Boric reitera que el Presupuesto tendrá una expansión del gasto pese a restricciones y defiende a directora de Dipres

El Presidente de la República, Gabriel Boric, anticipó que el Presupuesto de la nación correspondiente al año 2024 implicará una expansión del gasto fiscal, centrado en temas sociales. El erario se dará a conocer este jueves en cadena nacional.

Boric explicó que “en un contexto que ha sido de restricción presupuestaria, nosotros vamos a tener una expansión de gasto público centrado en temas sociales como salud, educación".

La autoridad que “es un trámite de dos meses, muy técnico y difícil, pero confiamos en la responsabilidad de todos los actores para poder lograr un buen Presupuesto para Chile”.

El mandatario se reunirá esta noche con el comité político y el oficialismo en Cerro Castillo en Viña del Mar, donde señaló que “será una presentación a jefes de bancada y presidentes de partidos y los integrantes de comisiones de Hacienda de lo que será la propuesta de Presupuesto”.

Planteó que “el debate del Presupuesto siempre tiene sus complejidades, pero el Presupuesto es fundamental para el funcionamiento de Chile y no me cabe duda que alcanzaremos consensos, confío en la seriedad de todos los actores”.

El mandatario también defendió el actuar de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien ha sido criticada por la oposición por su supuesto rol en el caso convenios.

“La oposición siempre va a tener críticas a diferentes personeros del oficialismo, pero eso en ningún caso nos puede detener. La directora ha hecho un muy buen trabajo, los resultados económicos en eso la avalan”, afirmó el mandatario.

Foro OCDE productividad

Boric también inauguró esta mañana el Foro Global de Productividad de la OCDE realizado en Santiago, donde confidenció que “es un orgullo ser parte de la OCDE, he conversado con otros líderes de países latinoamericanos que ven como una aspiración esto que Chile alcanzó de ser parte de la OCDE”.

Planteó que se viven “momentos de estancamiento de la productividad en muchos países y particularmente en Chile, donde hace 10 años está estancada. Esta es una de las principales fallas que limitan el crecimiento de Chile”.

El jefe de Estado sostuvo que “el viejo modelo de exportación basado en materias primas tocó techo y tenemos buenas noticias para estar optimistas”, pese a que dijo “hay una suerte de pesimismo de la elite, que es formadora de opinión, que no se condice con las posibilidades que tiene Chile; los invito a salir de ese marasmo”.

Enfatizó que nuestro país hoy no solo tiene recursos naturales y posibilidad de crear hidrógeno verde, sino que tiene conocimiento e investigadores, “materia prima que no es solo mineral, también cabeza para dar un salto adelante en una economía verde y digital que para Chile es más una oportunidad que un costo”.

Reiteró que este año se avanzará con una reforma a la tramitación de los permisos sectoriales para proyectos de inversión “porque sabemos que ahí Chile tiene un cuello de botella” y dijo que este viernes se reunirá con varios ministros encabezados por Hacienda, Economía y Medio Ambiente “para apuntalar esta reforma, porque sabemos que la complejidad de los procesos y su falta de coherencia y excesiva duración son temas que terminan afectando la productividad y la inversión. Esto no tiene por qué ser así eternamente, esta no es una roca que no pueda ser moldeada”, indicó.

Proceso constitucional



El mandatario también se refirió al proceso constituyente, indicando que “estoy preocupado del éxito del proceso, y no voy a ser quien trabaje por lo contrario” y agregó que “espero que las voces que se levantan para el mayor consenso posible sean escuchadas y le deseo todo el éxito”.

Planteó que “a mí lo que me interesa es que el proceso constituyente resulte bien y espero que se llegue al más amplio consenso posible” y que “quienes busquen antagonistas en mí no lo van a encontrar. Yo hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por una nueva Constitución y esa debe reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos y no solamente la visión de un sector”.