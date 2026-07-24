Wantán llega a Chile: cómo la nostalgia por el chifa ariqueño terminó en una cadena de restaurantes en Uruguay

En los próximos días, la cadena uruguaya de chifa Wantán abrirá en Reñaca su primer restaurante fuera del país. Detrás de su llegada a Chile están sus fundadores, el empresario uruguayo Christian Lewkowicz y su esposa, la diseñadora María Laura Lussich, cuyo apellido desciende de la misma rama de los Luksic en Chile, aunque en Uruguay el apellido se escribe Lussich. A ellos se sumaron dos socios chilenos: el ingeniero comercial Mauricio Maurel, gerente general del Valparaíso Sporting Club, y José Miguel Guerra, Chief Revenue Officer de Laudus, empresa que forma parte del grupo noruego de software Visma. Los tres hombres se conocen desde niños. Fueron compañeros en el Junior College de Arica, jugaron rugby juntos y mantuvieron la amistad durante más de tres décadas.

La historia de Wantán parte en 2019 cuando Lewkowicz y Lussich se fueron a vivir a Punta del Este. Ambos ya tenían sus propios negocios: ella dirigía un estudio de diseño gráfico y él TWA Group, empresa dedicada al diseño y fabricación de anteojos para marcas internacionales.

“No necesitábamos otro negocio para vivir. Queríamos hacer algo que realmente nos entusiasmara”, recuerda.

En esa búsqueda, Lewkowicz comenzó a sentir nostalgia por algo que había marcado su infancia y que no existía en Punta del Este: una mezcla de comida chino-peruana, típica del norte de Chile, mejor conocida como chifa.

Su padre había llegado a Chile durante los años ‘80 para trabajar en la Zona Franca de Iquique, por lo que Christian vivió en Arica entre los 7 y los 17 años. Fue ahí donde conoció a Maurel y Guerra, pero también donde se acostumbró a comer chaufa, wantanes y otros platos de la cocina chino-peruana. Lewkowicz nunca había tenido un negocio gastronómico. Así que llamó al dueño de un antiguo chifa de Arica que había conocido cuando era niño.

“Le dije que quería hacer un chifa de verdad y que necesitaba ayuda. Entonces él me mandó cuatro cocineros peruanos de su propia cocina”, recuerda.

Wantán abrió en diciembre de 2019 en un pequeño local de Punta del Este. Durante los primeros meses, Lewkowicz dividía sus días entre su empresa y el restaurante.

“Yo no tenía idea y de repente estaba amasando harina y después estaba haciendo negocios de producciones de lentes con la Maserati”, recuerda. Lussich, por su parte, se encargó de crear toda la identidad de la marca, decoraron el local con periódicos chinos entregados por la embajada e incluso el embajador de China en Uruguay asistió a la inauguración.

El restaurante tuvo una mejor recepción de la que esperaban. “Nunca pensamos que crecería tan rápido. La idea era abrir un local lindo y vivir tranquilos en Punta del Este”, dice Lewkowicz.

Hoy Wantán tiene tres restaurantes: en Punta del Este, Punta Carretas y Carrasco, con más de 7.800 clientes mensuales. Además tienen productos de marca propia, como cerveza, jugos y salsa picante, y están preparando el lanzamiento de una línea de alimentos congelados.

Fue justamente mientras la marca comenzaba a consolidarse cuando Maurel y Guerra viajaron a Punta del Este para visitar a su amigo. Cada vez que iban terminaban sentados en una mesa de Wantán.

Ahí, un día de marzo de 2025, entre platos de arroz chaufa, se les ocurrió: “Probaban el chaufa y me decían: ‘Esto es como estar en Arica’. ¿Viste que la gente del norte tenemos como una enfermedad con el tema del arroz? Vivían en Santiago y ese sabor no lo encontraban allá. Y bueno, empezamos a hablar los tres derechamente de hacer el negocio”, recuerda Lewkowicz.

Crearon entonces la sociedad La Isla, con un tercio para cada uno, y empezaron a buscar un local en Santiago. Pero en uno de los viajes de Lewkowicz a Chile, mientras caminaban por Reñaca, encontraron un local bajo un hotel que nunca había sido restaurante. Les gustó de inmediato, lo arrendaron en enero y lo adaptaron para abrir ahí el primer Wantán de Chile la próxima semana.