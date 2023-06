Gael Yeomans y pacto fiscal: “Es falso que el Gobierno quiera tratar de presionar (a la oposición) a través de los empresarios”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La semana pasada el diputado Miguel Mellado (RN) explicitó una molestia que anda rondando a la oposición en los pasillos del Congreso, desde que el presidente Gabriel Boric comenzó una serie de conversaciones con los gremios empresariales más grandes del país. Y es que en la derecha perciben que el Ejecutivo pretende saltarse a los parlamentarios, sellando un pacto fiscal con los empresarios.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans, (CS) descarta de plano estas especulaciones y las intenciones que se le atribuyen al mandatario, aseverando que “es lo que hay que hacer, cuando uno dice que los puntos disímiles se resuelven con diálogo, eso hay que llevarlo a la práctica” y le sorprende la actitud de la oposición en esta materia.

“El objetivo del Gobierno es ampliar el diálogo, conversar con los actores directamente involucrados y, en esto, la derecha política representada en el Congreso no puede arrogarse ser el único interlocutor”.

Además, aclara que “el Gobierno nunca ha dicho que no va a conversar con la oposición; pero no pueden esperar que el diálogo se reduzca sólo a conversar con los partidos o con el Congreso”.

- ¿Qué tan viable ve usted la posibilidad de confluir en un pacto fiscal a partir de lo que ha ocurrido las últimas semanas?

- Creo que debe tener viabilidad, tanto porque hay necesidades en las que todos compartimos que se debe avanzar y para eso es necesario financiamiento; como aumentar la PGU, sala cuna e incluso en materia sanitaria, para hacerse cargo de las listas de espera, y para eso se necesitan recursos fiscales. Por lo mismo, teniendo en vista y acordados esos objetivos va a ser más factible avanzar en una propuesta que los recoja, incorporando materias de modernización del Estado, de eficiencia en el gasto; pero también de proporcionalidad y justicia tributaria. Creo que podemos acordar esos principios, que nos permitan avanzar en cuestiones más concretas.

- ¿También lo que tiene que ver con evasión y elusión?

- Lógicamente, también, lo que tiene que ver con el combate de la evasión y la elusión; aunque acá hay que transparentar que en la votación en primera instancia, en la Cámara, cuando lo vimos en la comisión de Hacienda, varios aspectos en esta materia fueron rechazados por parte de la derecha. Entonces, uno no se puede quedar en el discurso.

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo la norma general antielusiva fue rechazada casi en su totalidad por la derecha; porque allí hay, quizás, una discrepancia que no se le quiere entregar las atribuciones suficientes al Servicio de Impuestos Internos para perseguir justamente la evasión y la elusión. Esa fue la postura que asumieron en un principio; pero, como también dijo el Presidente, acá todos tenemos que dar algo para construir un postura común. Y, en eso, lo que no ha quedado claro es la disposición de parte de ellos (la derecha), porque de nuestra parte hay disposición a incorporar elementos que ellos han planteado…

- Por ejemplo…

- Como la modernización del Estado; también criterios de inversión, hacerse cargo de la productividad… El Ministerio de Hacienda se reunió también con las PYME, para hacerlas parte de la construcción de este pacto fiscal y, por lo mismo, sus preocupaciones han sido recogidas.

- ¿Siente que la oposición no ha mostrado suficiente interés en buscar un punto de encuentro que haga posible el pacto fiscal?

- No he visto esa disposición aún, espero que se vaya construyendo. Sobre todo porque en la medida que el mundo empresarial, con toda la diversidad que tiene, también quiera ya zanjar esta discusión; también los trabajadores y la ciudadanía en general, para tener seguridad de que no se va a alterar con nuevas reformas tributarias, sino empezar a dar estabilidad en esta materia es importante que también se pongan a disposición. Me da la impresión de que esa postura inicial que estaban teniendo respecto al pacto fiscal puede ir cambiando en la medida que noten que existe una mayoría social que lo está impulsando.

- A propósito de lo que mencionaba de los empresarios, ¿qué le parece estas conversaciones que está sosteniendo el Presidente con los gremios? Se lo pregunto porque justamente pareciera que busca convencerlos de la importancia de llegar a un pacto fiscal.

- Bueno, me parece que es lo que hay que hacer, cuando uno dice que los puntos disímiles se resuelven con diálogo, eso hay que llevarlo a la práctica. Y yo me sorprendo cuando la derecha sale cuestionando que el Presidente de la República o el ministro Mario Marcel se reúnan con distintos actores a escuchar, a dialogar. O sea, si no hacen eso, a mi juicio, se demuestra que no están haciendo su trabajo que, como actores políticos, es dialogar con la diversidad del mundo social del país para poder construir acuerdos grandes.

- ¿Cree que alcanzando un acuerdo con los empresarios es más fácil consensuar un punto de encuentro con los parlamentarios de oposición?

- Yo entendería que lo hace más viable, porque muchos de los resquemores que se han puesto por parte de la derecha es el impacto que pueda tener en la inversión, en materia económica, y qué mejor que hablar de eso con los actores involucrados, quienes tienen que tomar decisiones en esta materia. Las PYME y las empresas en general son las principales involucradas, lo mismo con los trabajadores. Yo esperaría que a la oposición también le preocupe la visión de los trabajadores y el ciudadano común, pero al parecer lo que más les interesa es el mundo empresarial. Y, en eso, el Gobierno hace el trabajo que se espera. Yo creería que la derecha iba a recibir como una buena noticia que el Gobierno tenga capacidad de diálogo amplio.

“Políticas de Estado”

- ¿A qué atribuye que no sea tan así? Porque, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado (RN) advertía que incluso si el Gobierno llegara a acuerdo con los empresarios, tiene que recordar que los votos se buscan en el Congreso y para eso se tiene que sentar a conversar con la oposición.

- Es parte de… y el Gobierno nunca ha dicho que no va a conversar con la oposición; pero no pueden esperar que el diálogo se reduzca sólo a conversar con los partidos o con el Congreso. O sea, cuando uno habla de construir un nuevo pacto fiscal involucra muchos más actores y son políticas de Estado, que para que sean estables requieren acuerdos que también incorporan al mundo social. Hay poca costumbre, quizás, a que la política sea con diálogos sociales y políticos. Y creo que el Gobierno ha mostrado, en todos los acuerdos grandes a los que ha llegado –como royalty, 40 horas o incluso el salario mínimo–, cómo incorpora a organizaciones sociales y gremiales.

- Entre algunos parlamentarios de oposición existe la sensación de que el Gobierno pretende presionarlos a través del empresariado. ¿Le parece que esa mirada corresponda a lo que está haciendo el Gobierno?

- Creo que no pueden arrogarse ellos mismos ser los únicos con los que se debe hablar en el país. Es falso que el Gobierno quiera tratar de presionar (a la oposición) a través de los empresarios. Más bien, el objetivo del Gobierno es ampliar el diálogo, conversar con los actores directamente involucrados y en esto la derecha política, representada en el Congreso, no puede arrogarse ser el único interlocutor. Eso es restringir la política, el diálogo y las formas democráticas. Si queremos hablar de desarrollo económico y de cómo generar un nuevo pacto fiscal, la conversación tiene que ir más allá de los partidos y de los parlamentarios; y no puede ser que la derecha piense que sólo con ellos se puede hablar de esos temas. Al contrario, se necesita generar una discusión más amplia y así debió haber sido hace mucho tiempo. Me parece que es un estilo que marca la pauta de contribuir de manera distinta a lo que se ha hecho antes y contribuye al diálogo que se produce en el Congreso.

- ¿Cómo así?

- Porque lógicamente, en la medida que el Gobierno parta de una base de acuerdo, también viabiliza que las discusiones se den de otra manera en el Congreso, porque uno tiene en consideración que son puntos de vista ya trabajados; discusiones y debates que ya se vieron, se pusieron los puntos de vista de los distintos actores sobre la mesa y a la hora de dar el debate en el Congreso se puede encontrar acuerdos y así lo hemos visto con otras políticas.

- ¿Y cómo han recibido en su sector que el Gobierno haya iniciado este diálogo con los grandes empresarios?

- Lo primero es que se nos ha aclarado que no sólo ha sido el diálogo con el gran empresariado, eso tiene más impacto comunicacional, quizás, pero también hay diálogo con las PYME, con la CUT se va a tener reunión de vuelta del hito en que están en Ginebra y, por lo tanto, se está esperando fijar una fecha; pero también con otros actores sociales, como académicos… Que es la forma como a nosotros nos parece, que no sea un diálogo restringido a los grandes empresarios, como algunos han tratado de señalar. Eso no es así, sino que más bien es ampliar el debate.

- ¿El Gobierno les ha adelantado algo de cómo viene este nuevo pacto fiscal, léase reforma tributaria?

- Bueno, con nosotros también va a haber diálogo, se va a tener conversaciones de lo que se va a terminar, cierto, trabajando o en un posible acuerdo; pero a sabiendas de que nos falta la contrapropuesta. Pero sobre todo, creo que nuestro interés como parlamentarios de Gobierno va a estar en que no se disminuya la recaudación, porque se requiere cumplir objetivos sociales y contar con justicia tributaria a la hora de cobrar más impuestos, porque no podemos generar un desbalance mayor al que tenemos hoy día.