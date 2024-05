Audiencias por lobby del presidente del Senado desde 2023 a la fecha: cuántas y con quiénes se ha reunido

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 19 de marzo, el senador José García Ruminot, militante de Renovación Nacional (RN) y representante de la Región de La Araucanía en la Cámara Alta, resultó electo presidente de esta Corporación, en una polémica elección y dejando atrás al candidato del oficialismo Pedro Araya (PPD). El parlamentario opositor integra la Comisión de Hacienda, una de las más importantes y codiciadas por los legisladores, puesto que por ella pasan la mayoría de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. Instancia en la que se ha mantenido, pese a la recarga de trabajo que significa su nueva responsabilidad y que pretende no dejar; tal como lo hizo su predecesor en la testera, el UDI Juan Antonio Coloma.

Contador y auditor público de profesión, su experiencia previa y los muchos años que ha integrado la Comisión de Hacienda lo han convertido, en el Congreso, en uno de los parlamentarios “técnicos” más valorados, no sólo en su sector, sino transversalmente. No obstante, llama la atención que pese a ello no era precisamente el senador más buscado por los organismos interesados en hacer lobby a favor o en contra de determinados proyectos que, de convertirse en ley, influirían en distintas industrias.

Sin embargo, tras asumir la presidencia del Senado el panorama cambió radicalmente, convirtiéndose en el foco de distintos organismos que buscan ser escuchados, en el marco de la tramitación de iniciativas tales como la reforma de pensiones, cumplimiento tributario y, en su minuto, la Ley Corta de Isapres, entre otros. De hecho, desde que asumió el cargo, el 19 de marzo, hasta la actualidad ha sostenido 23 audiencias; desde enero de 2024 hasta la asunción sólo sostuvo cuatro y durante todo el año 2023 otras cuatro.

Entre los organismos que se han reunido con el actual presidente del Senado, en algunas ocasiones uno de sus asesores, José Miguel Rey, destacan la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Colmena Golden Cross S.A; Servicios Amazon Data Services Chile SpA; Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud A.G.; la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); e Inversiones TLC SpA (sociedad chilena a través de la que Tianqi Lithium Corporation participa en la minera SQM), entre otras.

Audiencias desde que asumió

2024-05-09- Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones - Proyecto de Reforma de Pensiones y presentación de hoja de ruta.

2024-05-06- Asociación Nacional de Funcionarios de la Contraloría General- Criterios para la designación del próximo Contralor/a General de la República

2024-05-02- Asociación Funcionarios Fiscalia Metropolitana S- Propuestas de indicaciones de los funcionarios para proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

2024-04-29 (José Miguel Rey) – Sindical (Daniel Vergara Toledo) - Proyecto de cumplimiento tributario.

2024-04-25- Colmena Golden Cross S.A - Conocer la visión sobre los escenarios que existen para el trámite de la ley corta de salud.

024-04-25 (José Miguel Rey, asesor de García) - Colmena Golden Cross S.A - Conocer la visión sobre los escenarios que existen para el trámite de la ley corta de salud.

2024-04-24 (José Miguel Rey) - Javier Uribe Martínez - Modificaciones a la ordenanza de aduanas propuestas por el Ejecutivo en el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario.

2024-04-24- Patricio Gustavo Guzmán Bozzo- Modificaciones a la ordenanza de aduanas propuestas por el Ejecutivo en proyecto de ley sobre cumplimiento tributario.

2024-04-23 - Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público - Exponer documentos con sugerencias de mejoras al proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público.

2024-04-22- Servicios Amazon Data Services Chile SpA - Presentación de posturas y propuestas sobre la regulación de impuestos para plataformas digitales extranjeras. Eliminación de la exención de IVA a importaciones en el Proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias.

2024-04-22- Consejo Superior del Transporte- Exponer trabajo realizado con algunos parlamentarios. Entrega de impresión sobre otros proyectos de ley de relevancia para el sector del transporte.

2024-04-22 (José Miguel Rey) - Servicios Amazon Data Services Chile SpA- Presentar posturas y propuestas sobre la regulación de impuestos para plataformas digitales extranjeras y la eliminación de la exención de IVA a importaciones en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias.

2024-04-22- Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud A.G. - Tramitación de proyecto que perfecciona la ley de pago a 30 días. Retraso en el pago del Estado a proveedores de la salud.

2024-04-22 (José Miguel Rey) - Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud A.G. - Tramitación de proyecto que perfecciona la ley de pago a 30 días y retraso en el pago del Estado a proveedores de la salud.

2024-04-18 - Sociedad de Fomento Fabril - Saludo protocolar. Trasmitir observaciones técnicas y planteamientos respecto de los proyectos de ley de pacto fiscal, permisos ambientales y sectoriales, sala cuna.

2024-04-15- Colegio de Contadores de Chile A.G. - Propuestas de mejoras al proyecto de cumplimiento tributario.

2024-04-15 - Sociedad Nacional de Agricultura - Proyectos de ley para la agricultura.

2024-04-13 - Consejo Regional de Pastores de La Araucanía - Saludo protocolar a nombre de las Iglesias evangélicas de la Araucanía.

2024-04-10 - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Conversación general respecto de la gestión y políticas de inversión del Banco del Desarrollo Latinoamericano y el Caribe.

2024-04-08 - Asociación de Emprendedores de Chile A.G.- Saludo protocolar.

2024-04-08 - Inversiones TLC SpA (Wang, Yi; Wang, Lei) - Ideas y experiencias para desarrollar una industria del litio sólida.

2024-04-04 - Uber Chile Spa - Presentación protocolar.

2024-04-03 - Escuelas Abiertas - Modificación Ley de Inclusión.

2024-04-03- Agro Corteva Chile S.A. - Desafíos de la agenda del sector agrícola y también realizar una presentación protocolar de una delegación internacional de Brasil, compuesta por Nilson Leitão, Presidente del Instituto Pensar Agropecuario de Brasil y el diputado federal Pedro Lupion.

2024-04-01 – Agretaxis - Proyecto de financiamiento transporte público.

Antes de asumir en 2024

2024-03-11 - Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. - Regulación financiera, proyecto de fraudes.

2024-03-11 - Asoc. Gremial de la Industria del Retail Financiero A.G. - Ley de fraude y su impacto en la industria financiera.

2024-01-22 - Banmedica S.A. - Situación del sistema de salud y sus posibles efectos.

2024-01-15 - Escuelas Abiertas - La crisis de la educación pública en Chile, Servicios Locales de Educación y situación escolar de Atacama.

El año 2023

2023-11-24 - Orpis Jouanne, Santiago; Grez, Ignacio; Díaz Velasco, María Isabel; Rosenkranz, Hans - Ley de presupuestos.

2023-07-27 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Diego Portales Ltda. - Tratar análisis de impactos sociales y financieros sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito del PDL para Fortalecer la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras boletín 15.322-05 el que se tramita actualmente en el Congreso Nacional, el cual, tiene un importante avance para el sector financiero.

2023-07-17 – A.G. - Abordar diferentes temas referentes al proyecto de ley sobre resiliencia financiera que se tramita actualmente en el congreso nacional, esta ley tiene un importante avance para el sector financiero, y para el sector cooperativo.

2023-05-15 – Conapyme - Proyecto de ley sobre reajuste del salario mínimo.