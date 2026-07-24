La expansión de La Birra Bar: llegará a Ñuñoa a proyecto Eco Egaña

La firma está pronta a llegar ahora a Ñuñoa, pues cerró acuerdo para instalarse en el proyecto Eco Egaña, que lidera la compañía inmobiliaria Fundamenta, en una zona denominada Espacio Egaña.

Imparable se ha vuelto el plan de expansión de La Birra Bar en Chile, la franquicia de la compañía argentina especialista en hamburguesas artesanales premium.

La firma está pronta a llegar ahora a Ñuñoa, pues cerró acuerdo para instalarse en el proyecto Eco Egaña, que lidera la compañía inmobiliaria Fundamenta, en una zona denominada Espacio Egaña.

Se trata de un local de dos pisos -550 metros cuadrados- previsto para abrir en diciembre próximo, para lo cual la sociedad La Birra Chile Spa ya inscribió una nueva sociedad: LBB Plaza Egaña.

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Este local será el séptimo y se sumará así a los cuatro que la firma ya tiene en funcionamiento, en Isidora Goyenechea -el primero en el país-, Vivo Los Trapenses, Costanera Center y Rosario Norte. Y a los que ya tienen prevista apertura para el futuro inmediato: Parque Arauco (en agosto) y luego mall Plaza Vespucio.

Luego vendrán además otros locales en Plaza Norte y Plaza Oeste, en 2027, según explica Claudio Cordero, socio y uno de los directores de la franquicia en Chile, junto a Francisca y Vicente Cordero, Jorge Numair y a Claudio López. Luego, en el futuro y en una segunda etapa, podrían ir a regiones. Esto porque la logística de su negocio es algo más compleja, dado que en su modelo de trabajo ellos fabrican su propio pan desde un centro industrial de Quilicura, con el que autoabastecen a todos sus locales, unos 10 mil panes diarios.