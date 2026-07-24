Otra cadena de supermercados buscaría comprador para su operación en Argentina

La española DIA, que tiene más de 1.000 tiendas en el país, entregó su mandato de compra a un banco.

DIA, la cadena con más de 1.000 sucursales en Argentina estaría buscando comprador para su operación local. De esta forma, la española se convierte en la segunda cadena de supermercados que busca salir del país en el último año. La otra fue Carrefour, quien tras un largo proceso de búsqueda de comprador decidió frenar su salida del mercado local.

Según publicó La Nación, DIA, que es el único supermercado que opera bajo el sistema de franquicias, le entregó su mandato de venta al banco Santander. Sin embargo, desde la empresa dijeron a El Cronista: “No hacemos comentarios sobre rumores de mercado ni valoramos especulaciones”.

La firma con sede en la capital española está controlada por el fondo de inversión LetterOne, opera solo en dos países: España y la Argentina.

La estrategia, según comunicó el mismo grupo, era centrarse en los mercados más rentables y con mejor potencial. Y, el mercado argentino fue el primero que dejó de perder plata, hecho que sucedió en 2023.

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Un sector en crisis

En sus resultados de 2025, la cadena española detalló un plan de estabilización para la operación local. “Durante el año, se han tomado medidas decisivas para proteger la rentabilidad, incluyendo el cierre de 34 tiendas deficitarias”, aseguraba entonces un comunicado.

Esta optimización estratégica supuso, según la propia empresa, una pérdida de volumen prevista del 1,9% en el cuarto trimestre del año, pero con un impacto positivo directo en el margen operativo del negocio.

“Hemos logrado estabilizar la operativa del negocio en Argentina y estamos preparados para aprovechar la progresiva recuperación del consumo, manteniendo siempre la disciplina financiera y la cercanía con nuestros clientes”, dijo Tolcachir en el mismo escrito.

De hecho, DIA no fue la única empresa que cerró tiendas. El grupo chileno Cencosud también terminó 2025 con 13 sucursales menos de supermercados VEA, Easy y Disco. Las otras tres tiendas que bajaron la persiana son de Blaistein.

De acuerdo con el reporte de resultados difundido por el holding, entre octubre y diciembre bajó la persiana a 55 locales: 18 en Argentina, 35 en Brasil y dos en Estados Unidos. Luego inauguró ocho locales, dos de ellos en el país.

El gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Andrés Neely, explicó que la decisión respondió a un análisis interno que detectó sucursales con desempeño insatisfactorio desde hacía tiempo, según publicó en ese entonces Diario Financiero de Chile.

En el caso de Carrefour, el proceso de venta se frenó “porque las ofertas recibidas no cumplieron sus expectativas”. Así lo salía a comunicar Alexandre Bompard, CEO global de la cadena francesa en febrero de este año durante la presentación del plan estratégico 2030 ante inversionista y analista.

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