir a la empresa. Altman respondió con tres corazones rojos.

La vista desde Acapulco

Cuando Stellantis NV y los dirigentes de la UAW se reunieron en agosto, Mark Stewart, Director de Operaciones de la empresa en Norteamérica, no estuvo físicamente presente, sino que se desplazó desde Acapulco (México), donde tiene una segunda residencia. Esto no sentó muy bien entre los trabajadores, que se resintieron de los llamamientos del ejecutivo a los empleados para que moderaran las demandas de negociación en nombre del realismo económico.

El nuevo y hábil equipo de comunicación de la UAW -que incluye a veteranos de la carrera del senador Bernie Sanders por la candidatura demócrata a la presidencia- aprovechó el paso en falso. Más tarde, las redes sociales favorables a los sindicatos difundieron imágenes y fotos de Stewart con gafas de sol y sonriendo en la playa. Llegó a la siguiente reunión en persona.

Deja atrás la "ciudad de la lástima"

Un breve video de Andi Owen, la CEO del fabricante de mobiliario de oficina MillerKnoll Inc., reprendió al personal por obsesionarse con las primas de fin de año. "Dediquen su tiempo y su esfuerzo a pensar en los US$ 26 millones que necesitamos, y no a pensar qué van a hacer si no reciben una prima", dijo Owen en el video, refiriéndose a una métrica interna. "Tuve un antiguo jefe que me dijo una vez: 'Puedes visitar la ciudad de la lástima, pero no puedes vivir en ella'. Así que, gente, abandonad la ciudad de la lástima".

Owen envió un correo electrónico al personal y se reunió con líderes de toda la empresa después de la reacción violenta, según una persona familiarizada con la situación. "Andi cree ferozmente en este equipo y en todo lo que podemos lograr juntos, y no se dejará disuadir por un clip de 90 segundos sacado de contexto y publicado en las redes sociales", dijo Kris Marubio, portavoz de MillerKnoll, en un comunicado enviado por correo electrónico.

La hora del masaje de los directivos

En octubre, Tony Fernandes, cofundador de AirAsia y alto ejecutivo de la compañía, publicó en LinkedIn una foto suya, sin camiseta, recibiendo un masaje sentado en la mesa de una sala de conferencias. "Tengo que amar Indonesia y la cultura de AirAsia para poder darme un masaje y asistir a una reunión de directivos", escribió. Los seguidores en Internet no tardaron en protestar, y algunos comentaristas calificaron de inapropiado que un ejecutivo se dedicara al cuidado personal con el torso desnudo mientras supuestamente dirigía la empresa. Una persona dijo que no creía que las mujeres de su empresa "se sintieran cómodas o seguras en este contexto, y dado que eres el jefe, es probable que no te desafíen ni digan nada".

Fernandes dijo que acababa de soportar un vuelo de 18 horas y estaba dolorido, y que el masaje fue una sugerencia espontánea de alguien de la operación en Indonesia. Borró el post al tiempo que pedía disculpas: "No pretendía ofender a nadie".

Poca discreción con una indiscreción

El CEO de BP Plc, Bernard Looney, dimitió en septiembre por no haber revelado completamente sus relaciones pasadas con colegas, perdiendo hasta 32,4 millones de libras (US$ 41,4 millones) de sueldo. BP dijo entonces que su consejo había revisado las acusaciones relativas a las relaciones personales de Looney con sus colegas en 2022, y que no había encontrado infracciones del código de conducta de la empresa. Pero entonces salieron a la luz nuevas acusaciones de naturaleza similar, y Looney informó a la empresa de que no había sido totalmente transparente con la investigación anterior, dijo la empresa.

A su salida, Looney dijo en un comunicado que estaba "orgulloso" de lo que había conseguido como CEO, pero que estaba "decepcionado por la forma en que se ha manejado esta situación." BP no prohíbe las relaciones entre ejecutivos. El nuevo CEO interino, Murray Auchincloss, también mantiene una relación con otra empleada de BP, según dijo entonces un portavoz de la empresa, pero ya lo había revelado con anterioridad.

El vuelo debe continuar

United Airlines Holdings Inc. canceló 751 vuelos en un solo día de junio, más que ninguna otra aerolínea, y su aeropuerto principal de Denver fue uno de los más afectados. Sin embargo, el CEO de la compañía, Scott Kirby, pudo evitar los atascos tomando ese día un jet privado a Denver desde el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, lo que motivó una disculpa.

"Tomar un avión privado fue una decisión equivocada porque fue insensible con nuestros clientes que estaban esperando para volver a casa", dijo Kirby en un comunicado enviado por correo electrónico. "Pido sinceras disculpas a nuestros clientes y a los miembros de nuestro equipo que han estado trabajando las veinticuatro horas del día durante varios días -a menudo con mal tiempo- para atender a nuestros clientes."

No se separa de su sueldo

El ex CEO del Silicon Valley Bank, Greg Becker, se negó a comprometerse a renunciar a su sueldo de US$ 10 millones de tras la quiebra del banco en marzo. Los legisladores señalaron que las quiebras bancarias costaron miles de millones de dólares al fondo de garantía de depósitos del gobierno, que tendrá que ser repuesto por otros prestamistas.

Aunque se llevó la peor parte de las críticas, Becker declaró ante la Comisión de Banca del Senado que los acontecimientos sin precedentes, las subidas de los tipos de interés y la cobertura negativa en las redes sociales, y no la mala gestión, fueron las causas fundamentales de la quiebra de la entidad. Becker dijo que trabajaría con los reguladores para revisar las compensaciones, pero no se comprometió a devolver nada a pesar de que se le presionó repetidamente para que lo hiciera.

El troll de HBO

Casey Bloys, CEO de HBO y Max Content, se disculpó por utilizar cuentas X falsas para trollear a los críticos de televisión que hacían malas críticas de los programas de la cadena, según un informe de Los Angeles Times. Según el Times, Bloys dijo que su pasión por la programación de su empresa - y demasiado tiempo en las redes sociales durante la pandemia de Covid-19 - le llevó a hacerlo y llegó a la conclusión de que era "una idea muy, muy tonta".

Los mensajes, de los que informó por primera vez Rolling Stone, salieron a la luz en una demanda por despido improcedente presentada por un antiguo empleado de HBO. Bloys pidió disculpas a los periodistas mencionados en el artículo y dijo que ahora envía mensajes directos a aquellos con los que no está de acuerdo.

Desintoxicación digital

El CEO de Salesforce, Marc Benioff, dice que se ha ido 10 días a la Polinesia Francesa para una desintoxicación digital antes de que la empresa despida en masa a unos 8.000 empleados. Una desintoxicación digital es cuando alguien renuncia a teléfonos u ordenadores durante un periodo de tiempo para sentirse más presente y menos dependiente de la tecnología y las redes sociales.

En una carta dirigida entonces a los empleados, Benioff dijo que la empresa había contratado a demasiados trabajadores durante la pandemia, de lo que él se hacía responsable. Pero Benioff también pareció sordo al llegar tarde a una reunión al día siguiente del despido, bromeando: "¿Me he perdido algo?". Algunos señalaron la ironía de los repentinos recortes de empleo junto a la frecuente caracterización de Benioff de la empresa como una Ohana, término hawaiano para referirse a la familia.