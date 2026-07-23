Gremios empresariales cuestionan aranceles estadounidenses y defienden institucionalidad laboral chilena

La réplica se hizo presente luego de la publicación que dejó a Chile bajo un grávamen del 12,5% para los envíos.

Una ola de reacciones generó en los gremios exportadores el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, su sigla en inglés), de aplicar una tasa del 12,5% a los envíos chilenos por supuestas condiciones de trabajo forzoso, reemplazando el 10% original.

"Chile es una economía que ha crecido gracias a reglas claras y mercados abiertos. Por eso, la aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones", criticó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.

La decisión del organismo estadounidense también fue cuestionada por aquellos gremios que representaron a Chile en el proceso abierto por la autoridad norteamericana que incluyó audiencias ante la USTR, para mostrar antecedentes que evitaran la aplicación de la tasa.

Uno de aquellos gremios fue Frutas de Chile, representados por su presidente, Ivan Marambio, quien aseguró que el país mantiene “un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por una sólida institucionalidad, un marco normativo robusto y mecanismos de fiscalización eficaces”.

El anuncio fue también abordado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quienes aseguraron que esto es “una mala noticia para las exportaciones chilenas”, haciendo hincapié en la situación que deberán enfrentar algunos sectores productivos que “quedarán en una situación relativa desventajosa en comparación con algunos otros competidores de la región y el mundo”.

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Por su parte, el gremio SalmonChile, aseguró que como exportadores seguirán insistiendo en su solicitud de “no ser sometidos a un alza arancelaria y en la necesidad de que el salmón reciba el tratamiento que corresponde”.

Además, recalcaron que los envíos del sector representan más del 40% del salmón consumido en Estados Unidos, por lo que la medida podría afectar “una relación comercial que ha sido beneficiosa para ambos países”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, también se sumó a las críticas. "Nos preocupa la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional de 12,5% a los productos chilenos, porque afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores".

Así, Walker lamentó que no se hayan considerado los argumentos presentados por Chile, "especialmente teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales".

¿Y ahora?

Con el arancel ya confirmado, desde la CPC plantearon que esperan que el diálogo entre ambos países permita avanzar hacia mejores condiciones para el comercio y que estos aranceles "puedan ser reconsiderados, resguardando así el acceso de nuestros principales productos al mercado estadounidense. Como CPC, seguiremos aportando información y trabajando junto a las autoridades en una negociación que es muy importante para nuestras empresas, nuestras exportaciones y el empleo".

En la misma línea, desde la Sofofa aseguraron que seguirán abogando ante las autoridades de EEUU, “sobre la base de una estrecha coordinación público-privada con el Estado de Chile, por mejorar y garantizar la competitividad de nuestras exportaciones” en el mercado norteamericano, donde dijeron enviar “productos de alta calidad que aportan con la creación de empleos directos e indirectos y complementan la industria y el desarrollo económico estadounidense”.

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Misma opinión tuvo el gremio frutícola, quienes afirmaron que seguirán “trabajando junto a las autoridades para contribuir a una solución que permita resguardar una relación comercial que ha sido beneficiosa para ambos países durante décadas, en el marco de un Tratado de Libre Comercio que sigue vigente”.

En esa misma línea, desde el gremio salmonero hicieron un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para “agotar todas las instancias” trabajando con las autoridades estadounidenses en “buscar espacios de diálogo que permitan revertir esta decisión y avanzar hacia futuras bajas arancelarias”.

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La posición de la SNA

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), aseguró que la decisión "preocupa (...) porque afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores".

El presidente de la entidad, Antonio Walker, lamentó "que no se hayan considerado los argumentos presentados por Chile, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales".

"Estados Unidos es un mercado clave para la agricultura chilena. Como sector, evaluaremos el impacto de esta medida en los distintos rubros y sus posibles efectos sobre la producción, el empleo y las regiones", agregó..