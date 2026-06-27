Francisca Ponce: “No vengo a tratar de reescribir el pasado, sino a construir el futuro del Grupo Pampa”

Un año ha pasado desde que asumió a la cabeza del grupo empresarial que forjó su padre Julio Ponce, y hoy, tras el exitoso proceso de fusión y lanzamiento de las nuevas sociedades Pampa Investments y Potasios Investments, se decidió a dar su primera entrevista para explicar en lo que están y lo que viene.

Al salir de la universidad, recuerda Francisca Ponce, sus más cercanos le dijeron algo que tiene grabado en la memoria: “me advirtieron que debía prepararme al máximo, porque cuando llegara el momento, las capacidades y la excelencia técnica iban a estar por encima del apellido o el género”.

Fue hace exactamente un año, un poco más, el 9 de junio de 2025, cuando su padre, el empresario Julio Ponce -figura clave en el desarrollo de la antigua Soquimich, y de lo que hoy conocemos como SQM, una de las principales compañías de litio, potasio y yodo del mundo-, remeció al mercado con una carta firmada de su puño y letra en la que informaba: “lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”. Junto a dicho texto, sucesivos hechos esenciales de seis sociedades -Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande, Potasios de Chile, Nitratos de Chile y Global Mining, también conocidas como las “cascadas” a través de las cuales la familia Ponce controla en torno al 25% de la propiedad de SQM- daban cuenta del inicio de un proceso de fusión tras el que finalmente sólo quedarían dos: Oro Blanco y Potasios.

Doce meses después ese proceso está concluyendo, y de manera exitosa. El jueves de la semana antepasada se reunieron con prácticamente todo el mercado financiero chileno -muchos de ellos accionistas minoritarios de estas sociedades- en el restaurante La Dicha, a celebrar el hito que además implicó rebautizar a estas compañías. Oro Blanco pasó a llamarse Pampa Investments y Potasios de Chile ahora es Potasios Investments. El resultado es una estructura simplificada, que debiera traducirse en un menor descuento de holding, y el nacimiento de un nuevo vehículo de inversión, Pampa Investments, de mayor visibilidad y atractivo bursatil.

Todo ese largo proceso -que se dice fácil pero que implicó decenas de directorios y juntas de accionistas, además de diversas valorizaciones y evaluaciones realizadas por terceros independientes- fue liderado por Francisca Ponce como vicepresidenta de estas sociedades, junto al presidente, Rafael Guilisasti, y a la gerenta general de estas empresas, Catalina Silva. “Soy una mujer más amiga de los hechos y resultados -dice Francisca Ponce, cuando se le pregunta por qué se decide a hablar ahora, un año después de su designación-, y como hoy estamos en la recta final de una nueva estructura societaria, y después de haber presentado la nueva marca del grupo y de sus dos principales sociedades, me pareció oportuno dar esta entrevista para que el mercado pudiera conocer de primera mano lo que estamos haciendo hoy y también señalizar el camino que viene”.

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Francisca Lucía Ponce Pinochet (46 años y dos hijos de 17 y 15 años) es la tercera de cuatro hijos que nacieron del matrimonio entre Julio Ponce Lerou y Verónica Pinochet Hiriart. Estudió relaciones públicas con mención en marketing, tiene un MBA en la Universidad Católica y cuenta con formación ejecutiva en la universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, y en HEC School of Management, en Francia. Se define como una “persona práctica y resolutiva, pero a la vez cercana y empática”. Pasa buena parte del mes arriba de un avión: vive en Panamá, viaja habitualmente a Santiago para los directorios, pero además se mueve por el mundo: “en estas últimas semanas he estado en México, en el congreso de Ceapi, en Silicon Valley visitando empresas tecnológicas de inteligencia artificial y robótica, y esta semana voy al seminario de litio en Las Vegas”.

Sabe que el grupo que le toca liderar carga con una mochila. Porque si bien la historia de SQM es exitosa en sus resultados, los últimos 10 o 15 años han estado marcados por polémicas y escándalos que han sacudido en diversas ocasiones al grupo.

En 2014 fue el denominado caso Cascadas, cuando la entonces SVS aplicó históricas multas a distintos protagonistas del mercado, entre ellos Julio Ponce, por una serie de operaciones que se realizaron entre las sociedades controladoras de SQM. Varias de dichas sanciones aún se debaten en tribunales. Luego se sumó el caso de los aportes irregulares a la política que dio paso al conocido caso SQM, un juicio que se prolongó por 10 años y que concluyó hace pocos meses. Paralelamente vino una compleja negociación con Corfo, propietaria de las pertenencias del Salar de Atacama donde opera SQM, que culminó el 2018 con un acuerdo que extendió el contrato de explotación del salar hasta 2030, pero que también estableció una cláusula que prohibía la presencia de Julio Ponce y de sus familiares directos en el gobierno corporativo de SQM mientras ese contrato estuviera vigente. Y finalmente, el año pasado, la firma de un nuevo contrato, esta vez durante el gobierno de Gabriel Boric, en donde SQM y Codelco sellaron una alianza para crear NovoAndino, una nueva sociedad que explotará el Salar de Atacama hasta 2060.

“Comprendo la carga de la historia y las percepciones que a veces se generan, pero mi convicción es que los hechos pesan más que las palabras. En todo caso, no vengo a tratar de reescribir el pasado, sino a construir el futuro del Grupo Pampa. Y la confianza no se exige, ni se declara, sino que se gana todos los días”, dice Francisca Ponce.

En esta primera entrevista que responde por escrito pero en la que estuvo disponible para contestar todas las contrapreguntas que se le enviaron, Francisca Ponce no elude ningún tema. Habla del proceso de reestructuración societaria, de su interés en que Pampa Investments entre al IPSA en septiembre, del futuro de SQM, de sus socios chinos de Tianqi (dueños del 21% de SQM, y opositores al acuerdo con Codelco), de su padre y su familia.





“Esperamos que en septiembre Pampa Investments esté en el IPSA”

- ¿Cuál es el estado actual del proceso de reorganización societaria?

- La transformación estratégica del grupo esta sustancialmente concluida, tras mucho trabajo y convicción. Tenemos hoy una estructura más simple, moderna y eficiente, pero muy rigurosa en la ejecución y resguardando los intereses de todos los accionistas. Varios hitos estratégicos se han ido cumpliendo: obtuvimos las aprobaciones en varias juntas de accionistas, se aprobaron las fusiones con un muy alto respaldo, pasando de seis a dos sociedades que conforman el Grupo Pampa. Ahora sólo queda un paso final de la Comisión de Mercados Financieros (CMF) y la Bolsa de Valores para que se empiecen a transar bajo nuestras nuevas identidades: Pampa Investments y Potasios Investments, los nombres que debutaron y lanzamos la semana pasada.

Cada nombre tiene un significado muy claro. Pampa nos conecta con nuestras raíces y con el norte de Chile, que es el origen de nuestra historia. Potasios lleva en su nombre un firme compromiso con el mañana. E Investments expresa con total claridad nuestra esencia: somos un vehículo de inversión a largo plazo, con una identidad clara y sostenible en el tiempo.

- ¿Por qué no buscó fusionar todo en una sola sociedad, en vez de mantener dos?

- Es una buena pregunta y fue recurrente en nuestros recientes roadshow con inversionistas y analistas financieros. Y la respuesta fue y es siempre la misma: queríamos simplificar la estructura corporativa, pero resguardando los derechos y el trato equitativo de todos los accionistas. La estructura de dos sociedades es la que mejor conciliaba eficiencia, gobernanza y protección. En otras palabras, simplificamos todo lo posible, pero sin comprometer aquello que consideramos esencial.

- ¿Qué beneficios concretos deberían percibir los accionistas una vez completada la reorganización, en particular los minoritarios?

- Los beneficios son estructurales y transversales. Hay una primera ventaja en la optimización y reducción de gastos administrativos en honorarios, asesorías, auditorías y duplicidades regulatorias. Pero lo más relevante es que eso se traduce en un menor descuento holding, mayor cercanía y relación directa con el activo subyacente (SQM), más flexibilidad financiera y una mejor liquidez potencial. Tenemos la convicción de que la simplicidad y la transparencia beneficia a todos los accionistas, especialmente a los minoritarios.

- ¿Esperan que el llamado descuento de holding que ocurre respecto del valor de SQM disminuya?

- Desde el anuncio de la reorganización, hemos observado una contracción progresiva en el descuento holding, aunque, como saben, su evolución también depende de variables externas, como el desempeño de SQM, las condiciones del mercado y la liquidez. Lo que depende de nosotros es ordenar, simplificar, fortalecer la gobernanza y mantener un diálogo permanente con el mercado.

- ¿Tienen como objetivo que Pampa Investments llegue a integrar el IPSA?

- Por supuesto. Pampa Investments nace con el objetivo de consolidarse como un vehículo de inversión de alta visibilidad, profundidad y atractivo bursátil, para que integre distintos índices, tanto nacionales como internacionales.

El IPSA es uno de ellos, no el único, y esperamos que en septiembre nuestra compañía esté en la lista. Hemos trabajado para cumplir las condiciones de liquidez, presencia bursátil y free float, como también hemos incorporado herramientas técnicas, como la contratación de un market maker, para precisamente profundizar la liquidez de la acción y así hacernos más atractivos para inversionistas internacionales.





“Desde el anuncio de la reorganización, hemos observado una contracción progresiva en el descuento holding”.

- Con esta simplificación y en la búsqueda de atraer inversionistas extranjeros, ¿se abre a la posibilidad de que el siguiente paso sea cotizar en la bolsa de Nueva York como SQM?

- En nuestro caso, la simplificación tuvo un objetivo muy claro: construir una estructura más simple, transparente y eficiente. Estoy convencida que esto hace al grupo más atractivo para inversionistas, tanto locales como internacionales. Respecto de eventuales listados en otras bolsas, hoy no es algo que estemos evaluando.

- ¿Qué feedback han recibido del mercado?

- Muy positiva, tanto en Chile como en el extranjero. Lo que más valoran es que el grupo avance hacia una estructura simple, moderna, y fácil de analizar. Debo decir que el diálogo que tuvimos durante los roadshows con accionistas, analistas financieros e institucionales fue muy importante para perfeccionar este proceso.

Ahora lejos el dato más contundente es la bajísima adhesión al derecho a retiro, lo que demuestra un voto de confianza.

- Pampa Investments y Potasio Investments son dos sociedades cuyo único activo son las acciones de SQM. ¿Eso siempre será así? ¿no es posible que apuesten por otra inversión algún día?

- Lo dije en el lanzamiento de nuestra nueva identidad la semana pasada, y lo reitero aquí, hoy el Grupo Pampa está enfocado en un solo activo subyacente que es SQM.

- ¿Existe una estrategia para incrementar gradualmente la exposición a SQM?

- Las decisiones de inversión o movimiento accionarios siempre dependen de una evaluación técnica y rigurosa de las condiciones de mercado, de la disciplina financiera de las sociedades y las oportunidades de generación de valor para todos nuestros accionistas.





“El acuerdo de Codelco con SQM es un paso estratégico relevante… garantiza que Chile siga siendo un líder de la producción de litio en el mundo”



- ¿Cuál es el principal desafío estratégico de SQM hoy y hacia 2030?

- Eso te lo responderían mejor en SQM, ya que los desafíos operacionales específicos le corresponden a la administración ejecutiva del activo subyacente. Pero en mi opinión, y como accionistas relevantes, queremos que la empresa siga creciendo y consolidando su liderazgo en Chile y el mundo, en todo lo relacionado con materiales estratégicos esenciales para el desarrollo, la transición energética, las tecnologías limpias, la salud y la seguridad alimentaria; combinando la más alta eficiencia operativa con los más estrictos modelos de sostenibilidad y responsabilidad, transformándose en un motor del crecimiento y prosperidad para Chile.

- ¿Están cómodos con la alianza que los mantendrá unidos a Codelco al menos hasta 2060?

- En las últimas tres décadas, las alianzas público-privadas fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país. Es imprescindible retomar ese camino para esta y otras industrias, con acuerdos de largo plazo, que entreguen estabilidad regulatoria y certidumbre jurídica al desarrollo industrial y empresarial. El acuerdo de Codelco con SQM, que dio lugar a Novandino, es un paso estratégico relevante en esa dirección, garantizando la sostenibilidad de las operaciones en el Salar de Atacama y proyectando grandes inversiones, lo que garantiza que Chile siga siendo un líder de la producción de litio en el mundo, con todos los beneficios que eso le traerá al país.

- ¿Qué escenario de precios manejan para los próximos cinco años?

- El mercado de los minerales es cíclico y volátil por su naturaleza. Hay variaciones de corto plazo debido a nuevas tecnologías y el ajuste entre la oferta global y el ritmo de la demanda imponen variaciones de corto plazo. Pero nuestra mirada está en el largo plazo. La demanda por litio, yodo y otros minerales estratégicos seguirá creciendo de manera sostenida en los próximos años, porque son fundamentales para la transición energética global y la descarbonización.



- ¿Cree que el liderazgo de Chile en esta industria se ha dejado estar, dando espacio al avance de otros países?

- Quizás hay cosas que se pudieron haber hecho antes y mucho mejor. En efecto, se observa gran dinamismo en diferentes países del mundo, los que han avanzado y mejorado de manera vertiginosa, aunque Chile sigue teniendo las mejores condiciones para profundizar su ritmo competitivo. No creo que haya otro lugar con las ventajas de base geográfica, técnica, know-how y de costos operacionales, como las que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestro desafío es una mayor agilidad y coordinación, en una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado, para transformarnos en los definitivos lideres del mundo en esta industria.



“Grupo Pampa es un accionista relevante de SQM, como también lo es Tianqi... Al final, lo que cualquier accionista responsable quiere es que SQM siga creciendo, fortaleciendo su liderazgo y creando valor para todos sus accionistas”.

- ¿Cómo evalúan la relación que mantienen con Tianqi, el otro accionista relevante de SQM?

- Mantenemos una relación institucional, profesional y de mutuo respeto corporativo. Es natural que, en sociedades abiertas con presencia de actores globales, coexistan diversas visiones respecto a las decisiones corporativas estratégicas. Nuestro foco, como directores y accionistas, está en velar por el interés social de las compañías que representamos, garantizando que cada paso responda a criterios técnicos que generen valor sostenible y equitativo para la totalidad de los accionistas.

- ¿Comparten con ellos algunas de sus críticas al acuerdo SQM-Codelco, o creen que responden a sus intereses como competidores?

- Evidentemente no las compartimos. Este acuerdo tuvo como principal objetivo el que fuera beneficioso para el desarrollo de Chile su posición estratégica mundial en esta industria. Tanto las negociaciones como su resultado fueron fruto de un trabajo muy profesional y riguroso, velando por el interés de los accionistas en nuestro caso, y de los enormes beneficios para Codelco y el Estado, como la principal empresa pública de Chile. Se tomó todo el tiempo y las asesorías necesarias para hacerlo de forma impecable; y así ha quedado demostrado por la unanimidad de todas las decisiones emanadas de las instancias administrativas, regulatorias y judiciales que se han pronunciado en las diferentes etapas del proceso y que han zanjado las dudas o críticas que se levantaron.





- ¿Tianqi es para ustedes una alianza estratégica o sólo una coexistencia accionaria? ¿Considerando la creciente tensión entre Occidente y China: es una ventaja o desventaja tener a Tianqi como socio en SQM?

- Tal como se lo señalé antes, esa es una pregunta que deberían contestar los ejecutivos de SQM. En todo caso, el Grupo Pampa es un accionista relevante de SQM, como también lo es Tianqi, al igual que otros inversionistas de distintas partes del mundo. Todos convivimos dentro de una misma institucionalidad y bajo las mismas reglas de gobierno corporativo. Al final, lo que cualquier accionista responsable quiere es que SQM siga creciendo, fortaleciendo su liderazgo y creando valor para todos sus accionistas.





“Mi padre tiene una experiencia y un conocimiento extraordinario, por lo que su visión siempre será valiosa para todos y especialmente para mí”





- Ha pasado un año desde que su padre, Julio Ponce, se retirara de los negocios, legándole a usted la representación de la familia en la dirección del grupo. ¿Cómo ha sido este año?

- Lo asumo con un enorme sentido de responsabilidad y también con mucha humildad. Me toca representar hoy una historia y trayectoria empresarial muy significativa, donde mi padre, como también su hermano Eugenio y muchas otras personas, fueron protagonistas de una de las transformaciones empresariales e industriales más impresionantes de la historia de Chile. En mi caso, han sido años de preparación, de escuchar, formar equipos, generar confianzas y tomar decisiones para profundizar ese legado y dar continuidad a esta historia. Porque en esa continuidad, entre tradición y cambio, es donde está nuestro futuro.

- ¿Qué rol tienen sus hermanos?

- Si te refieres al rol en el grupo Pampa, en nuestro caso, la relación está regida bajo estrictos parámetros profesionales. Aunque somos una familia unida, separamos la dimensión afectiva y profesional, por lo que diseñamos e institucionalizamos un protocolo familiar para el traspaso a las nuevas generaciones, donde cada uno tiene su rol. Actualmente mis hermanos son también directores de las sociedades.

- ¿Cuánto participa hoy Julio Ponce en las decisiones? ¿Le consulta?

- Mi padre tiene una experiencia y un conocimiento extraordinario, por lo que su visión siempre será valiosa para todos y especialmente para mí. Pero el proceso de transición estratégica concluyó en junio de 2025, cuando él hizo pública mi designación como sucesora y única depositaria de la representación futura y dirección del grupo, junto a la asesoría de su hermano Eugenio Ponce. Es así, que las decisiones se toman dentro de una institucionalidad claramente definida, a través de responsabilidades ejecutivas y en el marco de la administración, los comités y los directorios correspondientes.

- ¿Cómo definiría su estilo de liderazgo tras este año al mando?

- Soy una persona práctica y resolutiva, pero a la vez cercana y empática. Creo en el trabajo estructurado, en la institucionalidad y en la construcción de equipos altamente profesionales y leales. El liderazgo no se hereda, se construye especialmente en los momentos complejos y en proyectos de envergadura como el que estamos ahora finalizando, y cumpliendo hitos tangibles y resultados.

Soy una mujer de carácter e ideas fuertes, pero entiendo el valor que las personas y los equipos tienen en los cambios y transformaciones, por lo que me gusta escuchar y discutir, para después resolver.

- ¿Cómo se ha preparado?

- Ha sido un camino profesional y académico de más de 15 años, donde he tenido la oportunidad de complementar mi formación con estudios de postgrado y programas internacionales. Aunque quizás lo más importante ha sido trabajar duro y rodearme de personas que me han enseñado mucho.

- ¿Con quién conversa o pinponea las decisiones?

- Converso con muchas personas, tanto dentro y fuera de la organización. Me apoyo en los ejecutivos de la administración, como es el caso de Catalina Silva; en los directorios, donde Rafael Guilisasti ha sido un tremendo aporte; y en consejeros de mucho criterio y experiencia. Aunque, como apoyo fundamental a la gestión está, y siempre estará, mi tío Eugenio Ponce.

- ¿Piensa asumir la presidencia de Pampa Investments y Potasio Investments en algún momento?

- Hoy estoy completamente enfocada en estas responsabilidades y en consolidar esta nueva etapa de transformación del grupo. Yo trabajo duro para ser una segunda generación que trascienda. Los cargos específicos no modifican mi objetivo principal, el que es liderar la transformación y asegurar la consolidación del grupo. Actualmente, la presidencia está en manos de Rafael Guilisasti, quien tiene un tremendo peso institucional y técnico que el mercado valora, además de mi profunda admiración y con el cual tengo una extraordinaria relación que a los dos nos nutre.





“Me pareció injusta (la cláusula que les prohibe estar en el directorio de SQM), para con mi padre y toda la familia. Pero eso fue parte de una negociación que se realizó hace tiempo. Hoy las circunstancias han cambiado radicalmente, pero mi foco seguirá estando en Grupo Pampa”.

- ¿Qué atributos cree que aporta su generación al grupo, qué errores quiere evitar, cuáles son sus prioridades?

- Nos tocó una vida más global, conectada y colaborativa que a nuestros padres y creo que eso se plasma en nuestro trabajo. Obviamente no se puede generalizar, pero veo que le damos un valor importante a la gobernanza, la sostenibilidad y a la transversalidad profesional de los equipos. También creo que tenemos más incorporada una visión corporativa caracterizada por una mayor apertura, una relación directa con el mercado y una rigurosa adhesión al compliance y las formas.

- ¿Se imagina integrando el directorio de SQM en 2030, cuando caduque la cláusula que se los prohíbe?

- Hoy mi foco, energía y capacidad ejecutiva están concentradas al 100% en conducir eficientemente el Grupo Pampa.

- ¿No cree que es una cláusula injusta?

- Me pareció injusta, para con mi padre y toda la familia. Pero eso fue parte de una negociación que se realizó hace tiempo. Hoy las circunstancias han cambiado radicalmente, pero mi foco seguirá estando en Grupo Pampa.

- ¿Qué relevancia tienen los otros activos agrupados bajo Ponce Group?

- El rol fundamental de nuestros activos en el grupo familiar es la conservación del patrimonio y la construcción de un legado para las nuevas generaciones. Más allá del retorno individual de cada área de negocio, lo que buscamos al estructurarlos y administrarlos de forma integrada, con una mirada de largo plazo, en donde cada activo se gestione como parte de un patrimonio que debe trascender y fortalecerse en el tiempo.

- ¿Están buscando diversificar inversiones?

- A diferencia del Grupo Pampa, donde nuestro único y principal activo es SQM, en el Family Ponce Group siempre estamos evaluando nuevas oportunidades de inversión, tanto en sectores tradicionales como en industrias emergentes, manteniendo una visión prudente y disciplinada en la asignación de capital. Creemos en la importancia de una cartera de inversiones equilibrada y de largo plazo. Y por eso viajo tanto, estudio mucho, converso con diferentes actores y me aboco a tomar las mejores decisiones.