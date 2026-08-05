Puertos del Biobío muestran repunte: movilizan más de 2,3 millones de toneladas en junio y anotan alza de 9,6% interanual
El balance del primer semestre registra también un avance de 7,5%, con más de 13.800 toneladas movilizadas, tanto para envíos como en recepción de carga.
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Los puertos de la Región del Biobío movilizaron más de 2,3 millones de toneladas de carga en junio, un aumento de 9,6% en doce meses, según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que permitió cerrar el primer semestre con cifras azules.
Este incremento estuvo incidido por la internación de productos y materias primas al país, indicador que permite medir el consumo y abastecimiento de las cadenas productivas nacionales. Según detalla el reporte, “la mayor incidencia positiva se observó en el servicio Desembarcada del exterior que movilizó 867.417 toneladas”, cifra que representa un incremento de 44,1% respecto a igual mes del año pasado.
En tanto, los envíos hacia los mercados internacionales, si bien continúan liderando el volumen en los muelles, registraron una baja de 3,6%. “La carga embarcada al exterior registró 1.022.470 toneladas”, reflejando las variaciones de los mercados de destino para productos clave en los despachos del Biobío como los pertenecientes al rubro forestal y pesquero.
Positivo primer semestre
Pese a la contracción mensual de las exportaciones, el balance de la primera mitad del año ratifica un panorama de expansión sostenida. Según datos del INE “entre enero y junio, se movilizaron más de 13.800 toneladas de carga por los puertos de la región, experimentando un incremento de 7,5% con respecto a igual período del año anterior”.
El desempeño positivo, estuvo “incidido por el aumento en la carga desembarcada del exterior (10,4%), el cabotaje (17,3%) y la carga embarcada al exterior (3,6%)”. Estas cifras confirman que, los servicios de embarque y desembarque al exterior “continúan siendo el principal eje de la carga manipulada en los puertos regionales”, donde los sectores forestal, pesquero e industrial predominan en el envío de manufacturas hacia los mercados extranjeros.
Por otra parte, la movilización de contenedores y carga consolidada en los distintos terminales ratificó la relevancia de la logística multimodal en la zona. El informe destacó que en el periodo “el flujo de contenedores reflejó un comportamiento incidente dentro del total de tonelaje operado”, lo que evidencia un recambio permanente de bienes de consumo, insumos industriales y maquinaria que entran y salen por los puertos locales, garantizando la continuidad operación de la industria del centro – sur de Chile.
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