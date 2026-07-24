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Buk ficha a ex Google Cloud para su operación en México

El nombramiento de Andrade se da en medio de un nuevo hito para Buk: la entrada oficial de la empresa al mercado brasileño, tras dos años de operación como proyecto piloto.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 08:39 hrs.

recursos humanos Google empresas México Ejecutivos tecnología
<p>Buk ficha a ex Google Cloud para su operación en México</p>

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