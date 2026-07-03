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Novandino presenta “Salar Futuro” + Un primer semestre mixto de fondos de pensiones + Dólar retrocede
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Novandino Litio presenta su proyecto emblema "Salar Futuro". En medio de la alta expectativa del sector minero por su presentación, la empresa conjunta entre SQM y Codelco, Novandino Litio, ingresó finalmente a evaluación ambiental su proyecto emblema: Salar Futuro de US$ 3.000 millones de inversión, con el que busca extender la producción del "oro blanco" en el Salar de Atacama hasta 2060. La iniciativa ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental propone una transformación estructural del proceso productivo actual, reduciendo así las icónicas pozas de evaporación a través de la incorporación de nuevas tecnologías.
Fondos de pensiones que administran las AFP cierran un primer semestre con resultados mixtos. Luego de un mes de junio con ganancias, en el que todos los selectivos lograron rentabilidades positivas, la Asociación de AFP (AAFP) informó que en la primera mitad de este 2026 el fondo A, el más riesgoso, acumuló un alza real de 8,72%, mientras que el B avanzó un 6,55%. Por su parte, el C registró un alza de 3,02%. Eso sí, los más conservadores, el D y el E, anotaron bajas en su rentabilidad real, de 0,01% y 2,63%, respectivamente.
Cómo cierra el dólar la semana. Con la ausencia de Estados Unidos, que se tomó un receso por sus 250 años de independencia, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 921,90 lo que implica una caída de $ 4,20 respecto al cierre del jueves. Y el cobre Comex subía 0,8% a US$ 6,22 por libra.
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