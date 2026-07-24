Buk ficha a ex Google Cloud para su operación en México

El nombramiento de Andrade se da en medio de un nuevo hito para Buk: la entrada oficial de la empresa al mercado brasileño, tras dos años de operación como proyecto piloto.

La startup de recursos humanos Buk anunció el nombramiento de Manuel Andrade como nuevo country manager para México. Ingeniero en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey y MBA en MIT Sloan School of Management, Andrade estará encargado de liderar la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía en el país, impulsar la expansión del negocio y fortalecer su propuesta de valor para el mercado mexicano.

El ejecutivo llega a Buk después de desempeñarse en el área de Estrategia y Operaciones Comerciales de Google, en Ciudad de México. Allí lideró proyectos orientados a fortalecer la ejecución del negocio, optimizar procesos y acelerar el crecimiento a escala global. Previamente desarrolló una carrera de casi ocho años en Boston Consulting Group (BCG), periodo en el que participó en proyectos de transformación empresarial, planificación estratégica, crecimiento e integración de negocios para compañías de América Latina.

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El nombramiento de Andrade se da en medio de un nuevo hito para Buk: la entrada oficial de la empresa al mercado brasileño, tras dos años de operación como proyecto piloto. Con este paso, la compañía ya tiene presencia en cinco países de América Latina: Chile, Perú, Colombia, México y Brasil.

La expansión ocurre tras superar, en junio de 2026, los US$ 100 millones en ingresos recurrentes anuales. Actualmente, Buk cuenta con más de 11.000 clientes en la región, que reúnen a 2,2 millones de trabajadores en su plataforma, y un equipo de más de 1.700 colaboradores.