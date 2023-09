José Miguel Castro (RN): “He visto a un Socialismo Democrático muy comprometido en la investigación, sin ponerle tapujos ni barreras; no así al Frente Amplio”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Es el presidente de la Comisión Investigadora que estudia los convenios irregulares, escándalo que estalló con la Fundación Democracia Viva, el diputado José Miguel Castro (RN), dice que lo que lo que “sí tenemos claro es que han ido aumentando las transferencias directas en miles de millones de pesos; pero no podemos saber cuánto de eso realmente ha sido o no ha sido defraudado”.

En esta conversación con Diario Financiero analiza el trabajo de la comisión y recuerda que algunos diputados propusieron la idea, a la que él no se opuso, de enviarle un formulario de preguntas al presidente Gabriel Boric y al exmandatario Sebastián Piñera; sin embargo, dice, “no se me ha entregado todavía ningún formulario para enviarlo”.

-¿Cuál es más o menos la idea que se ha hecho hasta ahora respecto de los convenios?

-Primero, que es una madeja mucho más grande de lo que se creía; dos, que las aristas son independientes pero relacionadas en términos políticos, como la arista de gobiernos regionales y la arista Minvu. Y después de la exposición del lunes del contralor, se vislumbra que la cosa no viene para nada. Hay más de 20 informes y esos van a dar también indicios de qué es lo que estaba pasando a nivel central, que es lo que más me preocupa. Por otro lado, nos estamos dando cuenta de un problema de tipo estructural muy serio.

-¿Cómo es eso?

-Que independiente de los gobiernos, el Estado en general tiene el problema de la necesidad de rendir los dineros antes de que termine el año. Entonces, en la estructura de presupuesto, ocurre que todos los gobernadores regionales y todas las disposiciones a nivel regional tienden a rendir mucho más rápido y para eso se flexibilizan algunas exigencias. Esto ocurre, generalmente, cuando llegan al mes de septiembre u octubre y se dan cuenta que no han ejecutado el gasto. Por lo tanto, se flexibilizan requisitos que permiten que se hagan muchas más transferencias directas a particulares, en proyectos que no son de real importancia, dado la magnitud de los problemas que tenemos. Eso es un caldo de cultivo para que este tipo de fundaciones prolifere.

-¿Y para las irregularidades?

-Si hay un ambiente donde se necesita rendir rápido, si se flexibilizan los requisitos y, además, si le pongo el componente político, se genera el dedazo, la discrecionalidad. Ese problema estructural es el que hay que cambiar. No puede existir un gobernador regional que sea prácticamente un rey Midas, que lo que toca se hace oro, pero muchas veces se hace oro en pintar bancas, lencería, pintar fachadas y no en cosas importantes que generen capital, que generen una relación virtuosa de trabajo, de una cadena de valor, como la construcción de una carretera, de un puente, de cosas importantes, más sólidas.

-Ustedes habían anunciado que enviarían un formulario de preguntas al presidente Gabriel Boric y el expresidente Sebastián Piñera, porque este sistema no se creó en el actual Gobierno, ¿en qué está eso, van a mandar los formularios o no?

-Esa fue una idea que dieron algunos parlamentarios y a la cual yo no me opuse; y tomé el acuerdo, de hecho, pero no se me ha entregado todavía ningún formulario para enviarlo.

-¿Cómo calificaría el trabajo de la comisión?

-Creo que ha sido bueno en términos de que hemos invitado no solamente a la Dipres actual, que se ha cuestionado mucho; al Consejo de Auditorías, no solamente al ministro Montes; sino que se ha invitado a otros actores. Tuvimos a Max Pavez, al exdirector de la Dipres Matías Acevedo y de esa forma nos hemos ido dando cierto esbozo para encontrar cuáles han sido las fallas estructurales y también las fallas que ha generado este Gobierno, donde –al menos yo- me he podido formar la impresión de que aquí se han bajado por un cambio de perspectiva de cómo se iba a enfrentar, por ejemplo, el Consejo de Auditoría, y lo que se ha hecho al final es bajar los estándares.

-¿Cómo llega a esa conclusión?

-Porque por mucho que yo diga ‘perfecto, de ahora en adelante me voy a centrar más en la auditoría en terreno’ y dejo de lado, a través de una circular de la auditora general de Gobierno, informar todo lo que son las transferencias de dinero a terceros, obviamente, estoy relajando los estándares y con eso lo que consigo es simplemente generar el espacio para que se den estas cosas, como las que hemos visto.

Hay que congelar todas las cuentas

-Matías Acevedo, que expuso en la comisión, ¿les dio cifras, qué información entregó? ¿A partir de lo que él les dijo, ustedes se pueden hacer una idea de los montos defraudados, por ejemplo y desde cuándo?

-Es que todavía no se puede saber. Lo que sí tenemos claro es que han ido aumentando las transferencias directas en miles de millones de pesos; pero no podemos saber cuánto de eso realmente ha sido o no ha sido defraudado, porque todavía no tenemos claro cuáles son las distintas entidades implicadas en desfalco o no. Ahora, el problema que tenemos y que se nos suscita justamente con esto, es que hasta el día de hoy hay muchos miles de millones de pesos investigándose, pero solamente a Democracia Viva se le ha congelado las cuentas ni se ha levantado el secreto bancario.

-¿De las que están investigadas?

-De las que se están investigando. De las que están investigadas y muchas de ellas no tenían boletas de garantía. Esa plata sigue estando en las cuentas de estas fundaciones; entonces quién me dice a mí que ahora o hace una semana o hace tres semanas no se está sacando el dinero y ese un dinero que no vamos a recuperar nunca más.

-¿Por qué está tan seguro de eso?

-Por una cuestión bien clara, porque el día de mañana, cuando termine un juicio para la gente Democracia Viva, independiente de las responsabilidades penales, en 10 años más, el problema que vamos a tener en que esa persona, con suerte, va a tener una bicicleta a un auto y eso es lo que el Estado va a poder recuperar.

-No vino el exministro Giorgio Jackson a la comisión, ¿cómo lo van a hacer para hacerle llegar las preguntas, le van a mandar un formulario?

-Sí, pero obviamente no tiene el mismo peso o la misma sustancia que tiene el tenerlo al frente para preguntarle in situ.

-¿Y cuáles son sus expectativas sobre el resultado de la comisión?

-Para mí existe una conclusión a mediano plazo y otra a corto plazo. A corto plazo es trabajar en la Ley de Presupuestos directamente y quitar la discrecionalidad, ponerle mucho más barreras para entregar las platas, que no puedan ser divididas para evitar los filtros de Contraloría; también que sean concursables y aquellas que no sean concursables, que se vayan entregando de a poco y que no se entregue todo de una vez, para poder fiscalizar que el trabajo se está haciendo. Aquí no hubo eso, entonces obviamente esos van a ser parámetros que se van a considerar en la Ley de Presupuestos

-¿Y a mediano plazo?

-A mediano plazo lo que pretendemos hacer son leyes que permitan hacer una línea de conducción a lo largo de los gobiernos y a lo largo del tiempo también, para no estar con problemas cada vez que haya una Ley de Presupuestos. Y, por supuesto, tiene que darse la entrega del informe a la Contraloría y al Ministerio Público con las actas de traspaso.

-¿Cuánto de consenso hay en la comisión respecto de lo crítica de la situación?

-Yo he visto a un Socialismo Democrático muy comprometido en la investigación, sin ponerle tapujos ni barreras; no así al Frente Amplio, que no lo he visto tan comprometido, quizás. Pero, independiente de eso no podría dar una resolución del tema hasta que veamos las votaciones con respecto al informe que todos construiremos.