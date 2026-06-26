Exportadores y gobierno afinan estrategia ante amenaza de nuevo arancel de EEUU a envíos chilenos

Representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Frutas de Chile, SalmonChile, Chilealimentos, Vinos de Chile y Corma se reunieron ayer con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez.

La posibilidad de que Estados Unidos aplique un arancel general de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile movilizó esta semana a los principales gremios que venden productos a ese país y al gobierno.

Representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Frutas de Chile, SalmonChile, Chilealimentos, Vinos de Chile y Corma se reunieron el jueves con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, para coordinar una estrategia común de cara a la definición que deberá adoptar la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) durante julio.

La preocupación surgió luego de que el USTR recomendara aplicar el gravamen a una serie de economías, entre ellas Chile, tras concluir que no prohíben o no fiscalizan adecuadamente la importación de bienes elaborados total o parcialmente con trabajo forzoso.

La decisión definitiva se tomará luego de las audiencias que comenzarán el próximo 7 de julio en Washington, instancia en la que varios de los gremios exportadores chilenos buscarán defender la posición del país y solicitar excepciones para algunos productos.

Para el secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez, se trata de una reunión “productiva”, en la cual se “reafirmó la relevancia de contar con una articulación público-privada virtuosa para resguardar la competitividad de nuestras exportaciones en el mercado estadounidense", dijo, y además destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre el sector público y privado para enfrentar el proceso.

Una opinión en la misma línea entregó el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, quien valoró la instancia de coordinación y destacó la relevancia estratégica del mercado estadounidense para la industria frutícola nacional.

"Estados Unidos es un mercado estratégico para la fruta chilena y un socio comercial con el que mantenemos una relación de largo plazo, sustentada en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004. Confiamos en que los espacios de diálogo y negociación permitirán resguardar una relación comercial que ha generado beneficios tanto para Chile como para Estados Unidos, asegurando el abastecimiento de fruta fresca para los consumidores estadounidenses durante su contraestación", dijo Marambio

El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, en tanto, afirmó que el objetivo será demostrar ante las autoridades estadounidenses que el salmón chileno debe quedar excluido de la eventual medida.

"Nuestra prioridad en Washington es explicar técnicamente por qué el salmón de cultivo debe ser incluido en el Anexo A (exenciones) y no en el Anexo B, que está expuesto al arancel del 12,5%. Es fundamental precisar que el salmón chileno no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa para asegurar el abastecimiento de ese mercado. Por ello, imponer este gravamen sería un error estratégico que terminaría operando como un impuesto directo al consumidor norteamericano, encareciendo un alimento saludable y esencial en su dieta”, dijo Melero.

De acuerdo a datos difundidos por Sofofa, Estados Unidos es actualmente el principal destino para las exportaciones chilenas de salmón, con envíos superiores a US$ 2.000 millones durante 2025. En el caso de la fruta fresca, representa el segundo mercado más importante, con exportaciones por US$ 1.411 millones en la temporada 2024-2025, principalmente de uva de mesa, cítricos y arándanos.

A excepción Sofofa y Chilealimentos, las asociaciones exportadoras, además de AquaChile y la embajada chilena en Washington, solicitaron participar en las audiencias del USTR.