Cámara aprueba prórroga al estado de excepción en La Araucanía y Elizalde dice que “se renovará las veces que sea necesario”

En un ambiente que no da visos de mejorar, el Congreso comenzó a revisar este miércoles una nueva prórroga al estado de excepción en la Macrozona Sur. A la Cámara de Diputadas y Diputados le correspondió, en primer lugar, analizar la solicitud presidencial en medio de duras críticas, especialmente de la oposición, y con la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá; por el contrario, durante el debate estuvo presente el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, acompañado de la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.

La oposición manifestó sus cada vez más profundas dudas debido a que, desde su punto de vista, las medidas adoptadas a través del mecanismo que se renueva cada 15 días, no están surtiendo efecto. En este contexto, plantearon que aprobar o no la medida no parece cambiar la preocupación de fondo.

El sector responsabiliza de ello al actual Gobierno y al propio presidente Gabriel Boric. Tanto es así que el UDI Henry Leal fue categórico en que “el Gobierno del presidente Boric no va a resolver este problema, porque no tiene el coraje”, para hacerlo. Lo que devela que para el legislador opositor, y en general para su sector, lo que ocurre en La Araucanía y en las zonas cubiertas por el estado de excepción es una situación fruto de la mala gestión de la actual administración.

Pero también desde el oficialismo, el diputado de Revolución Democrática (RD), Jaime Sáez, advirtió que “la capacidad policial del Estado no es suficiente para hacerse cargo” de lo que ocurre en La Araucanía, por lo que planteó que en la Ley de Presupuestos se deberá buscar una fórmula que se haga cargo de los problemas de la región.

Gobierno condena terrorismo

A su turno, intervino el ministro Elizalde, quien –a raíz de las dudas de muchos diputados acerca de aprobar o no la prórroga– señaló que lo que ocurre en La Araucanía requiere que el Estado adopte las medidas para resguardar la seguridad de las personas y que “las cifras dan cuenta de la disminución de los hechos de violencia” en la zona, aunque eso “no significa sacar cuentas alegres”, sino que redoblarán los esfuerzos del Estado en el despliegue de fuerzas en la zona.

Y ante las críticas, dijo que el estado de excepción “se renovará las veces que sea necesario” y que “la no aprobación de la prórroga significaría dejar la zona sin protección”.

Respecto a lo que dice relación con hechos de carácter terrorista, Elizalde recalcó que la actual regulación no es la adecuada y es ineficiente para perseguir las conductas terroristas, por lo que espera que el Senado y la Cámara aprueben la propuesta del Gobierno en materia de terrorismo para que sea incorporada a la legislación para perseguir estos delitos, asegurando que la actual administración “condena enérgicamente las conductas terroristas”.

Pese a las críticas, la solicitud se aprobó por 76 votos a favor, 20 en contra y 19 abstenciones. Más tarde se deberá pronunciar el Senado.